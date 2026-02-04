Opinnoille ja yritystoiminnalle työttömyyden aikana tulisi luoda selkeät säännöt

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ katsoo, että opintojen tai yritystoiminnan aloittamiseen työttömänä liittyy paljon epävarmuutta. Yksi syy epävarmuuteen ovat säädökset, jotka mahdollistavat opintoja ja yritystoimintaa koskevan tulkinnan muuttumisen siten, että henkilö menettää työttömyysturvan takautuvasti kuukausien tai jopa vuosien ajalta.

”Jos henkilö aloittaa opinnot tai yritystoiminnan ja toimittaa viranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot, hänen on voitava luottaa työvoimaviranomaisen arvioon aktiivisuuden vaikutuksesta. Muussa tapauksessa pelko suurista takaisinperinnöistä vähentää väistämättä halukuutta opintoihin tai yritystoimintaan”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

TYJ haluaa kiinnittää huomiota myös yritystoiminnan arviointiin. Työttömyyskassojen kokemus on, että yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi erittäin harvoin, ellei yritystoimintaa ole harjoitettu palkkatyön ohella kuutta kuukautta. Tämä tarkoittaa, että työttömänä aloitettu yritystoiminta estää lähes aina työttömyysturvan maksamisen neljän kuukauden arviointijakson jälkeen. ”Yritystoiminnan arvioinnin kriteerejä tulisi kehittää siten, että pienimuotoinen yritystoiminta työttömyysturvalla olisi mahdollista riippumatta siitä, onko se aloitettu palkkatyön ohella vai vasta työttömänä”, Villman toteaa.

TYJ on laatinut kuusi ehdotusta, joilla opintojen ja yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaan selkeytettäisiin. Ehdotuksilla pyritään poistamaan epävarmuutta, ehkäisemään kohtuuttomia takaisinperintöjä ja kannustamaan työttömiä aktiivisuuteen.

”Opinnot ja pienimuotoinen yritystoiminta ovat monelle reitti uuteen työhön. Säädösten tulisi tukea juuri tämänkaltaista aktiivisuutta”, Villman sanoo.

