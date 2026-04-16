Maajoukkue edustaa Suomea ammattitaidon MM-kilpailuissa
16.4.2026 07:20:00 EEST | Skills Finland ry | Tiedote
Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 18 oman ammattinsa huippuosaajaa. He kohtaavat muut kansainväliset ammattilaiset syksyllä Kiinassa WorldSkills Shanghai 2026 -kilpailussa.
Suomen maajoukkue edustaa ammatillista huippuosaamista kansainvälisessä WorldSkills Shanghai 2026 -kilpailussa 22.–27.9.2026 Kiinassa. Ammattitaitomaajoukkueeseen kuuluu 18 eri puolelta Suomea tulevaa nuorta, jotka kilpailevat 18 eri lajissa.
Maajoukkueeseen kuuluu kilpailijoiden lisäksi 18 eksperttiä ja kaksi joukkueenjohtajaa. Ekspertit toimivat oman alansa asiantuntijoina ja tuomareina. Ekspertit ovat usein ammatillisia opettajia, ja kilpailuvalmennusta tehdään osana ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä.
Ammattitaitomaajoukkue valmistautuu kilpailuihin yksilöllisten valmennussuunnitelmien mukaisesti ja osallistumalla yhteisille maajoukkueleireille. Joukkue tapasi ensimmäisen kerran maajoukkueleirillä Helsingissä maaliskuussa. Seuraava leiri pidetään tällä viikolla Tampereella.
”Valmistauduin kisoihin tekemällä koulussa haastavia harjoitustöitä ensin rauhassa ajatuksen kanssa, ja sitten aikaa vasten. Tällä tavalla sai vähän niin kuin oikean kisakokemuksen siihen myös”, kertoo Plumbing and Heating -lajissa kilpaileva Jone Holopainen.
Maajoukkue tavoittelee kisamenestystä kansainvälisellä tasolla, mutta myös matka kohti MM-huippua tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää monipuolisesti omia taitoja.
”Uskon, että WorldSkills on ainutlaatuinen kokemus ja haluan haastaa itseäni sekä oppia lisää alastani”, sanoo Erika Taavitsainen, joka kilpailee Hotel Reception -lajissa.
WorldSkills Shanghai 2026
WorldSkills Shanghai 2026 -kilpailussa on yhteensä 64 lajia, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri ammatteja lähihoitajasta hitsaajaan ja kokista sähköasentajaan. Kovatasoiseen kilpailuun osallistuu jopa 1400 nuorta 70 eri maasta.
Suomen joukkueen kilpailuun kokoaa ja lähettää Skills Finland ry tiiviissä yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa. Suomen osallistumisen tavoite WorldSkills-kilpailuissa on suomalaisen huippuosaamisen kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen.
Maajoukkueen tavoitteellinen valmentautuminen huipentuu Shanghaissa, kun tuhannet opiskelijat kerääntyvät ottamaan mittaa taidoistaan.
”Kilpailu tarjoaa hyvän mahdollisuuden mitata omaa osaamista ja saada konkreettista palautetta. Samalla se kehittää tärkeitä taitoja, kuten paineensietokykyä, ajanhallintaa ja työskentelyn nopeutta”, summaa Painting and Decorating -lajissa kilpaileva Laura Varis.
WorldSkills-kilpailun lisäksi ammattitaitomaajoukkue osallistuu Abilympics- ja EuroSkills -kilpailuihin. Seuraava Abilympics-kilpailu järjestetään toukokuussa 2027 Helsingissä ja EuroSkills-kilpailu syyskuussa 2027 Düsseldorfissa. SM-kilpailu Taitaja järjestetään seuraavaksi toukokuussa 2026 Tuusulassa. Myös Suomen ammattitaitomaajoukkue harjoittelee tapahtumassa.
Viestintäpäällikkö Katja Katajamäki
puh. 040 732 0691
katja.katajamaki@skillsfinland.fi
Skills Finland ry
Skills Finland kokoaa ammatillisen koulutuksen ja työelämän asiantuntijoiden verkostoja, joiden kanssa yhdessä edistämme ammatillisen koulutuksen laatua, vetovoimaa ja huippuosaamista kilpailutoiminnan avulla. Jokainen toimija tuo verkostoon tietoja ja taitoja, jotka yhdistämällä ammatillisen koulutuksen laatu kehittyy.
Järjestämme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailun Taitajan ja lähetämme maajoukkueen kansainvälisiin WorldSkills-, EuroSkills- ja Abilympics-kilpailuihin.
Yhdistyksen taustavoimia ovat opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja ammatilliset oppilaitokset sekä keskeiset työmarkkina- ja opetusalan järjestöt.
Lue lisää julkaisijalta Skills Finland ry
Landslaget representerar Finland i världsmästerskapen i yrkesskicklighet16.4.2026 07:20:00 EEST | Tiedote
Finlands yrkeslandslag består av 18 toppförmågor inom sitt eget yrke. De möter andra internationella proffs i WorldSkills Shanghai 2026-tävlingen i Kina i höst.
Mästare2026 ger finalisterna möjlighet till studieplats vid yrkeshögskola12.2.2026 19:39:38 EET | Pressmeddelande
Finalisterna i yrkes FM-tävlingen i Mästare2026 har offentliggjorts torsdagen den 12.2. Från semifinalerna som ordnades i slutet av januari har sammanlagt 400 studerande från yrkesutbildningen kvalat sig till finalen. Mästare2026 ger finalisterna möjlighet till direkt fortsatta studier vid en yrkeshögskola. Namnlista över finalister finns som bilaga.
Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille amk-opiskelupaikan12.2.2026 10:51:47 EET | Tiedote
Ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2026:n finalistit on julkistettu torstaina 12.2. Tammikuun lopussa järjestetyistä semifinaaleista tiensä loppukilpailuun on selvittänyt kaikkiaan 400 ammatillista opiskelijaa. Taitaja2026 mahdollistaa finalisteille suoran pääsyn jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Finalistien nimilista liitteenä.
Amispäiväkirjat TV-sarja palkittiin30.1.2026 07:45:00 EET | Tiedote
Amiksessa opiskelevien nuorten elämää seuraava Amispäiväkirjat-sarja sai kunniamaininnan Opetusalan ammattijärjestö OAJ:ltä.
Ammattiosaamisen SM-semifinaalit kisataan 26.-30.1.202620.1.2026 07:52:00 EET | Tiedote
Semifinaalien toteuttamiseen osallistuu noin 60 ammatillista oppilaitosta ympäri Suomen. Media on tervetullut seuraamaan Taitaja2026-semifinalistien työskentelyä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.