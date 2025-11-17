Juustoportti investoi voimakkaasti Jalasjärvelle
29.4.2026 08:00:00 EEST | Juustoportti Oy | Tiedote
Juustoportti investoi Jalasjärvelle mittavasti. Investointien arvo nousee yli 10 miljoonaan euroon, ja ne mahdollistavat tuotannon kasvun ja alueen elinvoiman vahvistumisen.
Juustoportti rakentaa Jalasjärven Kivistönkylään uusia varasto- ja tuotantotiloja, uudistaa tuotantolinjojaan ja kasvattaa kapasiteettiaan vastaamaan kasvavaa kysyntää. Investointien arvioitu käyttöönotto tapahtuu vaiheittain noin kahden vuoden kuluessa.
Suunnitteilla olevat rakennukset kokoavat toimintoja yhteen ja luovat tilaa tuotannon laajentamiselle. Juustoportti on hankkinut uusia laitteita tuotantonsa kasvattamiseksi, lisäksi nykyisiä tuotantolinjoja uudistetaan vastaamaan kasvavia tarpeita.
Tuotannon varmuutta parannetaan parhaillaan rakennettavilla pesu- ja käyttöhyödykekeskuksilla. Vuoden 2026 aikana käyttöön otettavat keskukset tukevat tuotannon sujuvuutta ja mahdollistavat kasvun. Uusi sähköpääkeskus vahvistaa energiainfrastruktuuria ja mahdollistaa tuotannon laajentamisen. Hiilidioksidilla käyvät kylmäkoneet ovat osa Juustoportin ympäristötyötä ja hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviä toimia.
”Elämme Juustoportilla innostavaa vaihetta. Rakennamme kasvun edellytyksiä pitkälle tulevaisuuteen ja varmistamme, että pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin”, sanoo Juustoportin toimitusjohtaja Timo Keski-Kasari.
Investointien myötä Juustoportti kasvattaa kilpailukykyään ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia henkilöstölle. Yritys on kasvanut pitkäjänteisesti jo vuosikymmenten ajan ja kasvun myötä myös maidon tarve kasvaa.
”Meillä on täällä raaka-aine, osaava henkilöstö ja mahdollisuus kasvaa, joten Jalasjärvi on luonteva paikka investoinneille. Haluamme kiittää maidontuottajia, henkilöstöä, Kurikan kaupunkia ja yhteistyökumppaneita – heidän kanssaan kasvu ja kehitys on mahdollista”, sanoo johtaja Niklas Keski-Kasari.
Niklas Keski-KasariJohtaja, markkinointi ja viestintäPuh:+358400509098niklas.keski-kasari@juustoportti.fi
Juustoportti on kasvanut pienestä maatilajuustolasta yli 400 henkilöä työllistäväksi perheyritykseksi, jonka liikevaihto on noin 130 miljoonaa euroa. Meijerituotteiden lisäksi yritys valmistaa Jalasjärvellä muun muassa mehuja ja kauratuotteita. Kuopiossa toimiva Kasvisgalleria valmistaa ruokatuotteita. Juustoportilla on liikenneasemat Jalasjärvellä, Mäntsälässä, Kärsämäellä, Ylöjärvellä ja Kuopiossa.
