Kunta- ja kirkkosektoreilla ennätysmäärä työnhakijoita eri ikäryhmistä

Kilpailu työpaikoista on kiristynyt

Noin 411 000 työnhakijaa jätti Kuntarekryn kautta hakemuksen vuonna 2021, kun taas vuonna 2025 hakijoita oli jo ~718 000. Kasvua hakijamäärissä on kertynyt lähes 75 % tällä tarkasteluvälillä. Kirkkorekryssä hakijamäärä kasvoi puolestaan vuosien 2023–2025 aikana ~24 000 hakijasta ~41 000 hakijaan, mikä tarkoittaa noin 70 % kasvua.

Myös yksittäisten jätettyjen hakemusten määrä on lisääntynyt huomattavasti molemmissa palveluissa viime vuosina. Hakijamäärien kasvu on suoraan nähtävää seurausta viime vuosien haastavasta taloustilanteesta ja työttömyysasteen noususta Suomessa. Avoimien työpaikkojen määrä ei ole ainakaan kunta- ja kirkkosektoreilla vielä lähtenyt nousuun, mikä on kasvattanut yksittäisiin rekrytointeihin kohdistuvaa hakijamäärää huomattavasti.

Nuoremmat ikäluokat muutoksen keskiössä

Myös hakijoiden ikäprofiilit muuttuvat. Kuntarekryssä hakijamäärät ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä vuosien 2021-2025 aikana. Vuosina 2021-2024 eniten hakijoita on ollut 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas vuonna 2025 Kuntarekryn suurimmaksi hakijaryhmäksi nousivat 20-29-vuotiaat. Tätä voi selittää mm. korkeakoulutettujen nuorten työttömyyden kasvu.

Nuorten työnhakijoiden trendi näkyy vielä vahvemmin kirkon rekrytoinneissa. Kirkkorekryssä selkeästi eniten hakijoita vuosina 2023-2024 on ollut 20-29 vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2025 puolestaan alle 20-vuotiaat nousivat suurimmaksi hakijaryhmäksi. Ainoa ikäryhmä, jossa hakijoiden määrässä nähtiin laskua tällä tarkasteluvälillä, olivat yli 60-vuotiaat hakijat.

Suurin kasvu valituilla tarkasteluväleillä (Kuntarekry 2021-2025, Kirkkorekry 2023-2025) nähtiin alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä, molemmissa palveluissa. Tätä voi selittää mm. yksityisen sektorin kesätyöpaikkojen määrän väheneminen viime vuosina, jonka myötä nuoret ovat löytäneet entistä paremmin kunnallisten ja kirkollisten kesätyöpaikkojen äärelle, joiden määrä ei ole laskenut yhtä paljon.

Huomio ikäneutraalista rekrytoinnista

Joskus hakijan ikää ei kysytä, kuten Kuntarekryn ja Kirkkorekryn mahdollistamissa anonyymeissa rekrytoinneissa. Myös näiden rekrytointien hakijamäärissä on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina. Tästä voidaan päätellä, että hakijan iällä ei ole työnantajalle enää yhtä paljon merkitystä, tai rekrytointitapaa on haluttu muuttaa aiempaa yhdenvertaisemmaksi.

Taustaa

Kuntarekry ja Kirkkorekry ovat Talentechin tuottamia rekrytointipalveluja, joiden kautta rekrytoidaan ja haetaan työpaikkoja kunta- ja hyvinvointisektorilla sekä seurakunnissa. Kirkkorekry-palvelu aloitti toimintansa vuoden 2022 lopussa, jonka vuoksi rekrytointi- ja hakijamäärien tarkasteluväli on Kuntarekryä lyhyempi.