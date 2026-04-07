ENNAKKOTIEDOTE: Lempeää vertaistukea äitiyden ensiaskelille – Beata Leppilammen esikoiskirja Rakas uusi äiti ilmestyy 4.5.

“Me äidit emme tykkää myöntää välillä ajattelevamme negatiivisia asioita vanhemmuuteen liittyen. Koska näistä tunteista harvemmin puhutaan ääneen, tulee äidille syyllinen ja huono olo, kun hän väistämättä käy läpi näitä normaaleja tunteita. Sosiaalinen media on pullollaan kauniita ja nauravaisia äitejä täydellinen hymyilevä vauva sylissään. Se, mitä sosiaalinen media ei näytä meille, on ne hetket, joita ei ehdi, pysty tai halua kuvata. Olen itsekin syyllistynyt tähän monesti. Esikoislapseni kohdalla en muista kertaakaan puhuneeni rehellisesti vanhemmuuden vaikeista puolista omassa sosiaalisessa mediassani tai edes ystävilleni. En halunnut olla se äiti joka valittaa, kun on olemassa perheitä, jotka ovat tahattomasti lapsettomia. Mutta tässä kirjassa käsittelemme kaikkia tunteita tuomitsematta”, Beata Leppilampi lupaa.

Hän on haastatellut kirjaansa myös muita äitejä kuten Laura Malmivaaraa, Vappu Pimiää, Maria Veitolaa, Sofia Virtaa sekä omaa äitiään ja isoäitiään.

”Tervetuloa mukaan matkalle. Tiedossa on tunteiden vuoristorataa, haastavia tilanteita, univelkaa ja paljon uutta opeteltavaa.”

Beata Leppilampi on yrittäjä, sisällöntuottaja ja kahden vilkkaan pienen pojan äiti, joka tunnetaan rehellisestä ja lämpimästä tavastaan puhua perhe-elämästä.

Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti

256 sivua

myös sähkö- ja äänikirjana, lukija: Beata Leppilampi

Ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026

