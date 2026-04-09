Lainsäädäntö estää rakennusalan asiantuntijoiden toiminnan tehtävissään

Muissa kuin EU- tai ETA-maissa tutkintonsa suorittaneet rakennusalan korkeakoulutetut ammattilaiset eivät tällä hetkellä voi hakea rakentamislain mukaista pätevyyttä osoittavaa todistusta. Ilman pätevyystodistusta he eivät voi toimia rakentamisluvan mukaisissa vastuullisissa tehtävissä 1.1.2027 lähtien entiseen tapaan.

Merkittävä osa näistä ammattilaisista on Suomen kansalaisia. Toinen keskeinen ryhmä muodostuu niin sanottujen kolmansien maiden kansalaisista, jotka ovat asuneet ja toimineet Suomessa jopa vuosikymmeniä. Suomen Arkkitehtiliiton työssäkäyvistä jäsenistä yli 10 prosenttia on suorittanut arkkitehdin tutkintonsa muualla kuin Suomessa.

Epäkohta uhkaa myös usean rakennusalan yrityksen toimintaa ja jatkuvuutta, kun yrityksen osakas tai työntekijä ei voi enää toimia pätevänä suunnittelijana. Etenkin rakennusalan tämän hetkisessä suhdanteessa vaikutukset voivat olla monen yrityksen kannalta kestämättömiä.

RIL on joutunut hylkäämään jo useita pätevyyshakemuksia entuudestaan kelpoisiksi todennetuilta suunnittelijoilta. Tilanne on hankala ja uhkaa vesittää kokeneiden asiantuntijoiden uran.

Puutteellinen lainsäädäntö estää arkkitehtien ja diplomi-insinöörien lisäksi kaikkia muitakin rakentamislain mukaisissa suunnittelu- ja työnjohtotehtävissä toimivia rakennusalan asiantuntijoita toimimasta tehtävissään.

Arkkitehtiliitto ja RIL vaativat, että muissa kuin EU- tai ETA-maissa rakennusalan tutkintonsa suorittaneiden toiminta nykyisissä tehtävissä turvataan jatkamalla heidän kelpoisuuksiaan koskevaa siirtymäaikaa, kunnes tilanteen korjaamiseksi vaadittu sääntely on saatu voimaan.

Oulussa 16.4.2026

Arkkitehtipäivillä,

Asko Takala, Suomen Arkkitehtiliiton puheenjohtaja

RIL:in vuosikokouksessa,

Annina Peisa, RIL:in puheenjohtaja