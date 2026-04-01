Huoltovarmuuskeskus: Suomessa ei ole pulaa polttoaineista tai viljasta Lähi-idän sodan takia
15.4.2026 12:06:07 EEST | Huoltovarmuuskeskus | Tiedote
Suomen huoltovarmuus ei ole heikentynyt Lähi-idän sodan takia. Polttoaineiden ja viljan saatavuus on Suomessa hyvä, sen sijaan lannoitteiden saatavuutta on parannettava jatkossa, katsoo Huoltovarmuuskeskus uusimmassa tilannearviossaan. Virasto seuraa Lähi-idän tilannetta ja ennakoi sen vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen yhdessä yritysten ja muiden viranomaisten kanssa.
Iranin sodan vaikutus huoltovarmuuteen on näkynyt toistaiseksi lievinä ongelmina yritysten toimintakyvyssä liittyen polttoaineiden, raaka-aineiden ja materiaalien hintojen nousuun. Jos sota pitkittyy, varsinaisten saatavuusongelmien mahdollisuus kasvaa esimerkiksi tietyissä raaka-aineissa.
Öljyn alkuperä ei suojaa Suomea hinnannousulta
Suomessa ei ole polttoainepulaa, sillä Suomen raakaöljy ja kaasu saadaan Pohjanmereltä. Nesteen jalostamon kapasiteetti valmistaa raakaöljystä eri polttoainetuotteita on merkittävästi Suomen tarvitsemaa polttoainetarvetta suurempi. Öljytuotteiden hinta nousee silti myös Suomessa, sillä raakaöljy hinnoitellaan kansainvälisillä markkinoilla.
Suomessa ei ole lähikuukausina nähtävissä ongelmia lentopetrolin saatavuudessa. Lentoyhtiöiden tilanne riippuu pitkälti tehdyistä sopimuksista ja hintasuojauksista.
Suomella on velvoite- ja varmuusvarastoissa vähintään viiden kuukauden tarvetta vastaava määrä polttoaineita. Määrä on kansainvälisesti vertailtuna korkea, joten Suomi on hyvin varautunut myös merkittäviin saatavuusongelmiin.
Suomen sähköntuotanto on pääosin riippumatonta fossiilisista polttoaineista. Vaikka kriisi jatkuisi pitkään, sillä ei ole merkittävää suoraa vaikutusta sähkön hintaan Suomessa.
Konfliktin pitkittyessä välilliset vaikutukset kasaantuvat ja vaikuttavat Suomeenkin. Teollisuuden tarvitsemien raaka-aineiden hinnat nousevat, kuljetuskustannukset kallistuvat, globaalien toimitusketjujen viiveet lisääntyvät ja yleinen inflaatio voi kohota. Tämä näkyy kuluttajille hintojen nousuna.
Lähi-itä on keskeinen muovin raaka-aineiden tuottaja myös Suomeen. Muovin raaka-aineiden saatavuuden häiriöt voivat vaikuttaa elintarvikehuoltoon tulevina kuukausina. Vaihtoehtoisten raaka-ainetoimittajien kysyntä on nyt kova ja Suomi on pieni markkina. Erityisesti muovisten elintarvikepakkausten raaka-aineiden hinnat ovat nousseet merkittävästi.
Suomi on viljantuotannossa omavarainen
Hormuzinsalmen häiriöt voivat vaikuttaa merkittävästi myös kemianteollisuuden raaka-aineiden saantiin. Se voi vähentää esimerkiksi lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuutta ja nostaa hintoja, mikä heijastuu globaaliin viljantuotantoon.
Suomen ruokajärjestelmä on 80 prosenttisesti omavarainen. Elintarvikeviljan tuotanto on ollut omavaraista pitkään. Elintarvikeviljan saatavuudessa ei ole odotettavissa äkillisiä ja merkittäviä muutoksia tämänhetkisen arvion perusteella. Suomessa tulevan kasvukauden lannoitteet on jo pitkälti hankittu tiloille.
Jos sota Lähi-idässä pitkittyy, lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen aiheuttaa lisäkustannuksia maatalousyrittäjille. Lannoitteiden käyttö maanviljelyssä todennäköisesti vähenee, viljelyala voi supistua ja sadot pienentyvät. Tilanteen kehittymistä on tarpeen ennakoida tulevina satokausina.
Valtion varmuusvarastoissa on elintarvikeviljaa 9 kuukauden kokonaistarvetta vastaava määrä. Nykyiset viljavarastot riittäisivät kattamaan kotimaisen tuotannon osittaista vähentymistä huomattavan pitkän aikajakson.
Huoltovarmuuden näkökulmasta elintarvikehuollossa on tiettyjä osa-alueita, joiden varautumista on kehitettävä nykyisestä. Näitä ovat esimerkiksi vesihuollon kriisinkestävyys ja vedenhankinnan varajärjestelmät, kotimaisen kasvivalkuaisen saatavuus sekä päivittäistavarakauppojen toimintavarmuus häiriötilanteissa.
Maataloudessa on tarpeen vahvistaa kriittisten tuotantopanosten saatavuutta (lannoitteet, kasvinsuojeluaineet), jotta Suomella säilyy riittävä omavaraisuus myös pitkittyvässä kriisissä.
Lisätietoja:
va. pääjohtaja Janne Känkänen, haastattelupyynnöt: viestinta@nesa.fi
Tietoa Huoltovarmuuskeskuksesta
Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva valtion virasto, jonka missiona on rakentaa yhdessä elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa kriisinkestävää yhteiskuntaa, jotta myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä. Lisää tietoa: huoltovarmuuskeskus.fi
Lue lisää julkaisijalta Huoltovarmuuskeskus
Uusi laki tukee huoltovarmuuden vahvistamista ja rahoituspohjaa – Huoltovarmuuskeskuksesta virasto 1.4.1.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta ja Huoltovarmuuskeskuksesta tuli voimaan 1.4.2026. Lain myötä Huoltovarmuuskeskus (HVK) muuttui valtion laitoksesta virastoksi. Huoltovarmuuden rahoitus vahvistuu.
Finland måste stärka självförsörjningen i produktionen av växtprotein31.3.2026 09:16:35 EEST | Pressmeddelande
Finland kan avsevärt öka självförsörjningen av protein genom att odla protein- och oljegrödor på den maximala nivå som växelbruk tillåter. Självförsörjningen av råvaror för Finlands livsmedelsproduktion bör ökas för att stärka samhällets kristålighet. Detta framgår av utredningar som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) beställt av Naturresursinstitutet.
Suomen on vahvistettava omavaraisuutta kasviproteiinin tuotannossa31.3.2026 09:16:35 EEST | Tiedote
Suomessa on mahdollista vahvistaa merkittävästi valkuaisomavaraisuutta, jos valkuais- ja öljykasveja viljeltäisiin viljelykierron sallima enimmäismäärä. Suomen ruoantuotannon raaka-aineiden omavaraisuutta on tärkeää lisätä yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamiseksi. Näin todetaan Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) tilaamissa selvityksissä, jotka toteutti Luonnonvarakeskus (Luke).
Finland must strengthen self-sufficiency in plant protein production31.3.2026 09:16:35 EEST | Press release
Finland could significantly increase its protein self-sufficiency if protein and oil crops were grown to the maximum extent permitted by crop rotation. It is important to increase Finland’s self-sufficiency in raw materials for food production in order to strengthen society’s resilience to crises. This is the conclusion of studies commissioned by the National Emergency Supply Agency (NESA) and carried out by the Natural Resources Institute Finland (Luke).
Övningen TIETO26 stärker även samarbetet för undantagsförhållanden – fokus på livsmedelsförsörjning17.3.2026 09:24:44 EET | Pressmeddelande
Den omfattande beredskapsövningen för informationssamhället TIETO26 startade i mars 2026. Övningen fokuserar på verksamhetsbetingelserna för leveranskedjorna inom livsmedelsförsörjningen vid omfattande samhällsstörningar och under undantagsförhållanden. Totalt över 180 organisationer har anmält sig den största gemensamma övningen för näringslivet och myndigheterna i Finland.
