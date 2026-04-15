HONORista ratamoottoripyöräilyn MM-sarjassa kilpailevan ZXMOTO:n strateginen kumppani

Zhang Xuen perustama ZXMOTO on nopeasti kehittynyt kunnianhimoisesta startup-yrityksestä vakavasti otettavaksi haastajaksi moottoriurheilun vakiintuneille konkareille. Kasvun taustalla on tiimin huippuluokan osaaminen moottoripyörien tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Kumppanuus julkistettiin pian ZXMOTO:n historiallisen läpimurron jälkeen. Viime kuussa ZXMOTO:sta tuli ensimmäinen kiinalainen valmistaja, joka on saavuttanut kaksoisvoiton Superbiken MM-sarjan World SuperSport (WorldSSP) -luokassa Portugalin osakilpailussa.

Strateginen yhteistyö yhdistää brändit, jotka tavoittelevat samoja nuoria, suorituskykyä arvostavia kuluttajia ja teknologian harrastajia. HONORille kumppanuus tarjoaa suoran yhteyden moottoriurheiluyhteisöön ja tukee samalla yhtiön globaalia kasvua sekä brändin premium-strategiaa.

Sekä HONOR että ZXMOTO kertoivat odottavansa tulevaa teknologista yhteistyötä innolla. Kyseessä ei ole perinteinen sponsorisopimus, vaan syvällinen kumppanuus, jossa kaksi kunnianhimoista brändiä yhdistää voimansa ja tähtää yhdessä maailman huipulle.

