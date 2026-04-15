Palveluiden järjestäminen -lautakunta 14.4.2026
15.4.2026 14:16:24 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 14.4.2026.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma vuosille 2026–2029
Lautakunta palautti alueellisen opiskeluhuollon suunnitelman uudelleen valmisteluun. Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma on laadittu vuosille 2026–2029 ja se ohjaa opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä, kehittämistä ja yhdenmukaistamista alueella. Suunnitelma kokoaa yhteen opiskeluhuollon keskeiset velvoitteet, tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteet ja pisteytysohjeet
Lautakunta päätti hyväksyä järjestöavustusten pisteytysohjeet ja järjestöavustusten myöntämisperiaatteet.
Järjestöavustusten pisteytysohjeissa todetaan, että: ”Avustettavan toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista”. Selkeästi hyvinvointialueen palveluita tukevalle toiminnalle halutaan antaa suurempi painoarvo, joten pisteytys kyseisessä kohdassa esitettiin muutettavaksi nykyisestä 0 tai 3 pisteen mallista muotoon 0 tai 6 pistettä.
Omaishoidon tuen toimintaohjeen päivittäminen 2026
Omaishoidon toimintaohje on aiemmin hyväksytty palveluiden järjestäminen – lautakunnassa 15.2.2023 § 9, 24.5.2023 § 60 ja 5.6.2024 § 66. Toimintaohjeen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Lautakunta teki toimintaohjeeseen muutoksia ja hyväksyi sen tehtyine muutoksineen.
Laki omaishoidon tuesta (937/2005) määrittää omaishoidon tuen myöntämisen vähimmäisedellytykset sekä omaishoitajan, hoidettavan ja hyvinvointialueen keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Laki ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti määrittele tuen myöntämisperusteita tai palvelujen järjestämistapaa. Tämän vuoksi hyvinvointialueen oma ohjeistus on välttämätön.
Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
Nämnden för ordnande av tjänster 14.4.202615.4.2026 14:17:29 EEST | Pressmeddelande
Nämnden för ordnande av tjänster vid Östra Nylands välfärdsområde samlades till möte tisdagen 14.4.2026. Östra Nylands välfärdsområdes regionala elevvårdsplan för åren 2026–2029 Nämnden remitterade den regionala elevvårdsplanen för ny beredning. Denna regionala elevvårdsplan har utarbetats för åren 2026–2029 och styr ordnandet, utvecklingen och harmoniseringen av elevvårdstjänsterna inom området. Planen sammanställer elevvårdens centrala skyldigheter, mål, verksamhetsprinciper och utvecklingsområden. Principer för beviljande och anvisningar för poängsättning av Östra Nylands välfärdsområdes organisationsbidrag Nämnden för ordnande av tjänster beslutade godkänna principerna för beviljande av organisationsbidrag och anvisningarna för poängsättning av organisationsbidrag. I poängsättningsanvisningarna för organisationsbidrag anges följande: ”Med hjälp av verksamheten som får bidrag kan man stöda ömsesidigt samarbete och samordning av de tjänster som välfärdsområdet har organiseringsansvar
