Ennuste: Vaisu kysyntä ja sota Lähi-idässä jarruttavat metsäteollisuuden viennin kasvua

”Talouden yleinen vire on yhä heikko eikä tue metsäteollisuustuotteiden kysynnän kasvua. Sota ja Hormuzinsalmen sulku puolestaan nostavat kuljetuskustannuksia. Logistiikkayhtiöt ovat polttoaineiden kallistumisen takia alkaneet periä polttoainelisiä ja Lähi-idän alueelle suuntautuvista kuljetuksista riskilisiä”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Sodan vaikutukset tuntuvat voimakkaimmin Suomen sahateollisuudessa, sillä sen viennistä yhdeksän prosenttia suuntautuu Lähi-itään. Kemiallisen metsäteollisuuden viennistä vain pari prosenttia suuntautuu alueelle. Ennusteessa oletetaan sodan aktiivisen vaiheen päättyvän huhtikuun loppuun mennessä, mutta eskalaation riski näkyy kustannuksissa tämän jälkeenkin.

Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo kasvaa kaksi prosenttia. Nousua on kaikissa päätuotteissa paperia lukuun ottamatta. Sahatavaran ja massan viennin arvo kasvaa voimakkaimmin, sahatavaran liki kahdeksan prosenttia ja massan vajaat viisi prosenttia. Ensi vuonna eniten kasvaa vanerin viennin arvo Metsä Groupin LVL-tehtaan ylösajon ansiosta.

Ylikapasiteetti kartonkien kiusana

Tampereen Metsä Boardin kartonkitehtaan sulkeminen viime kesänä hieman vähentää ja Oulun Stora Enson kuluttajapakkauskartonkilinjan ylösajo kasvattaa kartongintuotantoa Suomessa. Kartonkien vienti säilyy lähes viime vuoden tasolla. Kartonkien kysyntä pysyy vaisuna, ja ylikapasiteetti kiusaa kaikilla markkina-alueilla. Tarjonnan hillitsemiseksi suomalaisilla kartonkitehtailla tullaan turvautumaan lomautuksiin tänäkin vuonna.

Kartongin keskimääräinen vientihinta pysyttelee tänä vuonna viime vuoden lukemissa. Yhdysvaltojen viennin arvon voi olettaa laskevan hieman tullien vuoksi. Ensi vuonna sekä kartongin tuotanto että vienti hieman piristyvät, jos talouskasvu maailmalla viriää.

Paperin tuotanto ja vienti vähenevät

Tänä vuonna papereiden tuotantoa ja vientiä vähentävät UPM:n ja Sappin viime vuoden lopun päällystetyn aikakauslehtipaperin tuotannon sulkemiset. Ylikapasiteettia riittää edelleen, koska graafisten papereiden kysyntä laski viime vuonna Euroopassa lähes kymmenyksellä.

Kysynnän laskun vuoksi tuottajat varautuvat uudelleenjärjestelyihin. UPM ja Sappi tekivät aiesopimuksen paino- ja kirjoituspapereiden tuotannon eriyttämisestä yhteisyritykseen. Tämä koskee myös neljää suomalaista paperitehdasta. Ensi vuonna papereiden tuotanto ja vienti pysyvät tämän vuoden tasolla, koska Euroopan ja Yhdysvaltojen orastava talouskasvu ei kata graafisten papereiden kulutuksen trendinomaista laskua.

Havusellun vientihinta nousussa

Sellujen satamavarastot Euroopassa lähtivät laskuun viime vuoden lopulla, mikä käänsi pitkäkuituisen havusellun markkinahinnan nousuun. Nousu vaikuttaisi kuitenkin tyrehtyneen kevään aikana.

Alkuvuodesta sellun tuotantoa Suomessa avitti korkea sähkön hinta, mutta talven taituttua on jo ilmoitettu tuotantoseisokeista. Sellun tuotantoa maailmalla rajoittavat monet erilaiset syyt, kuten Kanadassa raaka-aineen saatavuusongelmat ja Aasiassa mm. Indonesian maanvyöryt.

”Vaikka paperi- ja kartonkimarkkinoilla ei ole tänä vuonna nähtävissä kysynnän piristymistä ja globaalissa kaupassa on epävarmuutta, tarjonnan hetkellinen supistuminen tuo markkinoille pientä positiivista virettä. Pidemmällä aikavälillä pitkäkuituisen havusellun kysynnän kehitystä varjostaa lyhytkuituisen sellun käyttökohteiden monipuolistuminen ja kasvava osuus sellun maailmanmarkkinoista”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Sahatavaran viennin kasvuvauhti hidastuu

Sahatavaran vienti kasvoi viime vuonna vahvasti, mutta tänä vuonna kasvu hidastuu. Rakentaminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa elpyy hitaasti, ja näkymät Japanissa sekä Kiinassakin ovat heikot. Myös sota Lähi-idässä rajoittaa vientiä kevään aikana, mutta loppuvuotta kohden takamatkaa kurotaan kiinni.

Globaali sahatavaran kulutus ei juuri lisäänny tänä vuonna, mutta Suomen sahatavaran vienti kasvaa neljä prosenttia. Syinä ovat rakentamisen maltillinen kasvu ja keskieurooppalaisten sahojen tuotannon väheneminen, jonka taustalla on tuhopuun vähentyminen ja heikentyneet hakkuumahdollisuudet.

”Sahatavaran markkinoihin voivat lisäksi vaikuttaa Kanadan ponnistelut kasvattaa vientiään Yhdysvaltain ulkopuolelle. Tämän vaikutukset kauppavirtoihin koettaisiin pääasiassa vasta ensi vuonna. Kanadan viennin kasvu lisäisi kilpailua Suomelle tärkeillä markkina-alueilla, mikä voisi vähentää Suomen vientiä”, sanoo Matti Valonen.

Rakentamisen hienoinen kasvu lisää myös vanerin kysyntää, mutta toisaalta sitä painaa eurooppalaisen autoteollisuuden heikko tila. Viennin kasvua Yhdysvaltoihin taas rajoittaa voimassa oleva 15 prosentin tuontitulli. Suomalaisen vanerin asemaa puolestaan tukevat EU:n viime vuonna asettamat polkumyyntitullit kiinalaiselle ja brasilialaiselle vanerille.

Koko ennuste on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-kevat-2026/