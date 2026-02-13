Y-Säätiö on rakentanut uutta suuntaa kestävälle asumiselle jo 16 vuotta

Uudet koulutus- ja politiikkasuositukset tukevat Asunto ensin -työn laajentamista Euroopassa 18.12.2025 15:00:05 EET | Tiedote

Y-Säätiö on julkaissut uudet koulutus- ja politiikkasuositukset Asunto ensin -työn vahvistamiseen Euroopassa. Asunnottomuus koskettaa arviolta noin 1,3 miljoonaa ihmistä Euroopassa ja komission uusi kohtuuhintaisen asumisen suunnitelma nostaa asunnottomuuden torjunnan ja Asunto ensin -mallin entistä selkeämmin yhteiseksi prioriteetiksi. Asunto ensin -malli toimii, mutta sitä toteutetaan liian pienessä mittakaavassa – siksi mallin laadukas toteutus ja osaamisen vahvistaminen ovat ratkaisevia.