Jatke Uusimaa rakentaa Eden Asunnoille 41 asunnon kohteen Helsingin Laajasalossa

15.4.2026 09:18:50 EEST | Jatke Oy | Tiedote

Jatke Uusimaa Oy on sopinut 41 laadukkaan vuokrakodin rakentamisesta Eden Asuntojen kanssa. Helsingin Laajasalon Yliskylään valmistuvan asuntokohteen, Laajasalon Minean rakennustyöt alkavat heti, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2027.

Havainnekuva.
Havainnekuva.

Eden Asuntojen Laajasalon Minea on EU-taksonomian mukainen A-energialuokan energiatehokas kohde, jossa on käytössä maalämpö. Kohde on suunniteltu jokapäiväistä mukavuutta ajatellen, ja jokaisessa asunnossa on muun muassa lasitettu parveke ja huoneistokohtainen viilennys. Yhteinen pyykkitupa, sauna ja ryhmätila ovat kaikkien asukkaiden käytössä. Laajasalon alue tarjoaa laajan kattauksen palveluita, kuten ruokakauppoja, ravintoloita, kouluja, terveysaseman ja liikuntapaikkoja. Alueen viheralueet ja merenläheisyys palvelevat myös aktiivisia ulkoilijoita. Kun Kruunuvuorensillan raitiovaunuyhteys lähitulevaisuudessa valmistuu, alueelta on nopeat ja vaivattomat yhteydet Helsingin keskustaan.

”Olemme kehittäneet ja valmistelleet hanketta tiiviissä yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa aina maanhankinnasta kaavoitukseen ja rakentamiseen saakka. Nyt pääsemme toteuttamaan laadukkaita asuntoja hyvien liikenneyhteyksien äärelle. Huolellisen hankekehitysvaiheen jälkeen on mahtavaa, että saamme rakentaa uusia asuntoja Laajasaloon hyvälle paikalle”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n kiinteistökehityspäällikkö Mikko Nuolioja.

”On erityisen mielekästä olla mukana hankkeessa, joka on suunniteltu nimenomaan viihtyisän ja laadukkaan asumisen näkökulmista. Sitoudumme siihen, että lopputulos vastaa hankkeelle asetettuja teknisiä ja asumismukavuuden tavoitteita. Pääsemme jälleen rakentamaan ihmisille koteja, joissa on hyvä olla ja elää”, kertoo Jatke Uusimaa Oy:n toimitusjohtaja Janne Mönkkönen.

”Vehreä Laajasalo yhdistää viihtyisän asumisen, hyvän sijainnin ja erinomaiset liikenneyhteydet. Korkealaatuinen kiinteistö tarjoaa arjen vaivattomuutta ja tasokkaita asuntoja kaikenlaisille asukkaille. Tämä investointi kulkee linjassa sijoitusstrategiamme kanssa hyötyen sekä kohteen sijainnista kehittyvässä kasvukeskuksessa että alueen huomattavasta potentiaalista pitkällä aikavälillä,” korostaa Taaleri Kiinteistöjen sijoitusjohtaja Jan Hellman.

Eden Asunnot on Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan ja Taaleri Kiinteistöjen perustama yhteisyritys. Se sijoittaa Suomen kasvukeskuksiin rakennutettaviin laadukkaisiin vuokra-asuntokohteisiin. Taaleri Kiinteistöt vastaa kaikista Eden Asuntojen toiminnoista.

Havainnekuva.
Havainnekuva.
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 503,4 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi

Jatke-konsernin tulostiedote 2025 – Jatke saavutti strategiakauden liikevaihtotavoitteensa

Jatke-konserni onnistui saavuttamaan vuodelle 2025 ja samalla koko päättyvälle strategiakaudelle asettamansa kasvutavoitteet epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta. Konsernin liikevaihto kasvoi ja oli 503,4 miljoonaa euroa. Myös tulos kasvoi edellisestä vuodesta, ja vuoden 2025 liikevoitto oli 13,7 miljoonaa euroa. Vakaa talous ja vahva tilauskanta kantavat Jatketta yhä jatkuvan rakentamisen matalasuhdanteen yli. Jatkeen tulouttamaton tilauskanta on 516,9 miljoonaa euroa.

