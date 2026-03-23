Ammattiliitto Pron terveiset kehysriiheen: leikkaukset valtionhallintoon ovat jo vaarantaneet Suomen investointiympäristön

15.4.2026 10:40:29 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Ammattiliitto Pron hallitus esittää syvän huolensa yksityisen sektorin investointiympäristön heikentymisestä. Valtiohallintoon kohdistetut henkilöstöleikkaukset jarruttavat jo nyt yksityisten investointien etenemistä. Pron hallitus korostaa, että toimivat valtionhallinnon luvitus- ja valvontapalvelut ovat elintärkeitä myös yrityksille – ja sitä kautta kasvulle.

Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen päättämään valtiontalouden suunnasta tuleviksi vuosiksi. Hallituspuolueet ovat ennakoineet jälleen kerran satojen miljoonien lisäleikkauksia. Nykyhallitus on leikannut 520 miljoonaa euroa valtiohallinnon toimintaedellytyksistä, ja leikkaukset ovat väistämättä alkaneet näkyä valtionhallinnon palvelutason heikentymisenä.

Hidastunut luvitus ja karsittu palveluverkko kurittavat yrityksiä

Jatkuva leikkaaminen valtionhallinnon henkilöstöstä ja toimintaedellytyksistä näkyy Pron aloilla huonontuneena investointiympäristönä, mikä vaikuttaa jo Suomen kasvuun. Monet yksityisen sektorin investointihankkeet seisovat, kun luvitus on hidastunut henkilöstöpulan seurauksena. Erityisesti leikkaukset näkyvät maakunnallisten, yrityksille suunnattujen palvelujen heikentymisenä, kun palveluverkkoa on surutta karsittu.

Samaan aikaan on ilmeistä, että työsuojeluviranomaisten työhön on liian vähän resursseja. Kiinnijäämisriski työvoiman hyväksikäyttötapauksissa ja ihmisoikeusrikkomuksissa on niin alhainen, että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä on tullut Suomessa monella alalla enemmän sääntö kuin poikkeus.

Pron hallitus korostaa, että toimivat valtionhallinnon luvitus- ja valvontapalvelut ovat elintärkeitä myös yrityksille. Voimakas leikkaaminen valtionhallinnon resursseista johtaa siihen, että kansalaisten ja yritysten kasvavia tarpeita palvellaan yhä pienemmällä henkilöstöllä.

Leikkauksissa on menty liian pitkälle, ja luvituksen tukkeutumisesta on tullut talouskasvun este. Valtion ei pidä säästää henkilöstökuluistaan – päinvastoin, tarvitaan lisäkäsiä turvaamaan elintärkeitä luvitus- ja valvontatoimintoja, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.

Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista

Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta. 

Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla. 

Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.

