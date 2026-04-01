Huoltovarmuuskeskus: Suomessa ei ole pulaa polttoaineista tai viljasta Lähi-idän sodan takia

Suomen huoltovarmuus ei ole heikentynyt Lähi-idän sodan takia. Polttoaineiden ja viljan saatavuus on Suomessa hyvä, sen sijaan lannoitteiden saatavuutta on parannettava jatkossa, katsoo Huoltovarmuuskeskus uusimmassa tilannearviossaan. Virasto seuraa Lähi-idän tilannetta ja ennakoi sen vaikutuksia Suomen huoltovarmuuteen yhdessä yritysten ja muiden viranomaisten kanssa.