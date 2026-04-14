Valtatien 9 ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Korpilahden ja Keljonkankaan välillä etenee — palautekanava uudelleen avoinna

Keski-Suomen työttömyys helmikuussa 15,6 % 24.3.2026 08:03:17 EET | Tiedote

Keski-Suomessa oli helmikuun lopussa 19 859 työtöntä työnhakijaa. Tämä oli 1 949 (10,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 321 henkilöä enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Koko maan työttömyysaste oli 12,6 %. Keski-Suomen työttömyysaste oli maakunnittaisessa vertailussa maan toiseksi korkein ja elinvoimakeskusalueiden välisessä tarkastelussa maan korkein.