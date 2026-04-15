SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa köyhyydestä ja elinkustannuksien noususta

Arvoisa puhemies,

Voiko kukaan auttaa perhettäni? Olen sairaseläkkeellä oleva kolmen lapsen yksinhuoltaja äiti. Ruokamme loppuu ennen kuin pääsiäispyhistä on selvitty. Pyhien aikana ei ole paikkaa, josta saada apua lasten nälkään.

Näin kirjoitti hätääntynyt äiti pääsiäisenä somessa. Valitettavasti hän ei ole ainoa, vaan tämä on tämän päivän arkea Suomessa. Onneksi yksityishenkilö auttoi perhettä.

Köyhyys on syntynyt yhteiskunnan rakenteisiin poliittisten päätösten vaikutuksesta.

Pääministeri Orpo, Te olette romuttaneet hyvinvointivaltion perustan. Sen, että kaikki pidetään mukana. Te olette tekemässä Suomesta almuyhteiskunnan.

Tänään puhumme heistä, joiden ääntä hallitus ei muuten kuule.

Puhumme lapsesta, joka tietää kotiin mennessään, että seuraavan kerran lämmintä ruokaa saa huomenna koulussa.

Puhumme nuoresta, joka jättäytyy kaveriporukasta, jottei paljastuisi, ettei hänellä ole varaa lähteä mukaan.

Tai lähihoitajana työskentelevästä yksinhuoltajaisästä, joka jokaisen kuukauden lopussa tekee vaikeita valintoja: ostaako lapselle kengät vai omat lääkkeet apteekista.

Tai työuransa loppupäässä olevasta miehestä, joka olisi halunnut tehdä vielä pitkään töitä, mutta työura katkesi rakennusalan kriisiin.

Me puhumme poliittisista arvovalinnoista, joiden seurauksena köyhyys on Suomessa lisääntynyt ja työssäkäyvätkin taistelevat toimeentulonsa puolesta.

Orpon hallitus on tietoisesti lisännyt eriarvoisuutta Suomessa. Tästä yksi räikeä esimerkki on työttömyysturvan suojaosien poisto. Olette vieneet työttömältä sen ainoan mahdollisuuden ottaa työtä vastaan ilman tukien leikkaantumista. Ja tämä aikana, kun meillä on pian 140 000 pitkäaikaistyötöntä.

Hyvä pääministeri, ymmärrättekö te mitä olette päättänyt?

On romutettu perusterveydenhuollon hoitotakuu, lääkärin on yhä vaikeampi päästä, samalla rahaa on riittänyt yksityisiin kelakorvauksiin ja epäonnistuneeseen valinnanvapauskokeiluun.

Samaan aikaan hyvinvointialueet kärvistelevät rahapulassaan, palveluita joudutaan heikentämään ja sote-ammattilaisia irtisanomaan, kuten kotiseudullani Etelä-Karjalasta jouduttiin irtisanomaan lähes 500 työntekijää.

Tämä ei hetkauttanut hallitusta lainkaan ja minä sanon pääministeri Orpo: Olen erittäin pettynyt ja tuohtunutkin tästä välinpitämättömyydestänne -jokaisen irtisanotun puolesta!

Sen sijaan, että asiantila korjattaisiin, te tarjoatte uusia kymmenien miljoonien leikkauksia.

Arvoisa puhemies,

Tässä salissa vallitsee yhteisymmärrys siitä, että

valtion taloutta on tasapainotettava. Erimielisiä olemme keinoista.

Vastuullista talouspolitiikkaa on mahdollista harjoittaa oikeudenmukaisemminkin.

Ensi viikolla hallituksella on viimeinen budjettiriihi, ja viimeinen hetki oikaista politiikkansa suuntaa.

Palauttakaa työttömyysturvan ja asumisen suojaosat.

Perukaa vastuuton, kalliiksi ja tehottomaksi todettu yhteisöveron alennus.

Tukekaan pieniä yrityksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa.

Poistakaa yksityisen hoidon tehottomiksi osoittautuneet Kela-korvaukset ja panostakaa hoitoon pääsyyn hyvinvointialueilla.

Laittakaa asuntomarkkinat viimein liikkeelle ensiasunnon ostajille suunnatuilla kannusteilla ja tukekaa paljon työn vuoksi ajamaan joutuvia korottamalla työmatkavähennystä.

Ja jos vielä haluatte veroja alentaa, suunnatkaa ne suurituloisten sijaan pieni- ja keskituloisille, jotka niitä kipeimmin tarvitsevat.

Puhemies,

Suomi on maailman turvallisimpia paikkoja. Meillä on oikeuksia, joista monissa muissa maissa vain haaveillaan. Siksi en ymmärrä, miten turvallisuudesta puhuva hallitus tarkoituksellisesti murentaa kansan luottamusta, jolla on kauaskantoisia vaikutuksia.

Hallitus toimii epäoikeudenmukaisesti tulo- ja terveyseroja kasvattaen, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaventaen sekä lastemme mahdollisuuksia rajoittaen.

SDP on osoittanut, että julkista taloutta voidaan vahvistaa oikeudenmukaisesti. Valitettavasi hallitus ei tätä viestiä halua kuulla.

Siksi Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa edustaja Pekosen tekemää epäluottamusesitystä.