Bergqvist: Hyvinvointiyhteiskunnan taso mitataan siinä, miten kohtelemme heikoimpia
15.4.2026 15:08:08 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Eduskunta on tänään käynyt välikysymyskeskustelun köyhyydestä ja elinkustannuksista. Ryhmäpuheenvuorossaan kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) peräsi joustavuutta myös päätöksenteossa maailmassa, jota leimaavat mullistavat maailmantapahtumat.
– Kun olosuhteet muuttuvat voimakkaasti ja huomaamme, että päätökset johtavat ei-toivottuihin tuloksiin, meillä on oltava rohkeutta arvioida lähtökohtia uudelleen. On välttämätöntä, että teemme työtä lapsiköyhyyden lieventämiseksi ja selvitämme, miten sitä voidaan torjua tilanteessa, jossa perheiden on vaikea löytää työtä ja toimeentuloa, Bergqvist sanoo.
– Maailma näytti toisenlaiselta, kun hallitusohjelmaa neuvoteltiin. Hallitus on tehnyt paljon talouden vahvistamiseksi, työllisyyden parantamiseksi ja kasvun edistämiseksi, mutta koska elämme yhteen kytkeytyneessä globaalissa taloudessa, Suomi väistämättä kärsii maailman kriiseistä ja epävarmuudesta. Se, että olemme panostaneet vihreään siirtymään, lieventää vaikutuksia meillä osittain enemmän kuin monissa muissa maissa. Tämä osoittaa, kuinka tärkeitä nämä ilmastotoimet ovat, Bergqvist sanoo.
Käänteen saamiseksi haastavaan työllisyystilanteeseen Bergqvist ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä korostavat kasvupanostusten ja yhteiskunnan kestokykyä vahvistavien toimien tärkeyttä.
– Emme saa toistaa 1990-luvun virheitä. Koulutusta, yhteiskunnan kestokykyä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia vahvistavat toimet ovat panostuksia, joista on pidettävä kiinni kaikissa olosuhteissa, Bergqvist sanoo.
– Suomi on aiemminkin selvinnyt vaikeista ajoista. Yhteiskunnan kestokyvyn säilyttäminen ja vahvistaminen edellyttää toimivaa tukipalveluverkostoa, erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville. Kolmas sektori ja erilaiset järjestömme ovat tässä ratkaisevassa roolissa. Hyvinvointiyhteiskunnan taso mitataan siinä, miten kohtelemme heikoimpia, Bergqvist päättää.
Yhteyshenkilöt
Sandra Bergqvist
Kansanedustaja
Puh:040 534 1108
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme