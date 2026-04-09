Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA

Lainsäädäntö estää rakennusalan asiantuntijoiden toiminnan tehtävissään

16.4.2026 12:00:00 EEST | Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA | Tiedote

Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) ja rakennetun ympäristön akateemisia edustava RIL ilmaisevat syvän huolensa rakentamisen sääntelyn puutteista, jotka uhkaavat estää useita alalla pitkään toimineita arkkitehteja ja diplomi-insinöörejä jatkamasta tehtävissään 1.1.2027 alkaen. Lainsäädännön valmistelu tilanteen korjaamiseksi tulee käynnistää välittömästi.

Arkkitehtiliitto ja RIL vaativat, että muissa kuin EU- tai ETA-maissa rakennusalan tutkintonsa suorittaneiden toiminta nykyisissä tehtävissä turvataan jatkamalla heidän kelpoisuuksiaan koskevaa siirtymäaikaa.
Muissa kuin EU- tai ETA-maissa tutkintonsa suorittaneet rakennusalan korkeakoulutetut ammattilaiset eivät tällä hetkellä voi hakea rakentamislain mukaista pätevyyttä osoittavaa todistusta. Ilman pätevyystodistusta he eivät voi toimia rakentamisluvan mukaisissa vastuullisissa tehtävissä 1.1.2027 lähtien entiseen tapaan.

Merkittävä osa näistä ammattilaisista on Suomen kansalaisia. Toinen keskeinen ryhmä muodostuu niin sanottujen kolmansien maiden kansalaisista, jotka ovat asuneet ja toimineet Suomessa jopa vuosikymmeniä. Suomen Arkkitehtiliiton työssäkäyvistä jäsenistä yli 10 prosenttia on suorittanut arkkitehdin tutkintonsa muualla kuin Suomessa.

Epäkohta uhkaa myös usean rakennusalan yrityksen toimintaa ja jatkuvuutta, kun yrityksen osakas tai työntekijä ei voi enää toimia pätevänä suunnittelijana. Etenkin rakennusalan tämän hetkisessä suhdanteessa vaikutukset voivat olla monen yrityksen kannalta kestämättömiä.

RIL on joutunut hylkäämään jo useita pätevyyshakemuksia entuudestaan kelpoisiksi todennetuilta suunnittelijoilta. Tilanne on hankala ja uhkaa vesittää kokeneiden asiantuntijoiden uran.

Puutteellinen lainsäädäntö estää arkkitehtien ja diplomi-insinöörien lisäksi kaikkia muitakin rakentamislain mukaisissa suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivia rakennusalan asiantuntijoita toimimasta tehtävissään.

Arkkitehtiliitto ja RIL vaativat, että muissa kuin EU- tai ETA-maissa rakennusalan tutkintonsa suorittaneiden toiminta nykyisissä tehtävissä turvataan jatkamalla heidän kelpoisuuksiaan koskevaa siirtymäaikaa, kunnes tilanteen korjaamiseksi vaadittu sääntely on saatu voimaan. 

Oulussa 16.4.2026

Arkkitehtipäivillä,

Asko Takala, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja

RIL:in vuosikokouksessa,

Annina Peisa, RIL:in puheenjohtaja

Yhteyshenkilöt

- Asko Takala, pj, SAFA, puh. 040 718 6877
- Annina Peisa, pj, RIL, puh. 0400 683 708

Linkit

SAFA ja RIL

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja RIL ovat ammatillisia järjestöjä, jotka edustavat ylemmän korkeakoulutuksen suorittaneita rakennusalan asiantuntijoita; arkkitehteja ja diplomi-insinöörejä. Liittojen päätapahtumat Arkkitehtipäivä (Arkkitehtiliitto) ja RIL:n vuosikokous järjestetään Oulussa 16.–17.4.2026 keräten yhteen laajasti liittojen jäsenistöä.

