Kutsu medialle: Varman Q1 tulosinfo

15.4.2026 09:35:02 EEST | Varma | Kutsu

 Varma julkistaa tammi-maaliskuun 2026 tuloksen perjantaina 24.4.2026 klo 9. Samalla järjestämme tiedotustilaisuuden median edustajille.     

Varman pääkonttori Salmisaaressa Helsingissä.

Tilaisuudessa kuullaan kaksi puheenvuoroa. Toimitusjohtaja Risto Murto kertoo Varman liiketoimintojen näkymistä ja esittelee Varman tammi-maaliskuun tuloksen.  Kysymyksiin Varman tuloksesta ja sijoitusnäkymistä on vastaamassa myös varatoimitusjohtaja Markus Aho.

Tilaisuuden toisena aiheena yhteiskuntasuhdepäällikkö Sampo Varjonen käy läpi työeläkkeiden leikkaamiseen kohdistuvaa painetta ja julkisen talouden tilaa. Miksi eläkkeiden leikkaamisesta puhutaan nyt – ja mihin leikkausten perustelut oikeasti nojaavat? Millainen valtiontalouden paikkaaja eläkeleikkuri olisi ja kenen kustannuksella se toteutettaisiin?

Mediatilaisuuteen voi osallistua sekä etäyhteydellä että livenä Varman toimistolla. Varman toimiston osoite on Salmisaarenranta 11, Helsinki.      

Ilmoittauduthan tilaisuuteen 23.4. mennessä viestintäpäällikkö Marjut Tervolalle, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola@varma.fi.        

Kerrothan ilmoittautumisen yhteydessä, oletko osallistumassa tilaisuuteen etäyhteydellä vai paikan päällä Varman toimistolla. Lähetämme linkin etäinfoon ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.     

Tilaisuuden puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus mediakohtaisten haastattelujen tekemiseen.      

Lämpimästi tervetuloa!         

Varman viestintä

