ENNAKKOTIEDOTE: Lempeää vertaistukea äitiyden ensiaskelille – Beata Leppilammen esikoiskirja Rakas uusi äiti ilmestyy 4.5.

15.4.2026 09:09:20 EEST | Gummerus | Tiedote

Kun maailmaan syntyy esikoisvauva, syntyy samalla myös uusi äiti. Yrittäjä ja sisällöntuottaja Beata Leppilammen kirja Rakas uusi äiti (Gummerus) tarjoaa vertaistukea suureen elämänmuutokseen, kun kaikki on uutta ja ympäriltä sataa keskenään ristiriitaisia neuvoja. Kirja ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026.

Kirjailija Beata Leppilampi
Beata Leppilampi Kuva: Laura Malmivaara

“Me äidit emme tykkää myöntää välillä ajattelevamme negatiivisia asioita vanhemmuuteen liittyen. Koska näistä tunteista harvemmin puhutaan ääneen, tulee äidille syyllinen ja huono olo, kun hän väistämättä käy läpi näitä normaaleja tunteita. Sosiaalinen media on pullollaan kauniita ja nauravaisia äitejä täydellinen hymyilevä vauva sylissään. Se, mitä sosiaalinen media ei näytä meille, on ne hetket, joita ei ehdi, pysty tai halua kuvata. Olen itsekin syyllistynyt tähän monesti. Esikoislapseni kohdalla en muista kertaakaan puhuneeni rehellisesti vanhemmuuden vaikeista puolista omassa sosiaalisessa mediassani tai edes ystävilleni. En halunnut olla se äiti joka valittaa, kun on olemassa perheitä, jotka ovat tahattomasti lapsettomia. Mutta tässä kirjassa käsittelemme kaikkia tunteita tuomitsematta”, Beata Leppilampi lupaa.  

Hän on haastatellut kirjaansa myös muita äitejä kuten Laura MalmivaaraaVappu PimiääMaria VeitolaaSofia Virtaa sekä omaa äitiään ja isoäitiään. 

”Tervetuloa mukaan matkalle. Tiedossa on tunteiden vuoristorataa, haastavia tilanteita, univelkaa ja paljon uutta opeteltavaa.” 

Beata Leppilampi on yrittäjä, sisällöntuottaja ja kahden vilkkaan pienen pojan äiti, joka tunnetaan rehellisestä ja lämpimästä tavastaan puhua perhe-elämästä. 

Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
256 sivua 
myös sähkö- ja äänikirjana, lukija: Beata Leppilampi 
Ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026 

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt: 
Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi 

Kirjailija Beata Leppilampi
Beata Leppilampi
Kuva: Laura Malmivaara
Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
Kansi: Ellaveera Björk / Jenni Noponen
Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
Kansi: Ellaveera Björk / Jenni Noponen
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.

ENNAKKOTIEDOTE: Rehellinen kirja yritysjohtajan sairastumisesta antaa alkoholismille kasvot – Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste (Gummerus) ilmestyy 3.5.7.4.2026 11:33:03 EEST | Tiedote

Vuorineuvos Juha Rantanen toimi lähes 30 vuoden ajan suuryritysten johtotehtävissä. Potkut Outokummun toimitusjohtajan paikalta johtivat alkoholiongelman kärjistymiseen, jonka päätteeksi läheiset toimittivat Rantasen päihdehoitoon. Hoitolaitoksessa hän tapasi täysin toisenlaisista taustoista tulevia ihmisiä, joiden kanssa entisellä yritysjohtajalla ei ollut mitään yhteistä – paitsi päihderiippuvuus. Se avasi hänen silmänsä. Johanna Pohjolan ja Juha Rantasen Sokea piste – Kuinka alkoholismi muutti yritysjohtajan elämän (Gummerus) ilmestyy 3.5.

Ukrainalaiskirjailijan maansa historiaa avaava romaani toimii johdantona nyt käytävälle sodalle18.3.2026 15:48:34 EET | Tiedote

Kiovassa asuvan Sofija Andruhovytšin suurromaani Amadoka (Gummerus) kertoo Ukrainan historiasta sadan vuoden ajalta aina Stalinin vainoista Krimin valtaukseen. Alkukielellä vuotta ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua ilmestyneen menestysromaanin käännösoikeudet on myyty jo 16 maahan. Suomeksi yli 1000-sivuinen teos ilmestyy kolmessa osassa. Nyt julkaistavan Amadoka II: Uljana -niteen ovat suomentaneet Riku Toivola ja Eelis Kulojärvi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

