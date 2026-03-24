Paaerin maalaus palautettiin konservoituna Hyhkyn kouluun
15.4.2026 12:27:57 EEST | Tampereen taidemuseo ja Muumimuseo | Tiedote
Kuvataiteilija Germund Paaerin (1881–1950) maisemamaalaus on palautettu Hyhkyn kouluun mittavan konservoinnin jälkeen. Alun perin näyttämön taustakankaaksi tilattu suurikokoinen maalaus kuuluu Tampereen kaupungin kokoelmaan, ja se valmistui 1900-luvun alussa. Paaer tunnetaan Kalevala-korujen ensimmäisenä pääsuunnittelijana, graafikkona ja kansatieteen harrastajana.
Germund Paaerin maisemamaalaus tilattiin näyttämökulissiksi, ja se sai vuosikymmenien ajan toimia myös luokkakuvien taustana sekä luokkahuoneen kaunistuksena. Maalaus oli esillä 1903–1942 Pispalassa, ns. Sipilän pikkukoulun ainoan luokkahuoneen takaseinällä. Koulun toiminnan loppuessa maalaus siirrettiin Hyhkyn kouluun, missä se on ollut viimeisten 80 vuoden ajan. Vuonna 2020 maalaus siirrettiin Kokoelmakeskukseen konservoitavaksi. Tampereen taidemuseon kokoelmayksikössä teokseen vaihdettiin uusi kehys, paikattiin sen repeämät, suoristettiin kangas ja puhdistettiin koko maalaus.
Perimätiedon mukaan teos on maalattu ulkoilmassa Pyhäjärven Saunasaaressa, ja 3 metriä leveä kangas oli pingotettu mäntyjen väliin. Siinä on viime vuosisadan vaihteen maisemamaalaukselle tyypillisiä elementtejä: koskematonta metsää sekä kalliolta järvipoukamaan avautuva tyyni järvenselkä, josta heijastelevat taivaalla lipuvat pilvet.
Taidemuseon kokoelmiin kuuluu vain muutamia vastaavanlaisia suurikokoisia 1900-luvun alkuun ajoitettuja pirkanmaalaista maisemaa kuvaavia maalauksia. Paaerilta tiedetään valmistuneen vain muutama julkinen maalaus, joista Kihniön kirkon alttaritaulu oli taiteilijan lahjoitus kotiseurakunnalleen.
Parkanossa syntynyt Germund Paaer muutti Tampereelle 1890-luvulla, mutta ylioppilaaksi kirjoittamisen jälkeen hän muutti pysyvästi Helsinkiin. Ennen Kalevala-korujen pääsuunnittelijan uraa Paaer teki mainospiirroksia ja kuvituksia, suunnitteli taidetaontatuotteita sekä toimi arvostettuna graafisen taiteen opettajana Taideteollisuuskoulussa (nyk. Aalto yliopisto).
