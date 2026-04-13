Suomen suurin julkisen terveydenhuollon asiakkaita palveleva yksityinen silmäsairaala investoi uusiin tiloihin ja laitteisiin & muutti Pasilaan

Vuonna 2010 perustetun Tilkan silmäsairaalan muutto uusiin tiloihin mahdollistaa toiminnan kehittämisen moderneissa, esteettömissä ja huippuvarustelluissa puitteissa, jotka on suunniteltu tukemaan sujuvaa hoitopolkua ja parasta mahdollista potilaskokemusta. Pasilaan on helppo tulla sen keskeisen sijainnin vuoksi julkisen liikenteen solmukohdassa ja lisäksi läheltä löytyy runsaasti pysäköintitilaa.

”Hoidamme Pasilassa suurimpia näkövammaisuutta aiheuttavia silmäsairauksia, kuten glaukoomaa, kosteaa ikärappeumaa ja diabeteksen aiheuttamia silmäsairauksia. Hoidon saatavuus on näille potilasryhmille ensiarvoisen tärkeää. Lääketieteellisesti perusteltu, hyvin hoidettu diagnostiikka, seuranta ja hoito parantavat potilaiden ennustetta selvitä sairautensa kanssa huomattavasti”, kertoo Silmäaseman johtava ylilääkäri Kaisu Järvinen.

Silmäasema Silmäsairaala Pasila toimii jatkossakin yhtenä suurimmista pääkaupunkiseudun julkisen terveydenhuollon potilaita hoitavista silmäsairaaloista, ja yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa jatkuu entisellään. Hoitoon pääsee julkisen terveydenhuollon lähetteellä, maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Suurimpia potilasryhmiä ovat silmänpohjan ikärappeumaa, glaukoomaa, diabetesta ja kaihia sairastavat sekä lapset. Itsemaksavia asiakkaita pääkaupunkiseudulla palvelevat Silmäaseman silmäsairaalat Helsingissä ja Espoossa.

Silmäasema on toiminut julkisen terveydenhuollon luotettavana kumppanina jo 15 vuoden ajan. Uusi Silmäsairaala Pasila on merkittävä investointi suomalaisen silmäterveyden hyväksi ja tukee yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä silmäsairauksien hoidon saatavuuden, laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi.

