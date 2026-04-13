Suomen suurin julkisen terveydenhuollon asiakkaita palveleva yksityinen silmäsairaala investoi uusiin tiloihin ja laitteisiin & muutti Pasilaan
15.4.2026 13:26:44 EEST | Silmäasema Oy | Tiedote
Silmäasema siirsi Tilkan historiallisessa silmäsairaalassa toimineen, julkisen terveydenhuollon asiakkaita palvelleen yksikkönsä uusiin, nykyaikaisiin tiloihin Helsingin Pasilaan joulukuun 2025 aikana. Silmäasema Silmäsairaala Pasilan asiakasvirta on merkittävä: vuoden aikana hoidetaan keskimäärin 100 000 asiakaskäyntiä. Uusi Silmäasema Silmäsairaala Pasila sijaitsee Ratamestarinkatu 11:ssä, aivan Messukeskuksen vieressä.
Vuonna 2010 perustetun Tilkan silmäsairaalan muutto uusiin tiloihin mahdollistaa toiminnan kehittämisen moderneissa, esteettömissä ja huippuvarustelluissa puitteissa, jotka on suunniteltu tukemaan sujuvaa hoitopolkua ja parasta mahdollista potilaskokemusta. Pasilaan on helppo tulla sen keskeisen sijainnin vuoksi julkisen liikenteen solmukohdassa ja lisäksi läheltä löytyy runsaasti pysäköintitilaa.
”Hoidamme Pasilassa suurimpia näkövammaisuutta aiheuttavia silmäsairauksia, kuten glaukoomaa, kosteaa ikärappeumaa ja diabeteksen aiheuttamia silmäsairauksia. Hoidon saatavuus on näille potilasryhmille ensiarvoisen tärkeää. Lääketieteellisesti perusteltu, hyvin hoidettu diagnostiikka, seuranta ja hoito parantavat potilaiden ennustetta selvitä sairautensa kanssa huomattavasti”, kertoo Silmäaseman johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen.
Silmäasema Silmäsairaala Pasila toimii jatkossakin yhtenä suurimmista pääkaupunkiseudun julkisen terveydenhuollon potilaita hoitavista silmäsairaaloista, ja yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa jatkuu entisellään. Hoitoon pääsee julkisen terveydenhuollon lähetteellä, maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Suurimpia potilasryhmiä ovat silmänpohjan ikärappeumaa, glaukoomaa, diabetesta ja kaihia sairastavat sekä lapset. Itsemaksavia asiakkaita pääkaupunkiseudulla palvelevat Silmäaseman silmäsairaalat Helsingissä ja Espoossa.
Silmäasema on toiminut julkisen terveydenhuollon luotettavana kumppanina jo 15 vuoden ajan. Uusi Silmäsairaala Pasila on merkittävä investointi suomalaisen silmäterveyden hyväksi ja tukee yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä silmäsairauksien hoidon saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.
Kuvia Silmäasema Silmäsairaala Pasilasta löydät linkin takaa: https://www.dropbox.com/scl/fo/tf1lzs5xv5tw517vzx0f7/ABFeE1CNt2ussYU4JnvbNlw?rlkey=z11axib6v2ig1vgyr1uzrt6f5&st=u3t32bf7&dl=0
Silmäaseman mediapäivystys (ark. 9-16)Puh:+358 50 4781 508viestinta@silmaasema.fi
