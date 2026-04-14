Suomen Pankin pääjohtaja IMF:n kevätkokouksiin
15.4.2026 13:00:00 EEST | Suomen Pankki | Tiedote
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn osallistuu Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kevätkokouksiin Washington D.C:ssä 16.–17.4.2026.
Pääjohtaja Rehn edustaa Suomea valuuttarahaston hallintoneuvostossa.
Kevätkokousviikolla kokoontuvat IMF:n kansainvälinen valuutta- ja rahoituskomitea sekä IMF:n ja Maailmanpankin yhteinen kehityskomitea.
Suomen Pankista kokouksiin osallistuvat myös johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen, johtokunnan neuvonantaja Kimmo Virolainen, neuvonantaja Henna Karhapää ja ekonomisti Taina Sinivuori sekä viestintäpäällikkö Iina Lario.
Satu KivinenToimistopäällikköPuh:+358 9 183 2329satu.kivinen@bof.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
