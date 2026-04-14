Hyönteiskarkotteiden myrkky häiritsee kimalaisten suunnistuskykyä
15.4.2026 09:01:49 EEST | Turun yliopisto | Tiedote
Jo lyhyt altistuminen hyönteiskarkotteissa käytetylle myrkylle voi heikentää merkittävästi kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen. Kimalaisten kyky suunnistaa takaisin pesälleen on koko yhdyskunnan elinehto.
Kesällä moni turvautuu hyönteiskarkotteisiin vähentääkseen ininää ja pistoksia. Yksi viime vuosina yleistynyt ratkaisu on Thermacell‑laite, joka vapauttaa ilmaan höyrystettyä pralletriinia. Aineen vaikutuksista luontoon ja erityisesti pölyttäjiin on keskusteltu viime vuosina paljon, mutta tutkimustietoa on ollut rajallisesti.
Turun yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijat selvittivät tutkimuksessaan, miten pralletriini vaikuttaa kimalaisten käyttäytymiseen. Tulokset osoittavat, että jo lyhyt altistuminen aineelle voi heikentää merkittävästi kimalaisten kykyä löytää takaisin pesälleen.
– Kimalaisille pesälle palaaminen ei ole sivuseikka, vaan se on koko yhdyskunnan elinehto. Jos työläiset eivät löydä takaisin, pesä ei saa ravintoa, sanoo dosentti Olli Loukola Turun yliopistosta.
Vaikutus suunnistuskykyyn oli selkeä, mutta altistus ei lisännyt kuolleisuutta
Tutkimuksessa tarkkailtiin 167 kontukimalaisen (Bombus terrestris) käyttäytymistä. Ne altistettiin pralletriinille yhden, kymmenen tai 20 minuutin ajan kuluttajakäyttöön tarkoitetulla karkotelaitteella, minkä jälkeen kimalaiset vapautettiin kilometrin päähän pesästään ja niiden paluuta seurattiin kolmen päivän ajan.
Tulokset olivat selkeitä. Vertailuryhmän kimalaisista, joita ei altistettu pralletriinille, 37 prosenttia palasi pesälle. Minuutin altistuksen saaneiden kimalaisten paluuprosentti ei vielä eronnut vertailuryhmän kimalaisista, mutta kymmenen minuutin altistuksen saaneista kimalaisista vain 17 prosenttia löysi takaisin pesäänsä. Kimalaisista, jotka saivat 20 minuutin altistuksen, pesälle palasi enää noin 5 prosenttia.
Niillä yksilöillä, jotka onnistuivat palaamaan, matkaan kulunut aika ei kuitenkaan pidentynyt. Lisäksi laboratoriokokeet osoittivat, ettei altistus lisännyt kimalaisten kuolleisuutta, mikä viittaa siihen, että vaikutus liittyy nimenomaan suunnistuskyvyn häiriintymiseen, eikä suoraan myrkyllisyyteen.
– Kimalaispesä on riippuvainen ravintoa keräävistä työläisistä, ja jos ne eivät löydä takaisin pesään, ravinnon saanti heikkenee. Pitkällä aikavälillä tämä voi heikentää pesän elinvoimaa, vähentää uusien kuningattarien syntymistä ja pahimmillaan johtaa pesän kuolemiseen, toteaa tutkija Kimmo Kaakinen Turun yliopistosta.
Tutkijoiden mukaan hyönteiskarkotteiden ekologista turvallisuutta tulisi arvioida uudelleen
Suomessa Thermacell‑laitteiden käyttö on sallittua, mutta niiden käyttöä on rajoitettu asuinrakennusten välittömään läheisyyteen, kuten pihoille ja terasseille. Laitteita ei saa käyttää sisätiloissa eikä luonnonympäristöissä, kuten metsissä tai kansallispuistoissa.
– Pralletriinipohjaisia karkotteita käytetään monissa maissa lähinnä mukavuussyistä. Joissakin tilanteissa niiden käyttö voi olla perusteltua esimerkiksi hyttysten levittämien tautien torjunnassa, Kaakinen sanoo.
Tutkijoiden mukaan onkin tärkeää arvioida tarkemmin myös kotitalouskäyttöön tarkoitettujen hyönteismyrkkyjen vaikutuksia pölyttäjiin. Heidän mukaansa tutkimuksen tulokset nostavat esiin tarpeen arvioida näiden tuotteiden ekologista turvallisuutta uudelleen.
Tutkimus on toteutettu Turun ja Oulun yliopistojen yhteistyönä ja julkaistu Biology Letters ‑lehdessä.
Kimmo KaakinenBiologian laitos, Turun yliopistoPuh:+358 40 5146161kimmo.i.kaakinen@utu.fi
Olli LoukolaFT, dosentti, vanhempi erikoistutkijaBiologian laitos, Turun yliopistoPuh:+358 50 5955798olli.loukola@utu.fi
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Avustajakoira tulkitsee sanattomasti hoivaamansa ihmisen tarpeita14.4.2026 09:41:45 EEST | Tiedote
Tuore tutkimus osoittaa, että avustajakoirat eivät vain auta ihmisiä käytännön tehtävissä, vaan osallistuvat aktiivisesti hoivaan, joka perustuu vahvaan luottamukseen ja ihmisen jatkuvaan lukemiseen.
Väitös: Tiheä merikotkakanta heikentää pesimämenestystä13.4.2026 11:47:37 EEST | Tiedote
Tuoreessa väitöstutkimuksessa selvitettiin miten merikotkat valitsevat pesimäpaikkansa ja miten valinta vaikuttaa pesimämenestykseen. Tutkimus paljastaa, että muiden merikotkien määrä pesimäalueella vaikuttaa ratkaisevasti pesimämenestykseen.
Nuoret tutkijat -tapahtuma esittelee tuoreita bioalan ratkaisuita borrelioosin diagnostiikasta ruuan terveysvaikutuksiin ja biomassahävikin hyödyntämiseen10.4.2026 12:43:56 EEST | Tiedote
Millaisia ratkaisuja bioalan ajankohtaisiin haasteisiin syntyy tutkijoiden seuraavan sukupolven käsissä? Turun yliopiston bioteknologian laitoksen opiskelijat esittelevät opinnäytetöidensä tuloksia Nuoret tutkijat -tapahtumassa 13–17.4.2026. Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tutustua bioalan ajankohtaisiin aiheisiin ja verkostoitua tulevaisuuden asiantuntijoiden kanssa. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille.
Tarantulat saattavat hyödyntää muistia ja opittua tietoa saalistaessaan ja hakeutuessaan piilopaikkoihinsa10.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tutkijat ovat dokumentoineet useita tapauksia, joissa sekä puissa että maanalaisissa koloissa elävät tarantulat ovat osoittaneet kykenevänsä hahmottamaan ympäristönsä kolmiulotteisesti ja liikkumaan siinä tarkoituksenmukaisesti. Havainnot viittaavat siihen, että tarantulat saattavat muistaa ja hyödyntää aiempaa tietoa esimerkiksi parantaakseen mahdollisuuksiaan saada saalista tai löytääkseen piilopaikkansa.
Peli auttaa tekemään kestävämpiä ruokavalintoja arjessa10.4.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Turun yliopiston uusi oppimispeli auttaa ymmärtämään ruokavalintojen vaikutuksia ja tekemään kestävämpiä valintoja arjessa. Peli on ladattavissa ja tulostettavissa hankkeen verkkosivuilta.
