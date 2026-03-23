Ammattiliitto Pron terveiset kehysriiheen: leikkaukset valtionhallintoon ovat jo vaarantaneet Suomen investointiympäristön

Orpon hallitus kokoontuu ensi viikolla kehysriiheen päättämään valtiontalouden suunnasta tuleviksi vuosiksi. Hallituspuolueet ovat ennakoineet jälleen kerran satojen miljoonien lisäleikkauksia. Nykyhallitus on leikannut 520 miljoonaa euroa valtiohallinnon toimintaedellytyksistä, ja leikkaukset ovat väistämättä alkaneet näkyä valtionhallinnon palvelutason heikentymisenä.

Hidastunut luvitus ja karsittu palveluverkko kurittavat yrityksiä

Jatkuva leikkaaminen valtionhallinnon henkilöstöstä ja toimintaedellytyksistä näkyy Pron aloilla huonontuneena investointiympäristönä, mikä vaikuttaa jo Suomen kasvuun. Monet yksityisen sektorin investointihankkeet seisovat, kun luvitus on hidastunut henkilöstöpulan seurauksena. Erityisesti leikkaukset näkyvät maakunnallisten, yrityksille suunnattujen palvelujen heikentymisenä, kun palveluverkkoa on surutta karsittu.

Samaan aikaan on ilmeistä, että työsuojeluviranomaisten työhön on liian vähän resursseja. Kiinnijäämisriski työvoiman hyväksikäyttötapauksissa ja ihmisoikeusrikkomuksissa on niin alhainen, että ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytöstä on tullut Suomessa monella alalla enemmän sääntö kuin poikkeus.

Pron hallitus korostaa, että toimivat valtionhallinnon luvitus- ja valvontapalvelut ovat elintärkeitä myös yrityksille. Voimakas leikkaaminen valtionhallinnon resursseista johtaa siihen, että kansalaisten ja yritysten kasvavia tarpeita palvellaan yhä pienemmällä henkilöstöllä.

– Leikkauksissa on menty liian pitkälle, ja luvituksen tukkeutumisesta on tullut talouskasvun este. Valtion ei pidä säästää henkilöstökuluistaan – päinvastoin, tarvitaan lisäkäsiä turvaamaan elintärkeitä luvitus- ja valvontatoimintoja, Pron puheenjohtaja Niko Simola sanoo.