Ennuste: Puumarkkinat virkistyvät kuluvan vuoden mittaan
16.4.2026 09:57:35 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Tiedote
Puumarkkinat alkavat virkistyä tämän vuoden aikana etenkin pystyvarastojen pienentymisen seurauksena, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n metsäalan ennuste. Myös hakkuita tehdään hieman viime vuotta enemmän. Puun vuotuiset keskihinnat laskevat tänä vuonna, erityisesti kuitupuussa. Hintojen lasku painaa yksityismetsien kantorahatuloja alaspäin.
”Puumarkkinoilla viime kuukaudet ovat olleet vaisuja, mutta tilanteen odotetaan virkistyvän kuluvan vuoden mittaan. Taustalla on puuvarastojen pieneneminen viime vuonna, jolloin puun käyttö kasvoi selvästi, vaikka korjuumäärä ja etenkin puukaupat vähenivät”, sanoo metsäekonomisti Olli Korhonen.
Metsäteollisuuden puunkäyttö kasvoi viime vuonna arviolta viidellä prosentilla, mihin vaikutti erityisesti sahatavaran tuotannon ja viennin reipas nousu. Tänä vuonna puun käyttömäärä nousee huomattavasti maltillisemmin, noin yhdellä prosentilla.
Vuonna 2027 nousua on edelleen prosentin verran kuluvasta vuodesta. Ennuste arvioi, että sahatavaran tuotanto pysyy maltillisessa kasvussa ja massateollisuuden puun tarve on suunnilleen viime vuoden tasolla.
Kehitys näkyy myös puun korjuussa. Viime vuoden loppu oli puunkorjuussa poikkeuksellisen hiljainen, ja vuoden viimeisellä kvartaalilla korjuumäärä jäi alhaisimmaksi vuosikymmeneen. Tänä vuonna hakkuumäärien odotetaan nousevan parilla prosentilla ja ensi vuonna noin prosentin verran.
Puukauppa virkistyy hiljaisen talven jälkeen
Puukauppa käynnistyi viime vuonna vilkkaana, mutta kysyntä hiljeni vuoden loppua kohden, jolloin kauppoja solmittiin poikkeuksellisen vähän. Myös kuluvan vuoden alussa puukauppoja on tehty viime vuosiin verrattuna selvästi keskimääräistä vähemmän, vaikka pientä elpymistä on ollut havaittavissa kuusivaltaisilla uudistusleimikoilla, paikoin Hannes-myrskyn vauhdittamina.
Vuoden loppua kohden kysynnän puumarkkinoilla odotetaan hiljalleen kääntyvän kasvuun. Taustalla vaikuttaa puunkäytön lisääntymisen ohella puunostajien pystyvarastojen purku viime vuonna, kun hakkuita tehtiin selvästi kauppoja enemmän. Tänä vuonna pystykauppamäärä nousee neljä prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna nousu jatkuu, ja kaupat lisääntyvät kuusi prosenttia kuluvasta vuodesta.
Kuitupuun hinnat hakevat alempaa tasapainotasoa
Viime syksynä puun hinnat lähtivät ennätyksellisen korkeasta hintatasosta poikkeuksellisen jyrkkään laskuun, jonka pohja saavutettiin tammikuussa. Tänä vuonna hinnat nousevat pohjalta maltillisesti, mutta vuotuinen keskihinta jää viime vuotta alemmaksi, etenkin kuitupuulla.
Kuitupuun vuotuinen keskihinta laskee 15 prosenttia. Lasku näkyy sekä havu- että koivukuidussa. Kuitupuun kysyntää vähentää osaltaan puun energiakäytön väheneminen. Ensi vuonna hintakehitys tasaantuu ja kuitupuun keskihinta nousee hienoisesti.
Tukin vuotuinen keskihinta laskee viimevuotisesta vain maltillisesti. Kuusitukin kysyntä on hieman mäntytukkia vahvempi, ja sen keskihinta laskee vajaalla kahdella prosentilla, kun mäntytukin keskihinnan lasku on noin kolme prosenttia. Ensi vuonna tukin hinta nousee noin kaksi prosenttia.
Kantorahatulot laskevat tänä vuonna
Aikaisempaa alemmat puun hinnat heijastuvat yksityismetsien kantorahatuloihin, jotka laskevat tänä vuonna noin neljä prosenttia vajaaseen kolmeen miljardiin euroon. Vuonna 2025 nimelliset kantorahatulot nousivat vielä noin kaksi prosenttia, mihin vaikutti alkuvuoden vahva vire puumarkkinoilla.
Ensi vuonna kantorahatulot nousevat noin kolme prosenttia, kun markkinoilla nähdään hienoista nousua sekä hakkuiden, puukauppojen että hintakehityksen osalta.
Koko ennuste on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-kevat-2026/
Olli KorhonenmetsäekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:040 481 9279olli.korhonen@ptt.fi
Paula HornetutkimusjohtajaPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 592 6820paula.horne@ptt.fi
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
