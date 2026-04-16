Kouluterveyskysely: Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat monilta osin huonommin kuin muut ikätoverinsa, mutta pitävät koulunkäynnistä
16.4.2026 00:00:00 EEST | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat monella terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden osa-alueella heikommin kuin ne lapset ja nuoret, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaistaustaisia. Eroja on etenkin poikien terveydessä ja hyvinvoinnissa. Tiedot selviävät THL:n toteuttamasta Kouluterveyskyselystä.
Vuoden 2025 kyselyssä 51 prosenttia 8.–9.-luokkalaisista ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoi kokeneensa syrjintää tai kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla viimeksi kuluneen vuoden aikana. Osuus oli 31 prosenttia niillä nuorilla, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaistaustaisia.
Kuvio. Syrjintää tai kiusaamista koulussa tai vapaa-ajalla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeneiden 8.–9.-luokkalaisten osuudet (%) syntyperän, sukupuolen tai kyselyvuoden mukaan
Erityisesti 8.–9.-luokkalaisten poikien kokema syrjintä ja kiusaaminen on lisääntynyt vuosien 2021 ja 2025 välillä – syntyperästä riippumatta. Syrjintäkokemukset lisääntyivät kaikissa syntyperäryhmissä peräti 10–15 prosenttiyksikköä.
”Syrjintäkokemusten yleisyys ja lisääntyminen on huolestuttavaa. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan aktiivisia toimia, jotka tietoisesti vahvistavat ihmisten empatiakykyä ja syrjimättömyyttä nuorten eri toimintaympäristöissä, niin kotona, koulussa kuin vapaa-ajan ympäristöissä”, kertoo tutkimusprofessori Anu Castaneda.
Kouluterveyskyselyyn vastasivat perusopetuksen 4.–5.-luokkalaiset ja 8.–9.-luokkalaiset sekä toisen asteen 1. ja 2. vuoden opiskelijat. THL:n tuoreessa tutkimusraportissa tuloksia tarkastellaan neljässä eri syntyperäryhmässä: ulkomailla syntyneet ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret, Suomessa syntyneet ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret, ne lapset ja nuoret, joiden vanhemmista toinen oli suomalais- ja toinen ulkomaalaistaustainen, sekä ne lapset ja nuoret, joiden molemmat vanhemmat olivat suomalaistaustaisia.
Eroja ystävyyssuhteissa, elintavoissa ja terveyskäyttäytymisessä
Kouluterveyskyselyssä kysyttiin myös lasten ja nuorten ystävyyssuhteista, joissa niissäkin havaittiin eroja syntyperän mukaan.
Ulkomaalaistaustaisista tytöistä ja pojista suurempi osuus koki, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Esimerkiksi ammatillisissa oppilaitoksissa ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista 13 prosenttia kertoi, että heillä ei ole yhtään läheistä ystävää. Opiskelijoilla, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaistaustaisia, vastaava osuus oli kuusi prosenttia.
Myös muutamissa elintavoissa ja terveyskäyttäytymisessä oli eroja syntyperäryhmien välillä. Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret söivät harvemmin aamupalaa koulupäivinä. Lisäksi he kokivat netin käyttönsä yleisemmin liialliseksi.
”Lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat näissä asioissa tietoa ja tukea, jotta terveyden tasa-arvo väestössämme toteutuu”, Castaneda toteaa.
Tytöt voivat kaiken kaikkiaan poikia huonommin, syntyperästä riippumatta
Tytöillä erot syntyperäryhmien välillä ovat pienempiä kuin pojilla, mutta heidän tilanteensa on kokonaisuutena heikompi.
”Tytöt kokevat esimerkiksi ahdistuneisuutta, koulu-uupumusta, tyytymättömyyttä elämään ja yksinäisyyttä selvästi yleisemmin kuin pojat”, Castaneda kuvaa.
Pojilla syntyperäryhmien väliset erot näkyvät eri tavoin. Esimerkiksi lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista pojista 18 prosenttia koki vähintään kohtalaista ahdistuneisuutta. Vastaava osuus oli seitsemän prosenttia niillä pojilla, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaistaustaisia.
”Näiden terveys- ja hyvinvointierojen taustasyiden selvittäminen olisi tärkeää, jotta niihin voidaan myös tehokkaimmin vaikuttaa. Esimerkiksi osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, haitallisten sukupuolinormien purkaminen, matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen ovat tässä avainasemassa”, Castaneda toteaa.
Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla myönteisempi suhtautuminen koulunkäyntiin ja opiskeluun
Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan ulkomaalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla on myös lukuisia voimavaroja. Tällaisia ovat esimerkiksi harvinaisempi alkoholinkäyttö sekä myönteisempi suhtautuminen koulunkäyntiin ja opiskeluun.
”80 prosenttia ulkomailla syntyneistä 4.–5.-luokkalaisista ulkomaalaistaustaisista lapsista kertoi pitävänsä koulunkäynnistä. Lapsilla, joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaistaustaisia, vastaava osuus oli 69 prosenttia”, Castaneda kuvaa.
THL:n juuri julkaistussa raportissa tarkastellaan terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden eri osa-alueiden kehityskulkuja vuosien 2019 ja 2025 välillä. Tulosten mukaan monet ilmiöt ovat yhteisiä kaikille lapsille ja nuorille eivätkä ole sidoksissa syntyperään.
”On tärkeää muistaa, että syntyperä on vain yksi osa ihmisen taustaa, eikä se aina ole erityisen määrittävä tekijä yksilön elämässä”, Castaneda sanoo.
Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi koko maassa, ja se tuottaa laaja-alaista seurantatietoa lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Raportin koostamisen rahoitti Euroopan unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF).
Lähde:
Anu Castaneda, Anni Matikka, Sanna Nykänen, Mona Eid, Hannamaria Kuusio. Lasten ja nuorten syntyperään liittyvät terveys- ja hyvinvointierot ja niiden kehityskulut – Kouluterveyskyselyn tulokset syntyperän mukaan vuosina 2019–2025. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 2/2026. ISBN 978-952-408-671-4 (verkkojulkaisu)
Lisätietoja:
Anu Castaneda
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 7848
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Enkäten Hälsa i skolan: Barn och unga med utländsk bakgrund mår i många avseenden sämre än sina jämnåriga, men tycker om att gå i skolan16.4.2026 00:00:00 EEST | Pressmeddelande
Barn och unga med utländsk bakgrund mår inom många områden av hälsa, välbefinnande och säkerhet sämre än barn och unga vars föräldrar båda har finländsk bakgrund. Skillnaderna är särskilt tydliga när det gäller pojkars hälsa och välbefinnande. Uppgifterna bygger på enkäten Hälsa i skolan som genomförs av Institutet för hälsa och välfärd (THL).
