Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärien kehitys kääntyi vihdoin positiiviseksi

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 50 000 yrityksen ja noin 600 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin jo lähes kolme vuotta kestänyt negatiivinen kehitys pysähtyi vihdoin. Työntekijämäärä nousi maaliskuussa +0,1 prosenttia (helmikuu -0,3 %) vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

– Lähes kolmen vuoden laskujakson jälkeen plussalle kääntynyt suhdanneindeksimme on tärkeä merkki yrityksille, yrittäjille ja koko suomalaiselle työelämälle. Mikäli talous alkaa pysyvämminkin kohentua, näkyy se myös ihmisten arjessa: yritykset uskaltavat investoida, työpaikkoja avautuu ja kuluttajien luottamus kasvaa, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula.

– Maailmantalouden ja geopoliittisen tilanteen aiheuttama epävarmuus ei ole valitettavasti poistunut, mutta tämä on mielestäni juuri sellaista orastavaa toivoa, jota Suomi nyt tarvitsee, Mursula jatkaa.

Rakennusala edelleen laskussa

Ilmarisen indeksissä seuratuista toimialoista kasvua oli hallinto- ja tukipalveluissa (+2,2 %), kuljetuksessa (+1,9 %), majoitus- ja ravitsemisalalla (+1,7 %), teollisuudessa (+0,4 %) sekä asiantuntijapalveluissa (+0,4 %). Suurimmassa laskussa olivat rakentaminen (-1,7 %), viestintä ja tietotekniikka (-1,2 %) sekä henkilöstövuokraus (-1,1 %).

– Teollisuuden piristyminen on ollut nähtävissä jo pitkään. Paljon työllistävän rakennusalalla työntekijämäärät kuitenkin laskivat eniten maaliskuun indeksissämme. Rakennusala onkin kokenut syvän laskusuhdanteen, mutta näkymät ovat nyt toivottavasti paranemassa kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman elpyessä sekä korkotason pysyessä kohtuullisena, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Työntekijämäärät nousivat pohjoisessa ja lännessä

Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärät olivat maaliskuussa kasvussa Pohjois-Suomessa (+1,6 %) ja Länsi-Suomessa (+0,8 %). Laskussa olivat Etelä-Suomi (-0,3 %) ja Itä-Suomi (-0,3 %).

Etelä-Suomi (-0,3 %): Kasvussa olivat kuljetus (+3,6 %), majoitus- ja ravitsemisala (+1,6 %), hallinto- ja tukipalvelut (+0,5 %) ja sosiaali- ja terveysala (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat henkilöstövuokraus (-4,8 %), rakentaminen (-1,8 %) ja asiantuntijapalvelut (-1,5 %). Vähäisintä lasku oli kaupassa (-0,2 %) ja viestinnässä ja tietotekniikassa (-0,9 %).

Länsi-Suomi (+0,8 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+5,5 %), asiantuntijapalvelut (+4,3 %), hallinto- ja tukipalvelut (+3,4 %), teollisuus (+1,5 %), majoitus- ja ravitsemisala (+1,3 %) ja kuljetus (+0,3 %). Suurimmassa laskussa olivat viestintä ja tietotekniikka (-3,8 %), rakentaminen (-2,2 %). Vähäisintä lasku oli kaupassa (-0,8 %) ja sosiaali- ja terveysalalla (-1,0 %).

Itä-Suomi (-0,3 %): Kasvussa olivat henkilöstövuokraus (+2,5 %), majoitus- ja ravitsemisala (+2,2 %) ja teollisuus (+1,1 %). Rakentaminen (+0,0 %) ja asiantuntijapalvelut (+0,0 %) pysyivät samana. Suurimmassa laskussa olivat kauppa (-4,2 %), sosiaali- ja terveysala (-3,6 %) ja viestintä ja tietotekniikka (-1,1 %). Vähäisintä lasku oli kuljetuksessa (-0,6 %) ja hallinto- ja tukipalveluissa (-1,0 %).

Pohjois-Suomi (+1,6 %): Kasvussa olivat hallinto- ja tukipalvelut (+10,4 %), henkilöstövuokraus (+8,9 %), asiantuntijapalvelut (+6,0 %), viestintä ja tietotekniikka (+2,7 %), majoitus- ja ravitsemisala (+2,6 %), kuljetus (+1,8 %) ja teollisuus (+1,5 %). Laskussa olivat kauppa (-2,2 %), sosiaali- ja terveysala (-1,8 %) ja rakentaminen (-1,5 %).

Jo yli kymmenen vuoden seuranta

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.

