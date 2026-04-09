Lidlin myymälä muuttaa Miekkoniemestä Länsitähteen toukokuussa
15.4.2026 09:22:50 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Länsitähden myymäläkiinteistö on parempi Lidlin tarpeita ajatellen, ja sinne avataan uusimman konseptin mukainen, raikas ja avara myymälä. Miekkoniemen myymälä palvelee asiakkaita 27.5.2026 asti. Henkilökunta siirtyy Länsitähteen ja palvelee asiakkaita torstaista 28.5. alkaen muutaman vuoden takaa tutussa kiinteistössä.
Lidlin myymälä muuttaa Savonlinnassa uuteen osoitteeseen torstaina 28.5. Nykyisen Miekkoniemen myymälän tilat vaatisivat mittavaa remonttia, joten Lidl siirtyy takaisin Länsitähden kiinteistöön, josta se muutti pois lokakuussa 2023.
Muutostyöt Länsitähdessä ovat jo käynnistyneet. Tila muokataan Lidlin nykyisen myymäläkonseptin mukaiseksi, jossa asiakas kohtaa heti sisääntullessa runsaat tuoreet hedelmät ja vihannekset sekä paistopisteen makeat ja suolaiset herkut. Myymälästä saa kattavan valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä herkkuja sekä keskikäytävän käyttötavaratuotteita. Asiakkaiden käytössä on tuttuun tapaan myös pikakassat.
– Miekkoniemen myymälän tilat ja ennen kaikkea talotekniikka vaatisivat mittavaa remonttia. Siksi meidän on järkevää muuttaa Länsitähteen, jonka tilat vaativat vain pieniä muutoksia myymälän avaamista ajatellen. Näiden jälkeen pääsemme palvelemaan savonlinnalaisia sekä ohikulkijoita entistä toimivammissa tiloissa. Avajaispäiväksi järjestämme hauskaa meininkiä ja hyviä tarjouksia, joten kannattaa tulla paikan päälle, kertoo alueen myyntipäällikkö Toni Tanninen.
Lidl Länsitähdessä asiakkaita palvelee Miekkoniemestä tuttu henkilökunta.
Lidl Länsitähti
- Laivamiehentie 5, 57510 Savonlinna
- Avoinna 28.5.2026 alkaen ma-la klo 7–21, su 9–20
- Myyntipinta-alaa 1230 m2
Lidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
