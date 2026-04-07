EVA: Hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen vaatii 13 miljardin sopeutukset – eläkkeet ja keskiluokan etuisuudet leikkuriin
17.4.2026 06:01:00 EEST | Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA ry | Tiedote
Seuraavan hallituksen kannattaa tavoitella yhteensä 13 miljardin euron julkisen talouden sopeutuksia, arvioi EVA Fellow, konsultti Jussi Pyykkönen tuoreessa EVA Analyysissä Keskiluokan lompakko – Näin 13 miljardin sopeutus tehdään.
Pyykkönen katsoo, että velkajarrun edellyttämän noin yhdeksän miljardin euron sopeutuksen lisäksi Suomi tarvitsee neljän miljardin euron liikkumavaran yllättäviä menotarpeita varten. Analyysin mukaan ongelman mittaluokka on niin suuri, ettei julkista taloutta saada kestävälle uralle ilman poliittisesti vaikeita päätöksiä, jotka ulottuvat eläkkeisiin, keskiluokan maksuihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin.
”Liikkumavaraa tarvitaan, koska odottamattomat menotarpeet ovat yllättäneet hallituksen toisensa perään. Velkapiikki ei ole loputtomiin auki. Suomella pitää olla kansallista liikkumavaraa , kun seuraava kriisi iskee”, arvioi EVAn analyysin laatinut konsultti Jussi Pyykkönen.
Keskiluokka joutuu maksajaksi
Pyykkösen mukaan päävastuun sopeutuksesta kantaa keskiluokka, koska heikoimmassa asemassa olevien tukia on jo leikattu laajasti ja hyvätuloisten osuus väestöstä on Suomessa vähäinen.
Analyysissä esitetään neljä vaihtoehtoista talouspoliittista linjaa, joiden kautta 13 miljardin euron sopeutustavoite voidaan saavuttaa. Sopeutuksessa voivat painottua leikkaukset, yksityistämiset, veronkorotukset tai rajut rakenteelliset uudistukset. Ideologisista eroista huolimatta jokaisessa vaihtoehdossa yhteisiä keinoja ovat kahden miljardin euron eläkesopeutus, 1,5 miljardin euron lisäys keskiluokan omavastuisiin sekä 1,5 miljardin euron parannus julkisen sektorin tuottavuuteen.
”Julkisen talouden suurimpiin menoeriin on pakko koskea, eikä aikaa ole hukattavaksi. Kehysriihessä on käynnistettävä eläkesopeutuksen valmistelu sekä julkisen sektorin tuottavuutta koskeva uudistustyö”, Pyykkönen arvioi.
Pyykkönen nostaa esiin myös useita muita yksittäisiä keinoja, kuten eläkeiän noston, lukukausimaksut sekä koko kansan terveysvakuutuksen.
”Kestävä julkinen talous ei synny toiveella paremmasta kasvusta. Tarvitaan tositoimia, joiden vaikutus julkiseen talouteen on riittävän suuri, muuten sopeutukset osuvat lapsiin ja nuoriin”, Pyykkönen sanoo.
Jussi PyykkönenEVA FellowPuh:+358 44 023 91 49jussi.pyykkonen@ptcs.fi
Mikko LaaksoViestintäpäällikköPuh:+358 50 383 9432mikko.laakso@eva.fi
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA
Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on elinkeinoelämän think tank, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.
