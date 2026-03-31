Mielenosoitus Kansallisarkiston Oulun toimipisteen puolesta - Tiedon yhdenvertainen saavutettavuus varmistettava

Mielenosoitus ja vetoomus Kansallisarkiston Oulun toimipisteen puolesta

Kansallisarkisto on tehnyt päätöksen lakkauttaa Oulun toimipisteensä vuonna 2030. Akavan Erityisalat ja sen jäsenyhdistykset Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY ja Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL tukevat lakkauttamista vastustavaa opiskelijoiden mielenilmausta ja yhtyvät opiskelijoiden vetoomukseen. Mielenilmaus järjestetään Oulun kaupungintalon edessä sunnuntaina 19.4.2026 klo 12-15.

Lue oululaisten historian opiskelijoiden vetoomus lakkauttamispäätöksen perumiseksi. Lisätietoja mielenilmauksesta ja vetoomuksesta: Roope Järvinen, puh 040 96 78889, arkistonpuolesta@gmail.com.

Liittojen viestit mielenilmaukseen:

- Kansallisarkiston maakunnallisten toimipaikkojen merkitys on suuri arkistoalan harjoituspaikkojen ja työpaikkojen tarjoajana sekä arkistoalan opetuksen tukena. Yliopistojen historianopetuksen ja aikaisempien maakunta-arkistojen kytkös on ollut vahva ja tärkeä historianopiskelijoille ja tutkijoille. Myös julkinen sektori tarvitsee arkistoaineistoa säännöllisesti, ja on ollut eduksi, että paikallisesti tärkeät aineistot ovat olleet lähellä. Suunnitellut muutokset tulevat hidastamaan tiedonsaantia ja vaarantavat julkisuusperiaatteen, sanoo varapuheenjohtaja Terhi Kivistö Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistyksestä.

- Arkistot ovat museoille ja tutkimukselle keskeinen ja korvaamaton tiedonlähde. Vaikka digitointia lisätään ja resursseja kohdennetaan uudelleen, fyysisiin aineistoihin on päästävä käsiksi. Aineistoissa on useimmiten muutakin tietoa kuin digitoitavaksi soveltuva osa. Lisäksi aineistojen hajauttaminen eri puolille maata tukee kansallista varautumista ja huoltovarmuutta, sanoo toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitosta.

Lisätietoja:

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY,

varapuheenjohtaja Terhi Kivistö, puh. 040 774 1463

Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL

toiminnanjohtaja Katariina Mäkelä, puh. 040 774 7620

TAAY:n kannanotto 24.3.2026:

Kansallisarkisto sulkee toimipaikkojaan - Tiedon yhdenvertainen saavutettavuus varmistettava

Kansallisarkisto sulkee Jyväskylän toimipaikkansa vuonna 2026 ja Hämeenlinnan toimipaikkansa aiottua nopeammassa aikataulussa kesään 2027 mennessä sekä suunnittelee luopuvansa Oulun ja Joensuun toimipaikoista sekä Mikkelin Pirttiniemenkadun ja Helsingin Siltavuorenrannan toimipisteitä. Ratkaisuja perustellaan vähentyneellä rahoituksella ja digitalisaatiolla.

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY pitää alueellisen palveluverkon alasajoon johtavia ratkaisuja lyhytnäköisinä.

- Fyysisiä palvelupisteitä tutkijasaleineen tarvitaan eri puolilla maata, jotta kansalaiset ja tutkijat pääsevät yhdenvertaisesti käsiksi yhteiseen muistitietoomme. Kansallisarkisto on osa suomalaisen yhteiskunnan kriittistä tietoinfrastruktuuria, sanoo TAAY ry:n varapuheenjohtaja Terhi Kivistö.

- Pelkkä aineistojen digitoinnin lisääminen ja digitaalinen toimittaminen asiakkaille eivät riitä. Digitointi on välttämätöntä, mutta sitä ei viimeisimmänkään teknologian avulla pystytä suorittamaan sellaisella volyymilla, joka aidosti ratkaisisi maantieteellisen saavutettavuuden ongelman.

- Kaikkea aineistoa ei myöskään voi digitoida tarkoituksenmukaisesti. Laajat kokonaisuudet, sidokset ja materiaaleiltaan kompleksiset aineistot edellyttävät, että niihin päästään käsiksi fyysisessä maailmassa. Jos tämä hankaloituu, tutkimus ohjautuu helposti saatavilla oleviin aineistoihin ja näkökulmat vinoutuvat. TAAY katsoo, että pääsy Kansallisarkiston fyysiseen aineistoon on turvattava kattavasti eri puolilla maata.

- Mikäli omaa palveluverkkoa karsitaan, on luotava lakiteknisesti pätevä ja riittävästi resursoitu yhteistyöjärjestelmä, joka mahdollistaa ei-digitaalisen aineiston valvotun käytön esimerkiksi yliopistokirjastoissa.

TAAY pitää hyvänä sitä, ettei Kansallisarkiston säästöissä tavoitella henkilöstövähennyksiä. Käytännössä muutoksilla on henkilöstövaikutuksia, jos toimenkuvamuutokset merkitsevät esimerkiksi kohtuuttomia työmatkoja. Seurauksena voi olla pitkäjänteisesti rakentuneen asiantuntemuksen hiljainen ja korvaamaton poistuma alalta. Kansallisarkisto on ollut myös maakunnallisesti merkittävä alan harjoittelupaikkojen tarjoaja ja väylä tiedon- ja arkistonhallinnan alalle pääsemiseen.

TAAY muistuttaa, että Kansallisarkiston toimipaikkaverkoston kaventaminen ei ole vain hallinnollinen tai kiinteistökuluissa säästämistä koskeva päätös.

- Päätös kertoo siitä, miten Suomessa arvotetaan kulttuuriperintöä, tutkimusta ja tiedon yhdenvertaista saatavuutta.

Lisätietoja: varapuheenjohtaja Terhi Kivistö, Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys TAAY, puh. 040 774 1463