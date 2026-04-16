Ennuste: Vaisu kysyntä ja sota Lähi-idässä jarruttavat metsäteollisuuden viennin kasvua
16.4.2026 09:56:21 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Epävarmuus maailmanmarkkinoilla ja heiveröinen talouskasvu jarruttavat Suomen metsäteollisuutta lähivuosina, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Viennin arvo on yhä kasvussa, mutta ylikapasiteetti vaivaa kartonkien sekä paino- ja kirjoituspapereiden markkinoilla. Lisäksi sota Lähi-idässä nostaa kuljetuskustannuksia.
”Talouden yleinen vire on yhä heikko eikä tue metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvua. Sota ja Hormuzinsalmen sulku puolestaan nostavat kuljetuskustannuksia. Logistiikkayhtiöt ovat polttoaineiden kallistumisen takia alkaneet periä polttoainelisiä ja Lähi-idän alueelle suuntautuvista kuljetuksista riskilisiä”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.
Sodan vaikutukset tuntuvat voimakkaimmin Suomen sahateollisuudessa, sillä sen viennistä yhdeksän prosenttia suuntautuu Lähi-itään. Kemiallisen metsäteollisuuden viennistä vain pari prosenttia suuntautuu alueelle. Ennusteessa oletetaan sodan aktiivisen vaiheen päättyvän huhtikuun loppuun mennessä, mutta eskalaation riski näkyy kustannuksissa tämän jälkeenkin.
Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa kaksi prosenttia. Nousua on kaikissa päätuotteissa paperia lukuun ottamatta. Sahatavaran ja massan viennin arvo kasvaa voimakkaimmin, sahatavaran liki kahdeksan prosenttia ja massan vajaat viisi prosenttia. Ensi vuonna eniten kasvaa vanerin viennin arvo Metsä Groupin LVL-tehtaan ylösajon ansiosta.
Ylikapasiteetti kartonkien kiusana
Tampereen Metsä Boardin kartonkitehtaan sulkeminen viime kesänä hieman vähentää ja Oulun Stora Enson kuluttajapakkauskartonkilinjan ylösajo kasvattaa kartongintuotantoa Suomessa. Kartonkien vienti säilyy lähes viime vuoden tasolla. Kartonkien kysyntä pysyy vaisuna, ja ylikapasiteetti kiusaa kaikilla markkina-alueilla. Tarjonnan hillitsemiseksi suomalaisilla kartonkitehtailla tullaan turvautumaan lomautuksiin tänäkin vuonna.
Kartongin keskimääräinen vientihinta pysyttelee tänä vuonna viime vuoden lukemissa. Yhdysvaltojen viennin arvon voi olettaa laskevan hieman tullien vuoksi. Ensi vuonna sekä kartongin tuotanto että vienti hieman piristyvät, jos talouskasvu maailmalla viriää.
Paperin tuotanto ja vienti vähenevät
Tänä vuonna papereiden tuotantoa ja vientiä vähentävät UPM:n ja Sappin viime vuoden lopun päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon sulkemiset. Ylikapasiteettia riittää edelleen, koska graafisten papereiden kysyntä laski viime vuonna Euroopassa lähes kymmenyksellä.
Kysynnän laskun vuoksi tuottajat varautuvat uudelleenjärjestelyihin. UPM ja Sappi tekivät aiesopimuksen paino- ja kirjoituspapereiden tuotannon eriyttämisestä yhteisyritykseen. Tämä koskee myös neljää suomalaista paperitehdasta. Ensi vuonna papereiden tuotanto ja vienti pysyvät tämän vuoden tasolla, koska Euroopan ja Yhdysvaltojen orastava talouskasvu ei kata graafisten papereiden kulutuksen trendinomaista laskua.
Havusellun vientihinta nousussa
Sellujen satamavarastot Euroopassa lähtivät laskuun viime vuoden lopulla, mikä käänsi pitkäkuituisen havusellun markkinahinnan nousuun. Nousu vaikuttaisi kuitenkin tyrehtyneen kevään aikana.
Alkuvuodesta sellun tuotantoa Suomessa avitti korkea sähkön hinta, mutta talven taituttua on jo ilmoitettu tuotantoseisokeista. Sellun tuotantoa maailmalla rajoittavat monet erilaiset syyt, kuten Kanadassa raaka-aineen saatavuusongelmat ja Aasiassa mm. Indonesian maanvyöryt.
”Vaikka paperi- ja kartonkimarkkinoilla ei ole tänä vuonna nähtävissä kysynnän piristymistä ja globaalissa kaupassa on epävarmuutta, tarjonnan hetkellinen supistuminen tuo markkinoille pientä positiivista virettä. Pidemmällä aikavälillä pitkäkuituisen havusellun kysynnän kehitystä varjostaa lyhytkuituisen sellun käyttökohteiden monipuolistuminen ja kasvava osuus sellun maailmanmarkkinoista”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.
Sahatavaran viennin kasvuvauhti hidastuu
Sahatavaran vienti kasvoi viime vuonna vahvasti, mutta tänä vuonna kasvu hidastuu. Rakentaminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa elpyy hitaasti, ja näkymät Japanissa sekä Kiinassakin ovat heikot. Myös sota Lähi-idässä rajoittaa vientiä kevään aikana, mutta loppuvuotta kohden takamatkaa kurotaan kiinni.
Globaali sahatavaran kulutus ei juuri lisäänny tänä vuonna, mutta Suomen sahatavaran vienti kasvaa neljä prosenttia. Syinä ovat rakentamisen maltillinen kasvu ja keskieurooppalaisten sahojen tuotannon väheneminen, jonka taustalla on tuhopuun vähentyminen ja heikentyneet hakkuumahdollisuudet.
”Sahatavaran markkinoihin voivat lisäksi vaikuttaa Kanadan ponnistelut kasvattaa vientiään Yhdysvaltain ulkopuolelle. Tämän vaikutukset kauppavirtoihin koettaisiin pääasiassa vasta ensi vuonna. Kanadan viennin kasvu lisäisi kilpailua Suomelle tärkeillä markkina-alueilla, mikä voisi vähentää Suomen vientiä”, sanoo Matti Valonen.
Rakentamisen hienoinen kasvu lisää myös vanerin kysyntää, mutta toisaalta sitä painaa eurooppalaisen autoteollisuuden heikko tila. Viennin kasvua Yhdysvaltoihin taas rajoittaa voimassa oleva 15 prosentin tuontitulli. Suomalaisen vanerin asemaa puolestaan tukevat EU:n viime vuonna asettamat polkumyyntitullit kiinalaiselle ja brasilialaiselle vanerille.
Koko ennuste on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-kevat-2026/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paperi-, kartonki- ja selluteollisuus: Marjo Maidell, 040 164 8139, marjo.maidell@ptt.fi
Saha- ja vaneriteollisuus: Matti Valonen, 040 164 8151, matti.valonen@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pellervon taloustutkimus PTT
Ennuste: Puumarkkinat virkistyvät kuluvan vuoden mittaan16.4.2026 09:57:35 EEST | Tiedote
Puumarkkinat alkavat virkistyä tämän vuoden aikana etenkin pystyvarastojen pienentymisen seurauksena, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Myös hakkuita tehdään hieman viime vuotta enemmän. Puun vuotuiset keskihinnat laskevat tänä vuonna, erityisesti kuitupuussa. Hintojen lasku painaa yksityismetsien kantorahatuloja alaspäin.
Kysely: Järvi-Suomen ruokapalveluilla on intoa luomun käyttöön – korkeiksi koetut hinnat ja saatavuus hidasteena9.4.2026 09:16:05 EEST | Tiedote
Luomutuotteiden käyttö ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen kiinnostavat Järvi-Suomen ruokapalvelutoimijoita, kertoo alueen ruokapalveluille tehty kysely. Monet ruokapalvelut käyttävät luomutuotteita viikoittain, ja etenkin viljatuotteet ovat suosittuja. Alueen maatalousyrittäjät taas toivoisivat korkeampia tuottajahintoja luomusta ja byrokratian keventämistä, mikä käy ilmi tuottajille tehdyistä haastatteluista.
Kutsu: Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennusteen julkistus 16.4. klo 10.002.4.2026 09:11:00 EEST | Kutsu
Pellervon taloustutkimus julkistaa kevään metsäalan ennusteensa webinaarissa torstaina 16. huhtikuuta klo 10.00. Ennusteessa tarkastellaan metsäteollisuuden ja metsätalouden lähiaikojen näkymiä.
Ennuste: Sota Lähi-idässä iskee ruokaketjuun energian kautta – ruoan hinnassa nousupainetta tänä ja ensi vuonna1.4.2026 09:59:55 EEST | Tiedote
Lähi-idän sota lisää nousupaineita maatalouden kustannuksiin ja koko ruokaketjun inflaatioon, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n maa- ja elintarviketalouden ennuste. Tuotantopanosten hinnat ovat jo selvässä nousussa. Ruoan hinta nousee tänä vuonna 2,5 prosenttia, eli yleistä inflaatiota nopeammin. Maatalouden yrittäjätulo on laskussa, koska tuotantokustannukset nousevat.
Länsi-Balkanin maiden ja Moldovan EU-jäsenyydellä olisi vain rajalliset vaikutukset unionin maatalousmarkkinoille30.3.2026 10:23:16 EEST | Tiedote
Länsi-Balkanin maiden ja Moldovan EU-jäsenyydellä olisi varsin rajalliset vaikutukset unionin elintarvike- ja maatalousmarkkinoille, kertoo Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen selvitys. Vaikutukset unionin maatalouspolitiikkaan olisivat merkittävämpiä, ja uudet jäsenmaat olisivat todennäköisesti yhteisen maatalouspolitiikan nettosaajia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme