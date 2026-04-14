Kela muuttaa etuusohjettaan: Jälkihuollossa olevien nuorten itsenäistymisvarat eivät vaikuta toimeentulotukeen

Kela on muuttanut ohjettaan lastensuojelun jälkihuollossa olevan nuoren itsenäistymisvarojen osalta. Nuoren käyttöönsä saamat itsenäistymisvarat eivät jatkossa vaikuta toimeentulotukeen jälkihuollon aikana.

Itsenäistymisvarat ovat varoja, jotka ovat kertyneet nuorelle esimerkiksi hänen tuloistaan lastensuojelun asiakkuuden aikana ja joiden tarkoitus on tukea nuoren itsenäistymistä. Hyvinvointialueen sosiaalihuolto päättää siitä, milloin ja kuinka paljon nuori saa varoja käyttöönsä. Varoja voidaan käyttää esimerkiksi asunnon kalustamiseen, tietokoneen hankintaan tai ajokorttiin.

Tarkoitus varmistaa nuorten yhdenvertainen kohtelu

Helmikuun 2026 alussa voimaan tulleen lainmuutoksen seurauksena Kelan on nyt huomioitava toimeentulotuessa kaikki 18 vuotta täyttäneen asiakkaan saamat vähäisetkin tulot ja avustukset. Tämä on lisännyt kysymyksiä Kelan asiakkailta ja kumppaneilta siitä, miten muutos vaikuttaa niihin avustuksiin, jotka myönnetään asiakkaan vaikean taloudellisen tai sosiaalisen tilanteen perusteella.

Vaikka lainmuutos poisti yksityishenkilöiden mahdollisuuden avustaa rahallisesti täysi-ikäistä toimeentulotuen saajaa, muutoksella ei puututtu hyvinvointialueiden ja järjestöjen mahdollisuuteen antaa sosiaalisia avustuksia.

– Esimerkiksi diakoniatyön kautta saadut avustukset tai nuoren ansaitsemat aktivoivat stipendit eivät toteuttaisi tarkoitustaan, jos ne huomioitaisiin tuloina toimeentulotuessa ja käytännössä näin vähentäisivät nuoren saamaa yhteiskunnan tukea. Sen vuoksi niitä ei huomioida toimeentulotuessa tulona edelleenkään, sanoo osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl Kelasta.

– Sama periaate koskee itsenäistymisvaroja. Siksi Kelan ohjeistusta on ollut tarve muuttaa. Itsenäistymisvaroja ei jatkossa huomioida toimeentulotuessa tulona.

Ohjetta täsmentämällä varmistetaan myös yhdenmukainen ja oikeudenmukainen lain soveltaminen valtakunnallisesti. Kela alkaa soveltaa ohjetta niistä päätöksistä alkaen, jotka koskevat toukokuuta ja toukokuussa saatuja itsenäistymisvaroja. Ohjeen täsmennys koskee siis vain näitä uusia päätöksiä, ei takautuvasti aiempia.

Kelan maksama toimeentulotuki on yhteiskunnan viimesijainen taloudellinen tuki. Se on tarkoitettu tilanteisiin, jossa asiakkaan kaikki käytettävissä olevat tulot, varat ja muut tuet eivät riitä arjen välttämättömiin menoihin, kuten vuokraan ja ruokaan.

