Yritysten kokoon sidottu sääntely voi jarruttaa kasvua – suomalaiseen aineistoon perustuva tutkimus esillä USA:ssa NBER-konferenssissa
15.4.2026 13:01:29 EEST | Työn ja talouden tutkimus LABORE | Tiedote
Laboren erikoistutkijan Sami Jysmän ja kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimus osoittaa, että yritysten kokorajaan sidottu verosääntely voi hidastaa yritysten kasvua merkittävästi. Suomessa aiemmin käytössä ollut työnantajamaksujen verokynnys vähensi kynnysrajan ylittävien yritysten määrää noin 18 prosentilla. Kun verokynnys poistettiin vuonna 2010, kynnyksen vaikutuspiirissä olleiden yritysten työllisyys, pääomakanta ja liikevaihto kasvoivat keskimäärin noin 10 prosenttia. Tulokset viittaavat siihen, että tällaiset sääntelykynnykset voivat vaikuttaa koko yrityskenttään paljon laajemmin kuin aiemmin on ymmärretty. Tutkimus esitellään huhtikuun 16. päivä arvostetussa taloustieteen National Bureau of Economic Researchin (NBER) Public Economics -konferenssissa Cambridgessa Yhdysvalloissa.
Yksittäinen verokynnys voi muokata koko yritysrakennetta
Monissa maissa yrityksiin kohdistuva sääntely muuttuu yrityksen koon mukaan. Suomessa työnantajien sosiaaliturvamaksu oli aiemmin porrastettu niin, että yritykset joutuivat maksamaan noin 2,5 prosenttiyksikköä korkeampaa maksua tietyn kokorajan ylittäessään.
Tutkimuksen mukaan tällainen verokynnys ei vaikuttanut vain rajaa lähellä oleviin yrityksiin. Se muutti koko yritysjakaumaa: kynnysrajan ylittävien yritysten määrä jäi noin 18 prosenttia pienemmäksi kuin ilman sääntelyä olisi ollut.
Kynnyksen poistaminen kasvatti yritysten kokoa ja työllisyyttä
Vuonna 2010 työnantajamaksujen porrastus poistettiin. Tutkimus hyödyntää tätä uudistusta luonnollisena koeasetelmana vertaamalla yritysten kehitystä ennen ja jälkeen muutoksen.
Tulosten mukaan ne yritykset, joihin sääntely oli vaikuttanut, kasvoivat uudistuksen jälkeen selvästi. Työllisyys, pääomakanta ja liikevaihto kasvoivat keskimäärin noin 10 prosenttia.
Uusi tutkimusmenetelmä paljastaa aiempaa laajemmat vaikutukset
Tutkimuksessa kehitettiin uusi tilastollinen menetelmä politiikkakynnyksien vaikutusten arviointiin. Aiempi luonnollisia koeasetelmia hyödyntävä tutkimus on keskittynyt lähinnä yrityksiin aivan kynnysrajan tuntumassa.
Uusi lähestymistapa osoittaa, että kokorajaan sidottu sääntely voi toimia laajasti kasvun esteenä ja vääristää yritysrakennetta myös kaukana varsinaisesta rajasta.
Kattava rekisteriaineisto suomalaisista yrityksistä
Tutkimus perustuu laajaan hallinnolliseen rekisteriaineistoon kaikista Suomessa toimivista yrityksistä vuosilta 1996–2016. Aineisto yhdistää yritysten verotiedot, tilinpäätöstiedot, työntekijätason palkkatiedot sekä omistajatiedot.
Tämän ansiosta tutkijat pystyivät seuraamaan yritysten kokoa, työllisyyttä ja investointeja pitkällä aikavälillä sekä ennen uudistusta että sen jälkeen.
Tutkimus esillä kansainvälisessä huippukonferenssissa – tilaisuus seurattavissa suorana
Tutkimus esitellään 16.–17.4.2026 arvostetussa National Bureau of Economic Researchin (NBER) Public Economics -konferenssissa Cambridgessa, Yhdysvalloissa.
Laboren erikoistutkija Sami Jysmä esittelee tutkimuksensa torstaina 16.4. klo 11.30 EST (klo 18.30 Suomen aikaa). Konferenssin esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä NBERin YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/nbervideos
Kyseessä on kansainvälisesti arvostettu foorumi, jossa esitellään ajankohtaista taloustieteellistä tutkimusta ja keskustellaan talouspolitiikan keskeisistä kysymyksistä.
”Tutkimuksemme osoittaa, että yksittäinen yritysten kokorajaan sidottu veroporras hidasti yritysten kasvua laajasti ja vähensi työllisyyttä merkittävästi. On hienoa, että pääsemme esittelemään tulokset NBER:n konferenssissa”, toteaa Laboren erikoistutkija Sami Jysmä.
Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia ja Palkansaajasäätiö (Laboren tutkijapolku).
Tutkijaryhmä:
Sami Jysmä, erikoistutkija, Labore ja Tampereen yliopisto
Youssef Benzarti, apulaisprofessori, University of California Santa Barbara
Jarkko Harju, professori, Tampereen yliopisto
Sami JysmäerikoistutkijaJulkinen talousPuh:+35840 940 2841sami.jysma@labore.fi
Labore eli Työn ja talouden tutkimus LABORE (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos) on vuonna 1971 perustettu itsenäinen tutkimuslaitos, jossa keskitytään yhteiskunnallisesti merkittävään ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävään soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen painopistealueisiin kuuluvat työn taloustiede, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede ja toimialan taloustiede. Lisäksi teemme suhdanne-ennusteita ja toimialakatsauksia sekä julkaisemme Talous & Yhteiskunta -lehteä ja podcasteja.
Vahvuuksiamme ovat tutkijoiden korkea tieteellinen osaaminen sekä tiivis yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkijoillamme on tärkeä asiantuntijarooli eri yhteyksissä ja he osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Economic Forecast 2026–2028: Adrift and Searching for Direction10.4.2026 12:04:25 EEST | Tiedote
The Finnish economy is returning to modest growth, but its direction remains uncertain. Growth is supported by domestic demand, investment, and private consumption, while international risks, geopolitical tensions, and weak public finances continue to weigh on the outlook. The forecast expects slow growth in the coming years without a recession, but public debt will keep rising and the economic outlook remains subject to exceptionally high uncertainty.
Ekonomisk prognos 2026–2028: Konjunkturen förblir osäker2.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Enligt Labores konjunkturprognos våren 2026 växer Finlands ekonomi med 0,9 procent år 2026. Konjunkturen stärks 2027 och 2028, då BNP-tillväxten väntas stiga till 1,2 respektive 1,5 procent. Privat konsumtion och investeringar stödjer tillväxten, men instabiliteten i den internationella omvärlden kastar en skugga över utsikterna.
Talousennuste vuosille 2026-2028: Suhdanne pysyy arvaamattomana2.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Tutkimuslaitos Laboren kevään 2026 suhdanne-ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa 0,9 prosenttia vuonna 2026. Suhdanne vahvistuu vuosina 2027–2028, jolloin BKT-kasvu kiihtyy 1,2 ja 1,5 prosenttiin. Yksityinen kulutus ja investoinnit ylläpitävät kasvua, mutta kansainvälisen toimintaympäristön arvaamattomuus varjostaa näkymiä.
Tutkimus: Korkeatuloisten perheiden lapset päätyvät yrittäjiksi moninkertaisesti muita useammin19.3.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus osoittaa, että korkeatuloisista perheistä tulevat lapset päätyvät yritysten omistajiksi ja yrittäjiksi huomattavasti muita useammin. Vanhempien tulojakauman ylimmästä prosentista tulevat lapset ovat yli viisi kertaa todennäköisemmin yrityksen omistajia ja lähes kolme kertaa todennäköisemmin uusia yrityksiä perustavia yrittäjiä kuin alimman tulopuolikkaan lapset. Keskeinen selittävä tekijä on omistajuuskokemus ennen yrittäjäksi ryhtymistä.
