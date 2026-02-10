Aggredi 20 vuotta – tutkitusti vaikuttavaa työtä väkivallan vähentämiseksi

Aggredi on suunnattu 18–49-vuotiaille kodin ulkopuolisen väkivallan tekijöille. Aggredi Pohjois-Suomessa ja Aggredi Satakunnassa kohderyhmä on vielä laajempi, 18–65-vuotiaat. Tavoitteena on väkivaltaisen käyttäytymisen vähentäminen tai loppuminen. Työn ytimessä ovat pitkäkestoinen, luottamuksellinen työskentely sekä yksilöllinen tuki rikollisuudesta irtautumiseen.

– Väkivaltaan voidaan puuttua, ja sen kierre on mahdollista katkaista. Aggredissa työskentelemme pitkäjänteisesti ihmisen koko elämäntilanteen kanssa, jotta väkivaltainen käyttäytyminen loppuu eikä uusia uhreja synny, sanoo Petri Salakka, HelsinkiMission ja Aggredin valtakunnallisen väkivaltatyön päällikkö.

Vuonna 2025 Aggredissa on valtakunnallisesti työskennelty kaikkiaan 510 asiakkaan kanssa ja asiakastapaamisia on toteutettu 5 026 kertaa.

Aggredin tulokset ovat merkittäviä:

75 % ohjelman läpikäyneistä lopettaa väkivaltarikokset

86 % asiakkaista ei ole käyttänyt väkivaltaa edellisen arvioinnin jälkeen

93 % yhteistyökumppaneista pitää työmuotoa laadukkaana ja odotuksia vastaavana

Aggredi toimii nykyisin 11 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Pitkäjänteinen yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen kanssa on tehnyt siitä keskeisen kumppanin muun muassa Keskusrikospoliisille ja Rikosseuraamuslaitokselle.

Toimintaympäristö muuttuu – tarve säilyy

Rikollisuuden ja väkivallan ilmiöt ovat muuttuneet kahden vuosikymmenen aikana. Kouluampumiset, Syyrian tilanne, ISISin nousu, pakolaisaalto, äärioikeiston liikehdintä, järjestäytyneiden rikollisryhmien kasvu sekä katujengit ovat muokanneet Aggredin toimintaympäristöä ja samalla asiakkaiden ikärakenne on nuorentunut.

– Otamme toiminnassa huomioon ympäristön muutokset. Asiakaskunta on nuorentunut sekä Turussa että Helsingissä. Vantaan Myyrmäkeen perustettu lähiösali Gettogymi tarjoaa nuoremmille suunnattua toimintaa, jossa yhdistyvät kamppailulajivalmennus ja väkivallan ehkäisy, kertoo Petri Salakka.

Nuorille suunnattua Aggredi Primo -toimintaa toteutetaan Gettogymin muodossa 13–29-vuotiaille. Toiminta yhdistää liikunnan, yhteisöllisyyden ja yksilöllisen tuen. Lisäksi nuorille tarjotaan oppimis- ja työelämätaitovalmennusta THL:n Asporto-hankkeessa.

Gettogymi sai Nuorisotyön tunnustuspalkinnon 2026 nuorisotyöstä, joka ehkäisee ja vähentää 13–29-vuotiaiden väkivaltakäyttäytymistä, radikalisoitumista ja rikolliseen toimintaan pohjautuvaa jengiytymistä.

Laaja rahoituspohja mahdollistaa toiminnan jatkuvuuden ja kehittämisen

Aggredin toimintaa rahoittaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Rahoitus on mahdollistanut työmuodon pitkäjänteisen kehittämisen ja laajentamisen valtakunnalliseksi.

Aggredi Primon toimintaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Vantaan kaupunki sekä Urlus-säätiö. OP Uusimaa on myöntänyt toiminnalle merkittävän lahjoituksen. Oppimis- ja työelämävalmennusta toteutetaan Terveyden edistämisen määrärahalla vuosina 2025–2027.

Toimintaa on tuettu myös lahjoituksilla.

Lisää Aggredista:

https://aggredi.fi/aggredi-20-vuotta/