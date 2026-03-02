TAALERI KIINTEISTÖT | LEHDISTÖTIEDOTE | 15.4.2026 KLO 9.00

Eden Asunnot sijoittaa 41 asunnon kohteeseen Helsingin Laajasalossa

Eden Asunnot sijoittaa Helsingin Laajasaloon rakennutettavaan asuinkohteeseen. Kohde sijaitsee nopeasti kehittyvällä alueella Laajasalon Yliskylässä ja koostuu 41 laadukkaasta vuokra-asunnosta. Kruunuvuorensillan raitiovaunuyhteyden valmistuessa lähitulevaisuudessa sijainti tulee tarjoamaan uuden tason saavutettavuutta mahdollistaen nopeat ja vaivattomat yhteydet kaupungin keskustaan.

Kohde on suunniteltu jokapäiväistä mukavuutta ajatellen, ja jokaisessa asunnossa on muun muassa lasitettu parveke ja huoneistokohtainen viilennys. Yhteinen pyykkitupa, sauna ja ryhmätila ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Laajasalon alue tarjoaa laajan kattauksen palveluita, kuten ruokakauppoja, ravintoloita, kouluja, terveysaseman ja liikuntapaikkoja. Alueen viheralueet ja merenläheisyys palvelevat myös aktiivisia ulkoilijoita.

Kyseessä on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan energiatehokas kohde, jossa on käytössä maalämpö.

Kohteen rakentaminen alkaa heti ja sen rakentaa Jatke Uusimaa Oy. Kohteen arvioidaan valmistuvan vuonna 2027.

”Vehreä Laajasalo yhdistää viihtyisän asumisen, hyvän sijainnin ja erinomaiset liikenneyhteydet. Korkealaatuinen kiinteistö tarjoaa arjen vaivattomuutta ja tasokkaita asuntoja kaikenlaisille asukkaille. Tämä investointi kulkee linjassa sijoitusstrategiamme kanssa hyötyen sekä kohteen sijainnista kehittyvässä kasvukeskuksessa että alueen huomattavasta potentiaalista pitkällä aikavälillä,” korostaa Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.

Lisätietoja:

Jan Hellman, sijoitusjohtaja, Taaleri Kiinteistöt, 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

Tuomas Ahonen, Head of Investments, Taaleri Kiinteistöt, 050 303 5009, tuomas.ahonen@taaleri.com

Mikko Krootila, johtaja, Taaleri Kiinteistöt, 040 770 8958, mikko.krootila@taaleri.com



Eden Asunnot lyhyesti

Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.



Taaleri Kiinteistöt lyhyesti

Taaleri Kiinteistöt on kiinteistösijoittaja, joka luo vakaata tuottoa yli markkinasyklien paikallisen asiantuntemuksen ja laajan markkinaymmärryksen avulla. Toimimme sijoittajien kumppanina luodaksemme pitkäjänteistä arvoa ja vaikuttavuutta tulevaisuuden rakennettuun ympäristöön.

Taaleri Kiinteistöt on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

