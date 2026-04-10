Yöllisiä tunnelinsulkuja Espoossa Kehä I:llä
15.4.2026 13:25:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Kehä I:llä Espoossa sijaitsevissa Mestarintunnelissa ja Keilaniemen tunnelissa on yösulkuja.
Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten kahdeksi yöksi 22.4.–24.4. klo 00.00–04.30. Tunneli on suljettu myös pelastusharjoituksen vuoksi 21.–22.4. väliseksi yöksi klo 22.30–05.00.
Kehä I:n liikenne ohjataan Mestarintunnelin sulun ajaksi kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.
Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten 27.4.–1.5. sekä 4.5.–8.5. välisinä öinä kello 22.00–05.00.
Keilaniemen tunnelin sulun aikana Kehä I:n liikenne länteen pyritään ohjaamaan Vt1:n ja Kehä II:n kautta. Kehä I:n liikenne itään on mahdollista kulkea Kehä II:n ja Vt1:n kautta tai vaihtoehtoisesti Keilaniementien kautta. Tunnelin lähialueen liikenne menee ohessa olevan karttakuvan mukaisesti.
Keilaniemen tunnelisululle on myös varayöt 11.–15.5. ja 18.5.–22.5. klo 22.00–05.00, joiden toteutuminen selviää töiden edetessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme