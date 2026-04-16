Kalevalan kutsu -laulupaja saapuu Vaasan kansalaisopisto Almaan

16.4.2026 09:00:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Kaikille avoin ja maksuton Kalevalan kutsu -laulupaja pidetään Vaasan kansalaisopisto Almassa tiistaina 28.4.2026 klo 18–19.30, Raastuvankatu 31, juhlasali, 3. kerros. Laulupaja pidetään suomen kielellä.

Tule kuulemaan Kalevalan eurooppalaisuudesta ja luontokuvauksista. Halutessasi voit yhtyä runolauluun. Pajaa vetää runolaulun ammattilainen Liisa Matveinen.

Järjestäjinä toimivat Kalevalaisten Naisten Liitto, Vaasan Kalevalaiset ja Vaasan kansalaisopisto Alma.

Kalevalan kutsu -laulupajoja koordinoi Kalevalaisten Naisten Liitto. Laulupajoja on tukenut Alfred Kordelinin säätiö, ja ne ovat osa Kalevalan Euroopan kulttuuriperintötunnukseen liittyvää yhteistyötä.

Kalevalan kutsu -laulupajat ovat myös osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joka on Euroopan laajimpia yleisötapahtumien kokonaisuuksia.

Yhteyshenkilöt

Johtava rehtori Sannasirkku Autio, Vaasan kaupungin opistot,
puh. 0400 299 826, sannasirkku.autio@edu.vaasa.fi

Suunnittelijaopettaja Riikka Paakkunainen, kansalaisopisto Alma,
puh. 040 5386 564, riikka.paakkunainen@edu.vaasa.fi

