Valtatien 9 ympäristövaikutusten arviointi (YVA) Korpilahden ja Keljonkankaan välillä etenee — palautekanava uudelleen avoinna
15.4.2026 13:37:50 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Ympäristövaikutusten arviointi etenee hankkeessa valtatien 9 parantaminen välillä Korpilahti-Keljonkangas, YVA ja yleissuunnitelma, Jyväskylä ja Muurame. Arvioitavia vaihtoehtoja on tarkennettu saadun palautteen sekä tarkentuneiden lähtötietojen perusteella.
YVA-menettelyssä arvioidaan valtatien 9 parantamisvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Vaihtoehtoja on tarkennettu ympäristövaikutusten arviointia varten. Teollisuustien kohdalle on tullut useita vaihtoehtoja lisää. Tulokset kokoava YVA-selostus valmistuu lokakuussa 2026.
Valtatie parannetaan moottori- tai moottoriliikennetieksi, Painaa-Korpilahti osuus 2+1 kaistaiseksi ohituskaistatieksi ja Korpilahti-Keljonkangas osuus 2+2 kaistaiseksi valtatieksi. Koko osuudelle toteutetaan yhtenäinen rinnakkaistie. Valtatielle liittymiseen tarjotaan vain eritasoliittymiä.
Palautekanava on avattu uudelleen
Karttalinkki vaihtoehtojen kommentointiin ja vaikutusten arviointiin avataan uudelleen 15.4.-6.5.2026 väliseksi ajaksi, anna palautetta tästä (app.maptionnaire.com). Karttalinkki oli auki jo aiemmin, voit katsoa koonnin saadusta palautteesta (pdf).
Tärkeä poikittaisyhteys ja keskeinen liikenneväylä
Valtatie 9 on merkittävä valtakunnallinen poikittaisyhteys Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta Niiralan rajanylityspaikalle. Se on myös keskeinen liikenneväylä Keski‑Suomessa, joka palvelee sekä tavara- että henkilöliikennettä. Suunnittelualue alkaa etelässä Korpilahdelta Painaanjärven kohdalta ja ulottuu pohjoispäässä Jyväskylään Keljonkankaan eritasoliittymän eteläpuolelle.
YVA-selostus asetetaan nähtäville lokakuussa 2026, jolloin järjestetään myös yleisötilaisuus. Yhteysviranomaisen perusteltua päätelmää odotetaan alkuvuodesta 2027.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaikutuksia luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen käyttöön, ja esitetään keinoja haittojen vähentämiseksi. YVA-menettelystä vastaa Keski‑Suomen elinvoimakeskus. Yhteysviranomaisena toimii Lupa- ja valvontavirasto. Tutustu ympäristövaikutusten arviointiin yhteysviranomaisen sivuilla.
Hankesivut (vayla.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Projektipäällikkö Soili Katko
Keski-Suomen elinvoimakeskus
Puh. 0295 024 010
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Projektipäällikkö Rauno Tuominen
Sitowise Oy
Puh. 040 700 7321
etunimi.sukunimi@sitowise.com
YVA-vastuuhenkilö Heikki Surakka
Ramboll Finland Oy
Puh. 050 341 7919
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
