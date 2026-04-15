Palveluiden järjestäminen -lautakunta 14.4.2026

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palveluiden järjestäminen -lautakunta kokoontui tiistaina 14.4.2026.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma vuosille 2026–2029



Lautakunta palautti alueellisen opiskeluhuollon suunnitelman uudelleen valmisteluun. Alueellinen opiskeluhuollon suunnitelma on laadittu vuosille 2026–2029 ja se ohjaa opiskeluhuollon palvelujen järjestämistä, kehittämistä ja yhdenmukaistamista alueella. Suunnitelma kokoaa yhteen opiskeluhuollon keskeiset velvoitteet, tavoitteet, toimintaperiaatteet ja kehittämiskohteet.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestöavustusten myöntämisperiaatteet ja pisteytysohjeet



Lautakunta päätti hyväksyä järjestöavustusten pisteytysohjeet ja järjestöavustusten myöntämisperiaatteet.

Järjestöavustusten pisteytysohjeissa todetaan, että: ”Avustettavan toiminnan avulla voidaan tukea hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien palvelujen keskinäistä yhteistyötä ja yhteensovittamista”. Selkeästi hyvinvointialueen palveluita tukevalle toiminnalle halutaan antaa suurempi painoarvo, joten pisteytys kyseisessä kohdassa esitettiin muutettavaksi nykyisestä 0 tai 3 pisteen mallista muotoon 0 tai 6 pistettä.

Omaishoidon tuen toimintaohjeen päivittäminen 2026



Omaishoidon toimintaohje on aiemmin hyväksytty palveluiden järjestäminen – lautakunnassa 15.2.2023 § 9, 24.5.2023 § 60 ja 5.6.2024 § 66. Toimintaohjeen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi ohjeistuksen selkeyttämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Lautakunta teki toimintaohjeeseen muutoksia ja hyväksyi sen tehtyine muutoksineen.

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) määrittää omaishoidon tuen myöntämisen vähimmäisedellytykset sekä omaishoitajan, hoidettavan ja hyvinvointialueen keskeiset oikeudet ja velvollisuudet. Laki ei kuitenkaan yksityiskohtaisesti määrittele tuen myöntämisperusteita tai palvelujen järjestämistapaa. Tämän vuoksi hyvinvointialueen oma ohjeistus on välttämätön.

Muut asiat lautakunta päätti tai merkitsi tiedoksi esityslistan mukaan.