Opinnoille ja yritystoiminnalle työttömyyden aikana tulisi luoda selkeät säännöt
17.4.2026 07:30:00 EEST | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö | Tiedote
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytettäisiin opintojen ja yritystoiminnan osalta. Erityisen tärkeää on, että viranomaisen tulkinta opintojen tai yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan ei voisi muuttua takautuvasti, jos henkilö on toimittanut tilanteestaan oikeat tiedot.
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ katsoo, että opintojen tai yritystoiminnan aloittamiseen työttömänä liittyy paljon epävarmuutta. Yksi syy epävarmuuteen ovat säädökset, jotka mahdollistavat opintoja ja yritystoimintaa koskevan tulkinnan muuttumisen siten, että henkilö menettää työttömyysturvan takautuvasti kuukausien tai jopa vuosien ajalta.
”Jos henkilö aloittaa opinnot tai yritystoiminnan ja toimittaa viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot, hänen on voitava luottaa työvoimaviranomaisen arvioon aktiivisuuden vaikutuksesta. Muussa tapauksessa pelko suurista takaisinperinnöistä vähentää väistämättä halukuutta opintoihin tai yritystoimintaan”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.
TYJ haluaa kiinnittää huomiota myös yritystoiminnan arviointiin. Työttömyyskassojen kokemus on, että yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi erittäin harvoin, ellei yritystoimintaa ole harjoitettu palkkatyön ohella kuutta kuukautta. Tämä tarkoittaa, että työttömänä aloitettu yritystoiminta estää lähes aina työttömyysturvan maksamisen neljän kuukauden arviointijakson jälkeen. ”Yritystoiminnan arvioinnin kriteerejä tulisi kehittää siten, että pienimuotoinen yritystoiminta työttömyysturvalla olisi mahdollista riippumatta siitä, onko se aloitettu palkkatyön ohella vai vasta työttömänä”, Villman toteaa.
TYJ on laatinut kuusi ehdotusta, joilla opintojen ja yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaan selkeytettäisiin. Ehdotuksilla pyritään poistamaan epävarmuutta, ehkäisemään kohtuuttomia takaisinperintöjä ja kannustamaan työttömiä aktiivisuuteen.
”Opinnot ja pienimuotoinen yritystoiminta ovat monelle reitti uuteen työhön. Säädösten tulisi tukea juuri tämänkaltaista aktiivisuutta”, Villman sanoo.
TYJ:n ehdotukset opintoja ja yritystoimintaa koskevien säädöksien kehittämiseksi löytyvät osoitteesta tyj.fi/opinnotjayritystoiminta
Aki VillmanToiminnanjohtajaPuh:0503567990aki.villman@tyj.fi
TYJ edustaa työttömyyskassoja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat 12 työttömyyskassaa ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
