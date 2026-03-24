Kunta- ja kirkkosektoreilla ennätysmäärä työnhakijoita eri ikäryhmistä
16.4.2026 07:10:00 EEST | Talentech | Tiedote
Työnhakijoiden määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina lähes kaikissa ikäryhmissä, Kuntarekryn ja Kirkkorekryn tilastojen mukaan. Työpaikkojen määrä on puolestaan vähentynyt työttömyysasteen noustessa: Kuntarekryssä avoimien työpaikkojen määrä laski vuonna 2025 lähes 17 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, samalla kun hakemusten määrä kasvoi yli 22 prosenttia. Myös hakijoiden ikärakenteessa nähdään mielenkiintoisia kehityssuuntia.
Kilpailu työpaikoista on kiristynyt
Noin 411 000 työnhakijaa jätti Kuntarekryn kautta hakemuksen vuonna 2021, kun taas vuonna 2025 hakijoita oli jo ~718 000. Kasvua hakijamäärissä on kertynyt lähes 75 % tällä tarkasteluvälillä. Kirkkorekryssä hakijamäärä kasvoi puolestaan vuosien 2023–2025 aikana ~24 000 hakijasta ~41 000 hakijaan, mikä tarkoittaa noin 70 % kasvua.
Myös yksittäisten jätettyjen hakemusten määrä on lisääntynyt huomattavasti molemmissa palveluissa viime vuosina. Hakijamäärien kasvu on suoraan nähtävää seurausta viime vuosien haastavasta taloustilanteesta ja työttömyysasteen noususta Suomessa. Avoimien työpaikkojen määrä ei ole ainakaan kunta- ja kirkkosektoreilla vielä lähtenyt nousuun, mikä on kasvattanut yksittäisiin rekrytointeihin kohdistuvaa hakijamäärää huomattavasti.
Nuoremmat ikäluokat muutoksen keskiössä
Myös hakijoiden ikäprofiilit muuttuvat. Kuntarekryssä hakijamäärät ovat kasvaneet kaikissa ikäryhmissä vuosien 2021-2025 aikana. Vuosina 2021-2024 eniten hakijoita on ollut 30-39-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas vuonna 2025 Kuntarekryn suurimmaksi hakijaryhmäksi nousivat 20-29-vuotiaat. Tätä voi selittää mm. korkeakoulutettujen nuorten työttömyyden kasvu.
Nuorten työnhakijoiden trendi näkyy vielä vahvemmin kirkon rekrytoinneissa. Kirkkorekryssä selkeästi eniten hakijoita vuosina 2023-2024 on ollut 20-29 vuotiaiden ikäryhmässä. Vuonna 2025 puolestaan alle 20-vuotiaat nousivat suurimmaksi hakijaryhmäksi. Ainoa ikäryhmä, jossa hakijoiden määrässä nähtiin laskua tällä tarkasteluvälillä, olivat yli 60-vuotiaat hakijat.
Suurin kasvu valituilla tarkasteluväleillä (Kuntarekry 2021-2025, Kirkkorekry 2023-2025) nähtiin alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä, molemmissa palveluissa. Tätä voi selittää mm. yksityisen sektorin kesätyöpaikkojen määrän väheneminen viime vuosina, jonka myötä nuoret ovat löytäneet entistä paremmin kunnallisten ja kirkollisten kesätyöpaikkojen äärelle, joiden määrä ei ole laskenut yhtä paljon.
Huomio ikäneutraalista rekrytoinnista
Joskus hakijan ikää ei kysytä, kuten Kuntarekryn ja Kirkkorekryn mahdollistamissa anonyymeissa rekrytoinneissa. Myös näiden rekrytointien hakijamäärissä on tapahtunut huomattavaa kasvua viime vuosina. Tästä voidaan päätellä, että hakijan iällä ei ole työnantajalle enää yhtä paljon merkitystä, tai rekrytointitapaa on haluttu muuttaa aiempaa yhdenvertaisemmaksi.
Taustaa
Kuntarekry ja Kirkkorekry ovat Talentechin tuottamia rekrytointipalveluja, joiden kautta rekrytoidaan ja haetaan työpaikkoja kunta- ja hyvinvointisektorilla sekä seurakunnissa. Kirkkorekry-palvelu aloitti toimintansa vuoden 2022 lopussa, jonka vuoksi rekrytointi- ja hakijamäärien tarkasteluväli on Kuntarekryä lyhyempi.
Yhteyshenkilöt
Emma KolehmainenViestintäpäällikköTalentechPuh:040 853 8991emma.kolehmainen@grade.com
Lisätietoja julkaisijasta
Talentech on moderni HR-teknologiakumppani, joka tarjoaa helppokäyttöiset ratkaisut rekrytointiin ja henkilöstöhallintaan. Ratkaisumme sisältävät koko työntekijäpolkua tukevat työkalut, joiden avulla HR-ammattilaiset saavat keskittyä merkitykselliseen työhön hallinnollisten tehtävien sijaan. Hyödyntämällä teknologiaa, dataa ja tekoälyä Talentech tukee organisaatioita osaajien houkuttelemisessa, kehittämisessä ja sitouttamisessa sekä kestävän kasvun rakentamisessa. Yli 4000 organisaatiota käyttää Talentechin ohjelmistoratkaisuja Pohjoismaissa ja kansainvälisesti.
Suomessa meidät tunnetaan erityisesti Kuntarekry- ja Kirkkorekry-palveluista, jotka ovat suunnattu kunta- ja hyvinvointialuesektorin sekä seurakuntien rekrytointiin. Palveluidemme taustalla toimiva rekrytointijärjestelmä on käytössä myös valtionhallinnon rekrytoinneissa.
Lue lisää julkaisijalta Talentech
Etätyö on arkipäivää myös julkisella sektorilla24.3.2026 07:10:00 EET | Tiedote
Etätyö on yleisempää kunnissa ja hyvinvointialueilla kuin saatetaan ajatella. Tälläkin hetkellä kuntarekry.fi -sivustolla on avoinna yli 200 rekrytointia, joissa tarjotaan osittaista etätyömahdollisuutta, ja muutama rekrytointi jopa täydellä etätyömahdollisuudella.
Harrastukset työnhakutietona: asiantuntijan vinkit10.3.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Kannattaako omista harrastuksista kertoa työhakemuksessa tai CV:ssä? Kuntarekry kysyi tätä rekrytoinnin ammattilaiselta. Varsinkin moni nuori miettii, voiko työkokemuksen puutetta korvata kertomalla kesätyöhakemuksessa omista harrastuksista. Kuntarekryssä on avoinna vielä satoja kesätyöpaikkoja tulevalle kesälle.
Lähes 250 000 sijaistarvetta vuodessa – julkisen sektorin akuutti rekrytointi vaatii nopeita ja hallittuja ratkaisuja3.3.2026 08:45:00 EET | Tiedote
Julkisen sektorin sijaisrekrytoinnin volyymi on merkittävä Suomessa. Vuonna 2025 Kuntarekryn kautta välitettiin yli 247 500 sijaistarvetta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Akuutit henkilöstövajaukset koskettavat erityisesti terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta ja opetusta, joissa sijaisen puuttuminen voi vaikuttaa suoraan palveluiden saatavuuteen. Vastatakseen tähän tarpeeseen Grade on tuonut markkinoille Kuntarekryn mobiilisovelluksen, joka sujuvoittaa akuutin sijaisrekrytoinnin toteutusta.
Pitkittynyt työttömyys: psykologin vinkit työnhaussa jaksamiseen17.2.2026 07:15:00 EET | Tiedote
Työttömyys kuormittaa henkisesti monella tasolla, varsinkin pitkittyessään. Kuinka irtisanotuksi tulemisen, työnhaun ja kielteisten rekrytointipäätösten aiheuttamaa henkistä kuormaa voi hallita? Tätä Kuntarekry-työnhakupalvelua tuottava Grade kysyi työterveys- ja organisaatiopsykologi Eveliina Vänskältä. Avoimien työpaikkojen määrä Kuntarekryssä laski vuonna 2025 lähes 17 prosenttia, samalla kun hakemusten määrä kasvoi yli 22 prosenttia.
Julkisen sektorin työmarkkinat kiristyivät: Hakemusten määrä kasvoi 22 % avointen työpaikkojen vähentyessä5.2.2026 09:26:57 EET | Tiedote
Kuntarekryn vuoden 2025 vuoden tilastot paljastavat merkittävän muutoksen Suomen työmarkkinoilla. Kuntien ja hyvinvointialueiden avoimien työpaikkojen määrä on laskenut, samalla kun hakijoiden määrä on noussut ennätyslukemiin. Tilanne on kiristänyt kilpailua julkisen sektorin avoimista tehtävistä.
