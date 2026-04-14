Potilastietojärjestelmän käyttökatko lauantaina 18.4. voi hidastaa potilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla

Järjestelmien käyttöönotto aiheuttaa arviolta noin 16 tunnin käyttökatkon hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään. Katko saattaa jatkua myös arvioitua pidempään.

Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00. Käyttökatkon aikana ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmää katselutilassa, ja uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään paperille.

Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoito on potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana normaalia hitaampaa ja se aiheuttaa toiminnan hidastumista hyvinvointialueen kiirevastaanotoilla Jämsässä, Äänekoskella ja Jyväskylässä Sairaala Novan kiirevastaanotolla ja yhteispäivystyksessä, joissa potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on pois käytöstä käyttökatkon aikana.

Lisäksi Sairaala Novan anestesia- ja leikkaustoiminnan palveluissa voi ilmetä hitautta jonkin aikaan uusien järjestelmien käyttöönoton jälkeenkin.

Kuten muutoinkin hakeuduttaessa kiirevastaanotolle tai päivystykseen, on soitettava maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa sinut tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita.

Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.

Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.

Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.