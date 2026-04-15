Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kyproksen EU-puheenjohtajuuden järjestämä työskentelylounas kokosi EU-edustustojen päälliköt Vaasaan – ministeri Joakim Strand piti puheenvuoron kotikaupungissaan

15.4.2026 09:03:58 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand osallistui tiistaina 14. huhtikuuta Kyproksen EU-puheenjohtajuuden järjestämälle EU-maiden edustustojen päälliköiden (EU-jäsenmaiden Helsingin suurlähettiläät; Heads of Mission) työskentelylounaalle Vaasassa. Ministeri piti tilaisuudessa puheenvuoron ja kävi osallistujien kanssa keskustelua ajankohtaisista EU-kysymyksistä.

Työskentelylounas järjestettiin ravintola FRÖJ:ssa osana EU-edustustojen päälliköiden Vaasan-vierailun ohjelmaa 14.–15.4.2026. Tilaisuuden isäntänä toimi Kyproksen suurlähettiläs Demetris Samuel. 

Ministeri Strand kiitti Kyproksen puheenjohtajuutta tilaisuuden järjestämisestä ja korosti, että keskustelu käytiin erityisen mielekkäässä ympäristössä – hänen omassa kotikaupungissaan.

Ministeri Strand korosti, että Euroopan kannalta tärkeimmistä kysymyksistä on arvokasta keskustella myös eri puolilla Suomea. Vaasassa kansainvälinen yhteistyö, käytännönläheisyys ja tulevaisuuteen katsova asenne näkyvät arjessa, ja siksi paikka sopi erinomaisesti tämänkaltaiselle keskustelulle.

Ministeri Strand piti tilaisuuden pääpuheenvuoron lounaan aikana, minkä jälkeen ohjelmassa oli keskusteluosuus ja kysymyksiä osallistujilta.

Puheessaan ministeri käsitteli kolmea toisiinsa kytkeytyvää kokonaisuutta: Ukrainan tukemista ja Euroopan turvallisuutta, Venäjään kohdistuvia pakotteita ja niiden toimeenpanoa sekä EU:n pitkän aikavälin budjettivalintoja tulevaa monivuotista rahoituskehystä (MFF) kohti.

Ministeri Strand toi esiin pohjalaisnäkökulman: Vaasa ja Pohjanmaa ovat luonteva paikka keskustella Euroopan tulevaisuudesta, yhteistyöstä ja kestävyydestä, niin käytännönläheisesti ja ratkaisuhakuisesti alueen omista vahvuuksista käsin.

Kuva: Tilaisuuden alussa otettiin yhteiskuva. 
Kuvan oikeudet: Kyproksen suurlähetystö, Helsinki

Wickström: Nya Hangö–Helsingfors- tågturer stärker hela Västnylands livskraft14.4.2026 12:20:37 EEST | Pressmeddelande

Idag har Traficom meddelat att de dagliga tågturerna mellan Helsingfors och Hangö inleds den 3 maj i år. Det kommer att finnas två tågturer per vardag samt under veckoslut. Tågen trafikeras av VR. I ett första skede handlar det om turer som lämpar sig för turism, men målet är att senare i höst införa avgångar som även passar pendlare. Beslut angående detta fattas senare av Traficom.

