Lidlin myymälä muuttaa Miekkoniemestä Länsitähteen toukokuussa

Lidlin myymälä muuttaa Savonlinnassa uuteen osoitteeseen torstaina 28.5. Nykyisen Miekkoniemen myymälän tilat vaatisivat mittavaa remonttia, joten Lidl siirtyy takaisin Länsitähden kiinteistöön, josta se muutti pois lokakuussa 2023.

Muutostyöt Länsitähdessä ovat jo käynnistyneet. Tila muokataan Lidlin nykyisen myymäläkonseptin mukaiseksi, jossa asiakas kohtaa heti sisääntullessa runsaat tuoreet hedelmät ja vihannekset sekä paistopisteen makeat ja suolaiset herkut. Myymälästä saa kattavan valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja sekä keskikäytävän käyttötavaratuotteita. Asiakkaiden käytössä on tuttuun tapaan myös pikakassat.

– Miekkoniemen myymälän tilat ja ennen kaikkea talotekniikka vaatisivat mittavaa remonttia. Siksi meidän on järkevää muuttaa Länsitähteen, jonka tilat vaativat vain pieniä muutoksia myymälän avaamista ajatellen. Näiden jälkeen pääsemme palvelemaan savonlinnalaisia sekä ohikulkijoita entistä toimivammissa tiloissa. Avajaispäiväksi järjestämme hauskaa meininkiä ja hyviä tarjouksia, joten kannattaa tulla paikan päälle, kertoo alueen myyntipäällikkö Toni Tanninen.

Lidl Länsitähdessä asiakkaita palvelee Miekkoniemestä tuttu henkilökunta.

Lidl Länsitähti