Yöllisiä tunnelinsulkuja Espoossa Kehä I:llä

Leppävaarassa sijaitsevan Mestarintunnelin molemmat tunneliputket suljetaan liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten kahdeksi yöksi 22.4.–24.4. klo 00.00–04.30. Tunneli on suljettu myös pelastusharjoituksen vuoksi 21.–22.4. väliseksi yöksi klo 22.30–05.00.

Karttakuva Mestarintunnelin varareitistä sulun aikana.

Kehä I:n liikenne ohjataan Mestarintunnelin sulun ajaksi kiertotielle Turuntien ja Mäkkylän puistotien kautta.

Otaniemessä sijaitseva Keilaniemen tunneli suljetaan liikenteeltä huolto- ja kunnossapitotöitä varten 27.4.–1.5. sekä 4.5.–8.5. välisinä öinä kello 22.00–05.00.

Keilaniemen tunnelin varareitti.

Keilaniemen tunnelin sulun aikana Kehä I:n liikenne länteen pyritään ohjaamaan Vt1:n ja Kehä II:n kautta. Kehä I:n liikenne itään on mahdollista kulkea Kehä II:n ja Vt1:n kautta tai vaihtoehtoisesti Keilaniementien kautta. Tunnelin lähialueen liikenne menee ohessa olevan karttakuvan mukaisesti.

Keilaniemen tunnelisululle on myös varayöt 11.–15.5. ja 18.5.–22.5. klo 22.00–05.00, joiden toteutuminen selviää töiden edetessä.