Y-Säätiö

Y-Säätiö on rakentanut uutta suuntaa kestävälle asumiselle jo 16 vuotta

15.4.2026 09:56:41 EEST | Y-Säätiö | Tiedote

Y-Säätiö on kasvanut 16 vuoden takaisesta palvelutalojen rakennuttajasta laajamittaiseksi ja kohtuuhintaiseksi vuokra-asuntotuotannon suunnannäyttäjäksi. Viime vuosikymmenen aikana kasvanut ympäristötietoisuus on nostanut kestävyyden rakennuttamisen ytimeen ja ohjaa nykyisin jokaista hanketta suunnittelusta toteutukseen saakka.

Droonilla otettu kuva Y-Säätiön rakennuttamasta kohteesta Espoossa.

Viimeisten 16 vuoden aikana Y-Säätiö on rakennuttanut 54 kerrostaloa, joissa on yhteensä 3 285 asuntoa. Vuonna 2025 valmistui 234 uutta asuntoa, ja tavoitteena on käynnistää vuosittain vähintään noin 200 uuden kodin rakentaminen. Uudisrakentamisessa korostuvat ympäristövastuulliset ratkaisut, kuten energiatehokkuus ja uusiutuvan energian hyödyntäminen.

Kestävyys ohjaa rakentamisen valintoja

Rakennusmäärien kasvaessa myös vastuu ympäristövaikutuksista on korostunut. Koska asuinrakennukset ovat pitkäikäisiä investointeja, niiden energiaratkaisut ja materiaalivalinnat vaikuttavat hiilijalanjälkeen vuosikymmenten ajan. Tämän vuoksi kestävyydestä on tullut erottamaton osa Y-Säätiön kaikkea rakentamista.

Y-Säätiö on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä siirtymällä kokonaan sertifioituun, päästöttömään kiinteistösähköön. Noin neljäsosa kiinteistöistä lämpiää päästöttömällä kaukolämmöllä, ja jo 12 kohdetta hyödyntää omavaraisesti maalämpöä. Kehitys näkyy myös liikkumiseen liittyvissä ratkaisuissa. Uudiskohteiden pysäköintialueille toteutetaan sähköautojen latausvalmius aina kun se on mahdollista, ja nykyisin noin 10–15 prosenttia paikoista on varattu sähköautoille.

Ympäristövastuuta edistetään sertifioinnin avulla. Kaksi Y-Säätiön kohdetta on saavuttanut korkeimman viiden tähden RTYL-ympäristöluokituksen, ja kolmas on hakuprosessissa. Lisäksi pilotoimme uudessa rakennushankkeessamme Joutsenmerkkiä, jonka kriteerit kattavat muun muassa materiaalien ekologisuuden, kemikaalien turvallisuuden ja energiatehokkuuden

Uusiutuva energia osana kiinteistöjen arkea

Energiatehokkuudessa on otettu viime vuosina merkittävä harppaus. Vuodesta 2021 lähtien uusien hankkeiden suunnittelussa on parannettu energialuokkia järjestelmällisesti, ja nykyisin kaikki uudet kohteet toteutetaan vähintään A-energialuokkaan.

Aurinkopaneelit ovat vakiinnuttaneet paikkansa osana uudiskohteiden energiaratkaisuja. Vuosien 2010–2025 aikana valmistuneista kohteista 17 tuottaa jo omaa sähköä, ja koko konsernin tasolla aurinkovoimaa hyödynnetään 32 kiinteistössä.

Vaikka omavaraisen energiantuotannon osuutta on alettu mitata systemaattisesti vasta hiljattain, kehityssuunta on selvä. Oma energiantuotanto täydentää energiatehokkuutta ja vähentää riippuvuutta ostoenergiasta. Rakennukset toimivat näin yhä aktiivisempana osana kestävää energiajärjestelmää.

Rakentamisen suunta on muuttunut pysyvästi

Y-Säätiön rakennuttamisessa on pitkäjänteisesti kehitetty ja pilotoitu uusia ratkaisuja, jotka ovat elinkaaren kannalta kestäviä ja kustannuksiltaan perusteltuja. Materiaalivalinnoissa haetaan myös vaihtoehtoja perinteiselle betonirakentamiselle. Y-Säätiö on toteuttanut kaksi puukerrostalokohdetta, ja vähähiilisten materiaalien käyttöä valmistellaan tuleviin hankkeisiin.

Viimeisten 16 vuoden aikana keskeisintä on ollut ajattelutavan muutos. Rakentamisen volyymi on pysynyt vahvana, samalla kun vastuullisuus, kestävyys, asukkaiden asumisviihtyvyys sekä työmailla työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus ovat nousseet keskiöön. Tavoitteena on, että jokainen uusi koti on kestävä ympäristön, ilmaston ja asumisen laadun näkökulmasta.

Avainsanat

rakentaminenasunnottomuuden ennaltaehkäisykohtuuhintainen asuminenvaltion tukemat vuokra-asunnotvuokra-asuminenyleishyödylliset vuokranantajat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Y-Säätiö on Suomen suurin valtakunnallinen ja yleishyödyllinen vuokranantaja sekä asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä. 

Edistämme yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta tarjoamalla kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ympäri maata. Omistamme yli 19 000 asuntoa lähes 60 paikkakunnalla.

Yleishyödyllisenä toimijana panostamme asukkaidemme hyvinvointiin ja kestävään elämäntapaan sekä ratkomme asunnottomuutta tietoa ja tutkimusta tuottamalla.

ysaatio.fi / m2kodit.fi

Uudet koulutus- ja politiikkasuositukset tukevat Asunto ensin -työn laajentamista Euroopassa18.12.2025 15:00:05 EET | Tiedote

Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset Asunto ensin -työn vahvistamiseen Euroopassa. Asunnottomuus koskettaa arviolta noin 1,3 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja komission uusi kohtuuhintaisen asumisen suunnitelma nostaa asunnottomuuden torjunnan ja Asunto ensin -mallin entistä selkeämmin yhteiseksi prioriteetiksi. Asunto ensin -malli toimii, mutta sitä toteutetaan liian pienessä mittakaavassa – siksi mallin laadukas toteutus ja osaamisen vahvistaminen ovat ratkaisevia.

