Presidentti Stubb osallistuu Hormuzinsalmen tilannetta koskevaan virtuaalikokoukseen
15.4.2026 12:05:08 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 21/2026
15.4.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu perjantaina 17. huhtikuuta 2026 keskusteluihin merenkulun vapaudesta Hormuzinsalmessa.
Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmerin koolle kutsumassa virtuaalikokouksessa käsitellään Hormuzinsalmen tilannetta ja kansainvälistä yhteistyötä vapaan merenkulun takaamiseksi.
President Stubb på officiellt besök till Tjeckien13.4.2026 13:06:41 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2026 13.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Republiken Tjeckien 4–5 maj 2026. Programmet inleds med en välkomstceremoni och officiella diskussioner med Tjeckiens president Petr Pavel i Pragborgen. Under sitt besök kommer president Stubb även att träffa den tjeckiska senatens vice talman, deputeradekammarens talman samt Tjeckiens premiärminister. Dessutom deltar president Stubb i ett företagsseminarium och ett diskussionsmöte om säkerheten i Europa. President Stubb kommer att åtföljas av en delegation med bland annat medlemmar av statsrådet och företrädare för finskt näringsliv. Mer information om programmet meddelas närmare tidpunkten för besöket.
Presidentti Stubb viralliselle vierailulle Tšekkiin13.4.2026 13:06:41 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 20/2026 13.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee virallisen vierailun Tšekin tasavaltaan 4.–5. toukokuuta 2026. Ohjelma alkaa tervetuloseremonioilla ja virallisilla keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Presidentti Stubb tapaa vierailullaan myös Tšekin senaatin varapuhemiehen, edustajainhuoneen puhemiehen sekä pääministerin. Lisäksi presidentti Stubb osallistuu yritysseminaariin ja keskustelutilaisuuteen Euroopan turvallisuudesta. Presidentti Stubbin vierailuseurueeseen kuuluu muun muassa valtioneuvoston jäseniä ja elinkeinoelämän edustajia. Ohjelmasta tiedotetaan lisää lähempänä vierailun ajankohtaa.
President Stubb to pay official visit to the Czech Republic13.4.2026 13:06:41 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 20/2026 13 April 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will pay an official visit to the Czech Republic on 4–5 May 2026. The programme will begin with a welcome ceremony and official discussions with President of the Czech Republic Petr Pavel at the Prague Castle. During his visit, President Stubb will also meet the Vice-President of the Senate, the President of the Chamber of Deputies and the Czech Prime Minister. President Stubb will in addition participate in a business forum and a discussion event on European security. President Stubb will be accompanied by representatives among others of the Finnish Government, as well as a delegation from the business sector. More information about the programme will be provided closer to the date of the visit.
President Stubb till Washington D.C.9.4.2026 16:04:55 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 19/2026 9.4.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar i Bilderberggruppens möte i Washington D.C. 9–12 april 2026. De årliga Bilderbergmötena samlar ledande politiker, forskare, journalister och representanter för näringslivet från Europa och Nordamerika och erbjuder en plattform för informella och konfidentiella diskussioner. Måndagen den 13 april medverkar president Stubb i en diskussion vid Brookings Institution om att återställa balansen i världsordningen i en tid av fragmentering.
Presidentti Stubb Washington D.C:hen9.4.2026 16:04:55 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 19/2026 9.4.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bilderberg-ryhmän tapaamiseen Washington D.C:ssä 9.–12. huhtikuuta 2026. Vuosittaiset Bilderberg-tapaamiset tuovat yhteen johtavia eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia poliitikkoja, tutkijoita, toimittajia ja yrityselämän edustajia ja tarjoavat alustan epävirallisille ja luottamuksellisille keskusteluille. Maanantaina 13. huhtikuuta presidentti Stubb osallistuu Brookings-instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen maailmanjärjestyksen tasapainottamisesta pirstaloitumisen aikakaudella.
