Kyproksen EU-puheenjohtajuuden järjestämä työskentelylounas kokosi EU-edustustojen päälliköt Vaasaan – ministeri Joakim Strand piti puheenvuoron kotikaupungissaan
15.4.2026 09:03:58 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand osallistui tiistaina 14. huhtikuuta Kyproksen EU-puheenjohtajuuden järjestämälle EU-maiden edustustojen päälliköiden (EU-jäsenmaiden Helsingin suurlähettiläät; Heads of Mission) työskentelylounaalle Vaasassa. Ministeri piti tilaisuudessa puheenvuoron ja kävi osallistujien kanssa keskustelua ajankohtaisista EU-kysymyksistä.
Työskentelylounas järjestettiin ravintola FRÖJ:ssa osana EU-edustustojen päälliköiden Vaasan-vierailun ohjelmaa 14.–15.4.2026. Tilaisuuden isäntänä toimi Kyproksen suurlähettiläs Demetris Samuel.
Ministeri Strand kiitti Kyproksen puheenjohtajuutta tilaisuuden järjestämisestä ja korosti, että keskustelu käytiin erityisen mielekkäässä ympäristössä – hänen omassa kotikaupungissaan.
Ministeri Strand korosti, että Euroopan kannalta tärkeimmistä kysymyksistä on arvokasta keskustella myös eri puolilla Suomea. Vaasassa kansainvälinen yhteistyö, käytännönläheisyys ja tulevaisuuteen katsova asenne näkyvät arjessa, ja siksi paikka sopi erinomaisesti tämänkaltaiselle keskustelulle.
Ministeri Strand piti tilaisuuden pääpuheenvuoron lounaan aikana, minkä jälkeen ohjelmassa oli keskusteluosuus ja kysymyksiä osallistujilta.
Puheessaan ministeri käsitteli kolmea toisiinsa kytkeytyvää kokonaisuutta: Ukrainan tukemista ja Euroopan turvallisuutta, Venäjään kohdistuvia pakotteita ja niiden toimeenpanoa sekä EU:n pitkän aikavälin budjettivalintoja tulevaa monivuotista rahoituskehystä (MFF) kohti.
Ministeri Strand toi esiin pohjalaisnäkökulman: Vaasa ja Pohjanmaa ovat luonteva paikka keskustella Euroopan tulevaisuudesta, yhteistyöstä ja kestävyydestä, niin käytännönläheisesti ja ratkaisuhakuisesti alueen omista vahvuuksista käsin.
Kuva: Tilaisuuden alussa otettiin yhteiskuva.
Kuvan oikeudet: Kyproksen suurlähetystö, Helsinki
Yhteyshenkilöt
Alexander Långspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:045 639 3515alexander.lang@gov.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme