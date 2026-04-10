Yritysten kokoon sidottu sääntely voi jarruttaa kasvua – suomalaiseen aineistoon perustuva tutkimus esillä USA:ssa NBER-konferenssissa

Yksittäinen verokynnys voi muokata koko yritysrakennetta

Monissa maissa yrityksiin kohdistuva sääntely muuttuu yrityksen koon mukaan. Suomessa työnantajien sosiaaliturvamaksu oli aiemmin porrastettu niin, että yritykset joutuivat maksamaan noin 2,5 prosenttiyksikköä korkeampaa maksua tietyn kokorajan ylittäessään.

Tutkimuksen mukaan tällainen verokynnys ei vaikuttanut vain rajaa lähellä oleviin yrityksiin. Se muutti koko yritysjakaumaa: kynnysrajan ylittävien yritysten määrä jäi noin 18 prosenttia pienemmäksi kuin ilman sääntelyä olisi ollut.

Kynnyksen poistaminen kasvatti yritysten kokoa ja työllisyyttä

Vuonna 2010 työnantajamaksujen porrastus poistettiin. Tutkimus hyödyntää tätä uudistusta luonnollisena koeasetelmana vertaamalla yritysten kehitystä ennen ja jälkeen muutoksen.

Tulosten mukaan ne yritykset, joihin sääntely oli vaikuttanut, kasvoivat uudistuksen jälkeen selvästi. Työllisyys, pääomakanta ja liikevaihto kasvoivat keskimäärin noin 10 prosenttia.

Uusi tutkimusmenetelmä paljastaa aiempaa laajemmat vaikutukset

Tutkimuksessa kehitettiin uusi tilastollinen menetelmä politiikkakynnyksien vaikutusten arviointiin. Aiempi luonnollisia koeasetelmia hyödyntävä tutkimus on keskittynyt lähinnä yrityksiin aivan kynnysrajan tuntumassa.

Uusi lähestymistapa osoittaa, että kokorajaan sidottu sääntely voi toimia laajasti kasvun esteenä ja vääristää yritysrakennetta myös kaukana varsinaisesta rajasta.

Kattava rekisteriaineisto suomalaisista yrityksistä

Tutkimus perustuu laajaan hallinnolliseen rekisteriaineistoon kaikista Suomessa toimivista yrityksistä vuosilta 1996–2016. Aineisto yhdistää yritysten verotiedot, tilinpäätöstiedot, työntekijätason palkkatiedot sekä omistajatiedot.

Tämän ansiosta tutkijat pystyivät seuraamaan yritysten kokoa, työllisyyttä ja investointeja pitkällä aikavälillä sekä ennen uudistusta että sen jälkeen.

Tutkimus esillä kansainvälisessä huippukonferenssissa – tilaisuus seurattavissa suorana

Tutkimus esitellään 16.–17.4.2026 arvostetussa National Bureau of Economic Researchin (NBER) Public Economics -konferenssissa Cambridgessa, Yhdysvalloissa.

Laboren erikoistutkija Sami Jysmä esittelee tutkimuksensa torstaina 16.4. klo 11.30 EST (klo 18.30 Suomen aikaa). Konferenssin esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä NBERin YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/nbervideos

Kyseessä on kansainvälisesti arvostettu foorumi, jossa esitellään ajankohtaista taloustieteellistä tutkimusta ja keskustellaan talouspolitiikan keskeisistä kysymyksistä.

”Tutkimuksemme osoittaa, että yksittäinen yritysten kokorajaan sidottu veroporras hidasti yritysten kasvua laajasti ja vähensi työllisyyttä merkittävästi. On hienoa, että pääsemme esittelemään tulokset NBER:n konferenssissa”, toteaa Laboren erikoistutkija Sami Jysmä.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Palkansaajasäätiö (Laboren tutkijapolku).

Tutkijaryhmä:

Sami Jysmä, erikoistutkija, Labore ja Tampereen yliopisto

Youssef Benzarti, apulaisprofessori, University of California Santa Barbara

Jarkko Harju, professori, Tampereen yliopisto