Presidentti Stubb osallistuu Hormuzinsalmen tilannetta koskevaan virtuaalikokoukseen

President Stubb på officiellt besök till Tjeckien 13.4.2026 13:06:41 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 20/2026 13.4.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett officiellt besök i Republiken Tjeckien 4–5 maj 2026. Programmet inleds med en välkomstceremoni och officiella diskussioner med Tjeckiens president Petr Pavel i Pragborgen. Under sitt besök kommer president Stubb även att träffa den tjeckiska senatens vice talman, deputeradekammarens talman samt Tjeckiens premiärminister. Dessutom deltar president Stubb i ett företagsseminarium och ett diskussionsmöte om säkerheten i Europa. President Stubb kommer att åtföljas av en delegation med bland annat medlemmar av statsrådet och företrädare för finskt näringsliv. Mer information om programmet meddelas närmare tidpunkten för besöket.