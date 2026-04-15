Valio Aimo on Haaga-Helian ensimmäinen RestoCamp-partneri
15.4.2026 13:59:00 EEST | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote
Valio Aimosta tulee Haaga-Helian ja samalla RestoCampin uusi partneri, kun restonomikoulutuksen uusi oppimisympäristö avautuu Pasilan Triplaan.
Valio Aimo on hyvän ruoan ammattilaisten luottokumppani, joka tuo asiantuntemusta ja ratkaisuja sinne, missä niitä kaivataan. Hotelli- ja ravintola-alan toimijoita, julkisen sektorin ruokapalveluiden tuottajia sekä ruokateollisuutta palveleva tukkutoimija panostaa jatkossa entistä kattavammin myös opiskelijoihin.
Valio Aimo on valinnut yhteistyömuodoksi Haaga-Helian XL-partneruuden, joka tarjoaa muita partneripaketteja laajemmin näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. XL-partneruus tuo monia liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksia partnerin ulottuville muun muassa TKI-hankkeiden kautta.
– Meille on tärkeää rakentaa tulevaisuuden osaamista yhdessä ja olla mukana kehittämässä alan seuraavaa sukupolvea. Samalla saamme arvokasta sparrausta ja uusia näkökulmia omaan tekemiseemme, kertoo Valio Aimon Head of Marketing Jaakko Lovio.
Osaaminen, opiskelijat ja käytännön tekeminen
Valio Aimo haluaa tarjota opiskelijoille tekemisen kautta oppimista sekä aitoja mahdollisuuksia kursseilla ja projekteissa.
– Yhteistyö tuo molemminpuolista uudistumista sekä uusia näkökulmia tekemiseen. Haaga-Helian ensimmäisenä RestoCamp‑partnerina saamme myös ainutlaatuista näkyvyyttä opiskelijarajapinnassa ja näin vahvistamme positiivista työnantajamielikuvaa, Lovio toteaa.
Haaga-Helian ravitsemuksen ja ruokatuotannon lehtori Tiina Yrjölä luotsaa yhteistyötä partnerimanagerin roolissa ja toimii siltana opiskelijoiden ja Valio Aimon välillä.
– On hienoa lähteä toteuttamaan yhteistyötä, ja upeaa, että erityisesti opiskelijayhteistyö on toiminnan keskiössä, Yrjölä kommentoi.
Yhteistyön tavoitteena on tuottaa konkreettista hyötyä – erityisesti alan opiskelijoille ja koko alalle.
– Vahvat elinkeinosuhteet sekä työskentely todellisten tehtävänantojen ja kehittämisen parissa ovat restonomikoulutuksen ytimessä. Olemme erittäin iloisia tästä yhteistyöstä, joka osuu hienosti RestoCampin avaushetkeen, toteaa myös Haaga-Helian restonomikoulutuksen tutkintojohtaja Risto Karmavuo.
Valio Aimo ja Haaga-Helia lähtevät kehittämään kumppanuutta innostuneesti. Yhteistyö kiteytyy lauseeseen, joka kantaa yhteistä tahtotilaa:
– Tavoitteena on yhdistää osaaminen, Haaga-Helian opiskelijat ja käytännön tekeminen – ja sitä kautta rakentaa ruokapalvelualan tulevaisuutta yhdessä, Jaakko Lovio tiivistää.
Ryhmäkuvassa vasemmalta: Klaus Lüttjohann, Kia Lindström ja Jouni Ahonen Haaga-Heliasta, Jaakko Lovio ja Nina Metso Valio Aimosta sekä Tiina Yrjölä, Risto Karmavuo ja Ari Nevalainen Haaga-Heliasta.
Yhteyshenkilöt
Kia LindströmAsiakkuuspäällikkö, partneruudetHaaga-Helia ammattikorkeakouluPuh:+358294471489kia.lindstrom@haaga-helia.fi
