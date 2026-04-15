Minja Koskela: Oikeisto on sössinyt valtiontalouden ja syöksee yli 100 000 ihmistä köyhyyteen

Koskela muistutti, että vahva valtiontalous rakentuu korkeasta työllisyydestä, osaamiseen ja innovaatioihin perustuvasta tuottavuuskasvusta sekä riittävästä tulopohjasta, joka turvataan oikeudenmukaisella verotuksella.

– Tämän kaiken oikeistohallitus on sössinyt. Työttömyys kasvaa, konkurssit ja köyhyys lisääntyvät ja valtion velkaantuminen jatkuu, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan Suomessa sekä pienituloisten henkilökohtainen talous että valtion talous ovat nyt huonommalla tolalla kuin hallituksen aloittaessa. Hän muistutti, että tällä hallituskaudella köyhien määrän arvioidaan kasvavan yli 100 000 ihmisellä.

– Asunnottomuus ja ruoka-avun tarve kasvavat Suomessa juuri nyt Orpo–Purran vahtivuorolla. Taloudellinen ahdinko koskettaa yhä laajemmin myös keskiluokkaa: työssäkäyviä, pienyrittäjiä ja eläkeläisiä. Lisäksi Trumpin politiikka uhkaa nostaa energian hintaa. Tämä osoittaa jälleen, että fossiiliriippuvuudesta irtautuminen on myös pienituloisten etu, Koskela sanoi.

Koskela nosti esiin myös lapsiperheköyhyyden kasvun.

– Hallituksen politiikka uhkaa tietoisesti pudottaa 31 000 uutta lasta köyhyyteen. Lapsiperheköyhyyden syventäminen on moraalisesti väärin ja myös taloudellisesti kestämätöntä, sillä ylisukupolvisen syrjäytymisen myötä valtion verotulot vähenevät ja menot lisääntyvät, Koskela sanoi.

Koskelan mukaan oikeisto rakastaa siteerata vasemmistoliiton edesmenneen kansanedustajan Outi Ojalan sanomaa ”Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”, mutta virke jää tyhjäksi puheeksi järkevien toimien puuttuessa.

– Kun vasemmistoliitto puolestaan puhuu vahvasta valtiontaloudesta, se tarkoittaa oikeudenmukaista tulonjakoa, varallisuuserojen kaventamista, työntekijöiden oikeuksien vahvistamista, reilua kilpailua ja pienituloisista huolehtimista. Valtiontaloutta ei vahvisteta ajamalla ihmisiä köyhyyteen, Koskela sanoi.



Minja Koskelan puhe kokonaisuudessaan:





Arvoisa puhemies,

”Vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä.” Tätä vasemmistoliiton edesmenneen kansanedustajan Outi Ojalan sanomaa on usein siteerattu salin oikealta puolelta ja niin todennäköisesti tehdään myös tänään.

Mutta mistä koostuu vahva valtiontalous? Korkeasta työllisyydestä, osaamiseen ja innovaatioihin perustuvasta tuottavuuskasvusta sekä valtion riittävästä tulopohjasta, joka varmistetaan oikeudenmukaisella veropolitiikalla.

Tämän kaiken oikeistohallitus on kuitenkin sössinyt. Se näkyy nyt, kun työttömyys kasvaa, konkurssit lisääntyvät ja valtion velkaantuminen pahenee. Samaan aikaan Suomessa on lisääntynyt myös köyhyys.

Oikeistohallituksen köyhiä kurittavat toimet EIVÄT ole ”välttämättömiä päätöksiä” talouden tervehdyttämiseksi – kas kun Suomessa sekä pienituloisten henkilökohtainen talous että valtion talous ovat nyt päinvastoin merkittävästi huonommalla tolalla kuin oikeistohallituksen aloittaessa.

Arvoisa puhemies,

Riikka Purra sanoi ennen vaaleja, että köyhiltä leikkaaminen ei perussuomalaisille käy. SIlti köyhyyden äärimmäiset muodot, kuten asunnottomuus ja ruoka-avun tarve, kasvavat nopeasti Suomessa juuri nyt, kun vahtivuoro on Orpo-Purralla. Tämän kehityksen jatkuessa vaarantuvat yhdenvertaisuus ja yhteiskuntarauha.

Samalla taloudellinen ahdinko koskettaa yhä laajemmin myös työssäkäyviä tai aiemmin keskiluokaksi itsensä kokenutta väestöä – tavallisia palkansaajia, pienyrittäjiä ja eläkeläisiä.

Vaikka perussuomalaisten mukaan Donald Trumpin piti olla ”parasta mitä länsimaille on tapahtunut pitkään aikaan”, suomalaisia kurittavat pian pahimmillaan myös Trumpin hinnat. Se tarkoittaa, että Trumpin sotaretki on jo nyt nostanut öljyn hintaa ja uhkaa kasvattaa myös pienituloisten elinkustannuksia. Tässä tilanteessa talouspolitiikan pitäisi olla erityisen oikeudenmukaista, ei kokoomuksen eturyhmien sanelemaa. Perussuomalaiset puolestaan pöhisevät sekä Donald Trumpista että euron bensasta, vaikka nämä kaksi asiaa käytännössä sulkevat toisensa pois. Myös perussuomalaisten olisi identiteettipolitiikan syvästä suosta ymmärrettävä sen verran, että Trumpin hintojen myötä fossiilisista irrottautuminen ja vihreän siirtymän edistäminen on nimenomaan pienituloisen suomalaisen etu.

Arvoisa puhemies,

oikeistohallituksen talouspolitiikan todellinen tarkoitus ei ole ollut missään vaiheessa velkaantumisen vähentäminen vaan ainoastaan tulonjaon muokkaaminen rikkaimpien eduksi.

Samalla hallituksessa istuvat oikeistopuolueet ovat tehneet lopullisen pesäeron pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon eli maailman historian menestyneimpään yhteiskuntamalliin, ja lähteneet ajamaan suomalaista yhteiskuntaa ideologisista syistä amerikkalaiseen suuntaan. Sillä tiellä odottaa miljardöörien valta ja tavallisen kansan syvenevä ahdinko.

Oikeistohallituksen politiikka pudottaa arviolta 31 000 uutta lasta köyhyyteen – ja se on tietoinen päätös. Lapsiperheköyhyyden syventäminen on paitsi moraalisesti väärin, myös taloudellisesti kestämätöntä. Kun ylisukupolvinen syrjäytyminen kasvaa, valtion verotulot vähentyvät ja menot lisääntyvät.

Köyhyydellä ja eriarvoisuudella on myös suora yhteys paljon puhuttuihin oppimistuloksiin. Tällä tiellä oppimistuloksien polarisaatio kasvaa entisestään, kun osalta viedään jo lapsuudessa tosiasialliset mahdollisuudet omien unelmiensa tavoitteluun. Kaiken päälle valtiovarainministeriöstä tulee julkisesti viestiä siitä, että Suomeen tulisi saada lukukausimaksut. Tämä katkaisisi siivet monen pienituloisen nuoren opiskeluhaaveilta.

Erityisesti kokoomukselta ja pääministeri Orpolta toivoisin suoraa vastausta: oletteko te sitoutuneita maksuttomaan koulutukseen vai seuraako nyt tehtyjen koulutusleikkauksien perässä maksuttoman koulutuksen romuttaminen, mikäli se teistä on kiinni?

Arvoisa puhemies,

Köyhyys ei ole yksilön vika, vaan rakenteellinen ongelma. Kun oikeistopoliitikot ovat valmiita sysäämään yli 100 000 suomalaista köyhyyteen yhdellä hallituskaudella, niin näin myös todella tapahtuu. Ja tässä juuri piilee jutun juoni: oikeisto ei voi sanoa, että “vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”, sillä omalla valtakaudellaan se on sössinyt valtiontalouden ja lisännyt köyhyyttä.

Tälle kehitykselle on kuitenkin vaihtoehto. Kun vasemmisto sanoo, että “vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä”, se tarkoittaa oikeudenmukaista tulonjakoa, varallisuuserojen kaventamista, työntekijöiden oikeuksien vahvistamista, reilun kilpailun varmistamista ja pienituloisista huolehtimista. Jos oikeistohallitus haluaa elää Outi Ojalan oppien mukaisesti, joita se mielellään siteeraa, niin voitte aloittaa perumalla härskin miljardilahjan suuryrityksille ja tuomalla kehysriiheen tarvittavat toimet, joilla vastataan työttömyyteen, köyhyyteen, asunnottomuuteen ja ylivelkaantumiseen. Jos hallitus ei tähän pysty, se ei ole kaikkien suomalaisten puolella.

Kannatan edustaja Pekosen tekemää epäluottamusehdotusta.