Burson Finland Oy

HONOR 600 Lite: Metallirunko ja huippuluokan kestävyys tuovat mielenrauhaa arkeen

15.4.2026 13:51:57 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote

Jaa

Uusi HONOR 600 Lite tuo keskihintaluokkaan poikkeuksellisen kestävän, alumiinista valmistetun unibody-rakenteen. Sertifioidun pudotuksen- ja puristumiskestävyyden sekä suuren 6 520 mAh:n akun myötä tuloksena on älypuhelin, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja mielenrauhaa vuosiksi eteenpäin.

Laatua, jonka tuntee käsissään

HONORin itse kehittämästä metallimateriaalista valmistettu runko antaa puhelimelle välittömästi laadukkaan ja jämäkän tuntuman. Vaikka puhelin on rakenteeltaan vankka, se on samalla vaikuttavan ohut (7,34 mm) ja kevyt (noin 180 g), eli täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja käyttömukavuutta.

Suunniteltu kestämään arjen kolhuja

Puhelin on suunniteltu kestämään todellisessa elämässä, jossa puhelimet putoavat ja kolhiintuvat vahingossa. Se on läpäissyt sveitsiläisen SGS:n viiden tähden pudotus- ja puristuskestävyystestit ja kestää HONORin laboratorio-olosuhteissa pudotuksen jopa 1,8 metrin korkeudesta. Lisäksi IP66-luokitus takaa suojan pölyltä ja voimakkailta vesiroiskeilta, joten puhelinta voi käyttää huoletta haastavissakin olosuhteissa.

Ohut metallirunko, laajempi näkymä

Vankka metallirunko mahdollistaa myös modernin ja siron muotoilun. Puhelimen 6,6-tuumaista näyttöä ympäröivät erittäin ohuet, vain 1,23 mm leveät reunukset, jotka tekevät katselukokemuksesta mukavan ja mukaansatempaavan.

Luja rakenne ja kestävä akku

Kestävyys ei rajoitu vain puhelimen rakenteeseen. HONOR 600 Liten suuri 6 520 mAh:n akku tarjoaa virtaa tyypillisessä käytössä jopa kahdeksi päiväksi, mistä sillä on osoituksena myös TÜV Rheinlandin sertifiointi. Laturia ei siis tarvitse kantaa jatkuvasti mukana, ja akku antaa käyttäjälleen varmuutta tien päällä. Kun latausta tarvitaan, hoituu se nopeasti 45 watin HONOR SuperCharge -pikalatauksella.

Saatavuus ja hinta

HONOR 600 Lite (8+128 Gt) saapuu myyntiin 4. toukokuuta 2026. Puhelin on saatavilla kattavasti jälleenmyyjiltä vihreänä (Sprout Green) ja mustana (Black), ja sen suositushinta on 399 euroa.

Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORistahttps://www.honor.com/fi/

HONOR sosiaalisessa mediassa:

Facebook: www.facebook.com/honorfinland

TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi

Instagram: www.instagram.com/honorfinland

YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland

X: www.x.com/honorfinland

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

Avainsanat

honor600 litehonor 600 lite

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Liitteet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

