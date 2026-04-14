Potilastietojärjestelmän käyttökatko lauantaina 18.4. voi hidastaa potilaiden hoitoa Keski-Suomen hyvinvointialueen päivystyksessä ja kiirevastaanotoilla
15.4.2026 09:05:22 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella otetaan lauantaina 18.4. käyttöön uudet leikkaushoidon toiminnanohjaus- ja anestesiatietojärjestelmät.
Järjestelmien käyttöönotto aiheuttaa arviolta noin 16 tunnin käyttökatkon hyvinvointialueen potilastietojärjestelmään. Katko saattaa jatkua myös arvioitua pidempään.
Käyttökatko alkaa lauantaiaamuna kello 8.00. Käyttökatkon aikana ammattilaiset käyttävät potilastietojärjestelmää katselutilassa, ja uudet potilasasiakirjamerkinnät tehdään paperille.
Käsin kirjaamisen vuoksi potilaiden hoito on potilastietojärjestelmän käyttökatkon aikana normaalia hitaampaa ja se aiheuttaa toiminnan hidastumista hyvinvointialueen kiirevastaanotoilla Jämsässä, Äänekoskella ja Jyväskylässä Sairaala Novan kiirevastaanotolla ja yhteispäivystyksessä, joissa potilaat hoidetaan aina kiireellisyysjärjestyksessä. Lisäksi Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoajanvaraus ja osa verkkolomakkeista on pois käytöstä käyttökatkon aikana.
Lisäksi Sairaala Novan anestesia- ja leikkaustoiminnan palveluissa voi ilmetä hitautta jonkin aikaan uusien järjestelmien käyttöönoton jälkeenkin.
Kuten muutoinkin hakeuduttaessa kiirevastaanotolle tai päivystykseen, on soitettava maksuttomaan päivystysapunumeroon 116 117. Puhelimeen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee hoidontarpeen arvion ja ohjaa sinut tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan tai antaa hoito- ja toimintaohjeita.
Hätätilanteissa ja kiireellisissä tilanteissa hoitoon on hakeuduttava välittömästi soittamalla hätäkeskuksen numeroon 112.
Hätätilanteissa ihminen on hengenvaarassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi sydänpysähdys tai tajuttomuus.
Kiireellisissä tilanteissa oireita ovat esimerkiksi uudet halvausoireet, kova rintakipu tai hengitysvaikeus, iso vamma ja luunmurtuma, runsas verenvuoto, äkillisesti alkanut kova tai paheneva vatsakipu, tajunnan tason heikkeneminen, äkillinen sekavuus, äkillisesti alkanut kova päänsärky, korkea kuume (yli 38 °C) alle kolmekuisella lapsella, äkillisesti alkanut allerginen reaktio, lääke- tai muu myrkytys, silmävamma, äkilliset tai voimistuvat psykoosi- ja maniaoireet, äkilliset tai voimistuvat kuolemantoiveet tai itsemurha-ajatukset.
Yhteyshenkilöt
Kati Kyrölä, palvelujohtaja, operatiivinen palvelualue, kati.kyrola(at)hyvaks.fi, p. 014 2693073
Afra Prokki, palvelujohtaja, päivystys ja ensihoito, afra.prokki(at)hyvaks.fi, p. 014 269 3338
Anne Pihl, palvelujohtaja, avoterveydenhuolto, anne.pihl(at)hyvaks.fi, p. 014 269 8877
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen(at)hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue ehdottaa, että se olisi pilottialue rahoituksen uudistamisessa14.4.2026 16:14:47 EEST | Tiedote
Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 14.4. Keski-Suomen hyvinvointialueen edunvalvontasuunnitelman vuodelle 2026. Edunvalvontasuunnitelmassa nostetaan esille hyvinvointialueiden rahoituksesta johtuva alueiden eriytyminen ja ehdotukset rahoituksen ja eriytymiskehityksen korjaamiseksi. Tavoitteena on hyvinvointialueiden rahoituksen oikeudenmukaisuus.
Pitkäaikaisen kivun hoito uudistuu Keski-Suomen hyvinvointialueella - jatkossa potilaat ohjataan moniammatilliselle kivunhallintapolulle14.4.2026 08:16:24 EEST | Tiedote
Jatkossa kaikki potilaat, joiden kipuoire on pitkittynyt ja haittaa toimintakykyä, ohjataan oman terveysaseman kautta moniammatilliseen kivun hoitoon. Uusi toimintamalli perustuu muun muassa uudistettuun kivun Käypä hoito –suositukseen ja se vastaa nykyistä paremmin potilaiden tarpeisiin. Sen nähdään myös parantavan kivunhoitopotilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua. Samalla sairaala Novassa toimivan erillisen kivunhoidon konsultaatiopoliklinikan toiminta päättyy huhtikuun lopussa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote13.4.2026 20:43:51 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.4.2026 Maastopalo Keskisuuri, Kyyjärvi Vaasantie Kyyjärvellä syttyi maastopalo Vaasantien varrella tuntemattomasta syystä. Pelastuslaitos saapui paikalle nopeasti ja sai palon hallintaan. Maastoa kerkesi palaa vajaan 0,5 aarin verran. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 2 yksikköä Kyyjärven paloasemalta. Palo ei päässyt leviämään läheisiin rakennuksiin eikä puustoon. Palossa paloi ainoastaan heinikkoa ja muuta aluskasvillisuutta. Maanomistaja sai alkusammutuksella estettyä esimerkillisesti palon leviämisen läheisiin rakennuksiin ja estettyä suuremmat vahingot.
Keski-Suomen hyvinvointialue lähettää erikoissairaanhoidon ajanvarauskirjeet ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viestillä13.4.2026 15:40:15 EEST | Tiedote
Viranomaispostin vastaanotto muuttuu ensisijaisesti digitaaliseksi. Kun asiakas tunnistautuu 14.4.2026 tai sen jälkeen ensimmäisen kerran Keski-Suomen hyvinvointialueen tai jonkin muun viranomaisen sähköiseen asiointipalveluun, hänet ohjataan ottamaan Suomi.fi-viestit käyttöön.
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetusten kilpailutukseen liittyen13.4.2026 14:08:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet hakevat korkeimmasta hallinto-oikeudesta valituslupaa markkinaoikeuden päätökselle, missä se määräsi hyvinvointialueet kilpailuttamaan uudelleen sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluiden hankinnan. Valitusaika päättyy tänään.
