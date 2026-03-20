MEP Aura Salla: Datakeskusten sähkölaskun maksavat suomalaiset veronmaksajat
15.4.2026 10:36:30 EEST | MEP Aura Salla | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii, että suurten datakeskusten on vastattava omasta sähköstään, Fingridille on annettava mahdollisuus priorisoida sähköverkon liityntöjä kokonaisedun perusteella, eikä datakeskusten kustannuksia saa siirtää kotitalouksien, muun teollisuuden tai veronmaksajien maksettaviksi. Salla esittää kuluttajien suojaamiseksi hallitusohjelmakirjausta datakeskusten energian käytöstä.
“Suomessa datakeskusten kapasiteetti tulee viemään useamman ydinvoimalan tuotannon verran sähköä lähitulevaisuudessa. Näin suuria hankkeita ei voida liittää verkkoon ilman vastuuta omasta energiantuotannosta. Pelisäännöt on päätettävä nyt. Ei sitten, kun verkot ovat tukossa. Suomelta puuttuu täysin valtakunnallinen datastrategia,” Salla sanoo.
Sallan mukaan valtionyhtiö Fingridille on annettava mahdollisuus priorisoida sähköverkon liityntöjä koko järjestelmän kannalta järkevällä tavalla.
“Suomalaisten kotitalouksien ja yritysten ei pidä joutua maksajiksi siitä, että datakeskukset sitovat verkon kapasiteettia,” Salla toteaa.
Salla varoittaa kansainvälisistä esimerkeistä, joissa datakeskusten nopea kasvu on johtanut sähkön hinnan nousuun ja verkkojen ylikuormitukseen. Hän nostaa esiin Irlannin tilanteen.
“Irlannissa datakeskukset käyttivät jo vuonna 2024 noin 22 prosenttia kaikesta mitatusta sähkönkulutuksesta, ja osuuden arvioidaan voivan nousta 31 prosenttiin vuoteen 2034 mennessä. Se näkyi sähkön hinnassa ja koko sähköjärjestelmän kuormituksessa. Suomen ei pidä toistaa samaa virhettä,” Salla sanoo.
Datakeskusten keskeinen haaste liittyy niiden suureen ja jatkuvaan sähkönkulutukseen. Ilman selkeitä sääntöjä seurauksena voi olla verkkojen tukkeutuminen, liittymäkapasiteetin loppuminen, investointien viivästyminen ja kustannusten siirtyminen muille sähkönkäyttäjille.
Sallan mukaan ratkaisu on selkeä. Suurilta datakeskuksilta on edellytettävä omaa sähköntuotantoa, varastointia tai muuta lisäkapasiteettia. Liityntöjen on oltava alueellisesti harkittuja, käyttöönoton vaiheittaista ja hankkeiden on tuotava markkinoille myös uutta puhdasta energiaa.
“Suomen pitää olla houkutteleva investointikohde, mutta ei maa, jossa suurhankkeet varaavat sähköverkon ilman vastuuta omista vaikutuksistaan. Datakeskukset eivät myöskään ole järkeviä investointeja ilman, että niissä priorisoidaan eurooppalaisia toimijoita ja että niiden ympärille rakentuu kannattavaa datataloutta. Tarvitsemme pelisäännöt, jotka suojaavat kuluttajia ja turvaavat muun teollisuuden toimintaedellytykset,” Salla sanoo.
Sallan mukaan ratkaisut on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.
“Seuraavaan hallitusohjelmaan tarvitaan kirjaus pelisäännöistä, jotka suojaavat kuluttajia, turvaavat muun teollisuuden toimintaedellytykset ja antavat Fingridille mahdollisuuden priorisoida koko sähköjärjestelmän kannalta järkevällä tavalla. Energiaviraston tehtävä on valvoa ja seurata toteutusta, mutta itse linja on päätettävä politiikassa. Voimme vielä toimia ajoissa ennen kuin Irlannin kaltainen kehitys toistuu Suomessa.” Salla päättää.
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
