ENNAKKOTIEDOTE: Lempeää vertaistukea äitiyden ensiaskelille – Beata Leppilammen esikoiskirja Rakas uusi äiti ilmestyy 4.5.
15.4.2026 09:09:20 EEST | Gummerus | Tiedote
Kun maailmaan syntyy esikoisvauva, syntyy samalla myös uusi äiti. Yrittäjä ja sisällöntuottaja Beata Leppilammen kirja Rakas uusi äiti (Gummerus) tarjoaa vertaistukea suureen elämänmuutokseen, kun kaikki on uutta ja ympäriltä sataa keskenään ristiriitaisia neuvoja. Kirja ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026.
“Me äidit emme tykkää myöntää välillä ajattelevamme negatiivisia asioita vanhemmuuteen liittyen. Koska näistä tunteista harvemmin puhutaan ääneen, tulee äidille syyllinen ja huono olo, kun hän väistämättä käy läpi näitä normaaleja tunteita. Sosiaalinen media on pullollaan kauniita ja nauravaisia äitejä täydellinen hymyilevä vauva sylissään. Se, mitä sosiaalinen media ei näytä meille, on ne hetket, joita ei ehdi, pysty tai halua kuvata. Olen itsekin syyllistynyt tähän monesti. Esikoislapseni kohdalla en muista kertaakaan puhuneeni rehellisesti vanhemmuuden vaikeista puolista omassa sosiaalisessa mediassani tai edes ystävilleni. En halunnut olla se äiti joka valittaa, kun on olemassa perheitä, jotka ovat tahattomasti lapsettomia. Mutta tässä kirjassa käsittelemme kaikkia tunteita tuomitsematta”, Beata Leppilampi lupaa.
Hän on haastatellut kirjaansa myös muita äitejä kuten Laura Malmivaaraa, Vappu Pimiää, Maria Veitolaa, Sofia Virtaa sekä omaa äitiään ja isoäitiään.
”Tervetuloa mukaan matkalle. Tiedossa on tunteiden vuoristorataa, haastavia tilanteita, univelkaa ja paljon uutta opeteltavaa.”
Beata Leppilampi on yrittäjä, sisällöntuottaja ja kahden vilkkaan pienen pojan äiti, joka tunnetaan rehellisestä ja lämpimästä tavastaan puhua perhe-elämästä.
Beata Leppilampi: Rakas uusi äiti
256 sivua
myös sähkö- ja äänikirjana, lukija: Beata Leppilampi
Ilmestyy ja on arvostelu- ja käsittelyvapaa 4.5.2026
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäpäällikkö, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kuvat
Linkit
Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme