HONORista ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa kilpailevan ZXMOTO:n strateginen kumppani
16.4.2026 08:30:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Kyseessä on enemmän kuin perinteinen kumppanuus: kaksi kunnianhimoista innovaattoria yhdistää voimansa tähdätessään maailman huipulle.
Zhang Xuen perustama ZXMOTO on nopeasti kehittynyt kunnianhimoisesta startup-yrityksestä vakavasti otettavaksi haastajaksi moottoriurheilun vakiintuneille konkareille. Kasvun taustalla on tiimin huippuluokan osaaminen moottoripyörien tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.
Kumppanuus julkistettiin pian ZXMOTO:n historiallisen läpimurron jälkeen. Viime kuussa ZXMOTO:sta tuli ensimmäinen kiinalainen valmistaja, joka on saavuttanut kaksoisvoiton Superbiken MM-sarjan World SuperSport (WorldSSP) -luokassa Portugalin osakilpailussa.
Strateginen yhteistyö yhdistää brändit, jotka tavoittelevat samoja nuoria, suorituskykyä arvostavia kuluttajia ja teknologian harrastajia. HONORille kumppanuus tarjoaa suoran yhteyden moottoriurheiluyhteisöön ja tukee samalla yhtiön globaalia kasvua sekä brändin premium-strategiaa.
Sekä HONOR että ZXMOTO kertoivat odottavansa tulevaa teknologista yhteistyötä innolla. Kyseessä ei ole perinteinen sponsorisopimus, vaan syvällinen kumppanuus, jossa kaksi kunnianhimoista brändiä yhdistää voimansa ja tähtää yhdessä maailman huipulle.
Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com
Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/
HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: https://www.youtube.com/@HONOR_finland
HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pekko HonkasaloPR Manager, HONOR Suomipekkohonkasalo@honor.com
Kuvat
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
