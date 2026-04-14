Suomen Pankki

Suomen Pankin pääjohtaja IMF:n kevätkokouksiin

15.4.2026 13:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kevätkokouksiin Washington D.C:ssä 16.–17.4.2026.

Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.

Kevätkokousviikolla kokoontuvat IMF:n kansainvälinen valuutta- ja rahoituskomitea sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteinen kehityskomitea.

Suomen Pankista kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen, neuvonantaja Henna Karhapää ja ekonomisti Taina Sinivuori sekä viestintäpäällikkö Iina Lario.

Avainsanat

imfkansainvälinen yhteistyövuosikokous

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

Muut kielet

Kriget i Mellanöstern bromsar upp den ekonomiska tillväxten i euroområdet och driver upp inflationen – energiomställningen dämpar konsekvenserna för Finlands ekonomi14.4.2026 11:00:00 EEST | Pressmeddelande

Den ekonomiska utvecklingen i Europa domineras av geopolitik. Kriget i Mellanöstern och dess följdeffekter bromsar upp den ekonomiska tillväxten i euroområdet och driver upp inflationen. Redan nu har dock energiproduktionsinfrastrukturen tagit så stor skada att korrigeringen av situationen kommer att pågå länge efter att den mest akuta krigsfasen är över.

Lähi-idän sota hidastaa euroalueen kasvua ja kiihdyttää inflaatiota – energiasiirtymä vaimentaa vaikutuksia Suomen talouteen14.4.2026 11:00:00 EEST | Tiedote

Geopolitiikka hallitsee Euroopan talouskehitystä. Sota Lähi-idässä ja sen heijastusvaikutukset hidastavat euroalueen talouden kasvua ja kiihdyttävät inflaatiota. Jo nyt energiantuotannon infrastruktuuria on kuitenkin vahingoittunut niin paljon, että tilanteen korjaaminen jatkuu pitkään senkin jälkeen, kun sodan akuutein vaihe on ohi.

Middle East war is slowing euro area growth and driving up inflation – Adverse impact on Finland’s economy moderated by energy transition14.4.2026 11:00:00 EEST | Press release

Europe’s economic performance is being dominated by geopolitics. War in the Middle East and its spillover effects are slowing growth in the euro area economy and driving up inflation. The damage to energy production infrastructure is already so great that rectifying this will continue long after the most acute phase of the war is over.

Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 14.4. rahapolitiikasta sekä kansainvälisen talouden teemoista8.4.2026 12:28:47 EEST | Kutsu

Millainen vaikutus jännitteisellä geopolitiikalla on euroalueen talouskehitykseen ja mitkä ovat rahapolitiikan haasteet epävarmassa maailmantilanteessa? Miten kallistunut energia vaikuttaa talouden näkymiin ja kilpailukykyyn? Miten kriisi on vaikuttanut euroalueen kotitalouksien säästämiseen? Suojaako vihreän siirtymän edistyminen Suomea energiahintojen nousulta?

