Jyväskylän yliopistoon 40 uutta aloituspaikkaa kauppakorkeakouluun ja luonnontieteellis-teknillisille aloille

15.4.2026 14:30:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri osoitti yliopistoihin lisäaloituspaikkoja yhteensä 595 paikan verran. Lisäaloituspaikoista Jyväskylän yliopistoon kohdistuu yhteensä 40 paikkaa. Paikat kohdistuvat matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, informaatioteknologian tiedekuntaan ja kauppakorkeakouluun. Lisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin.

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on päättänyt kertaluonteisesti lisätä aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa yhteensä 500 paikalla ja yliopistoissa yhteensä 595 paikan verran.

Lisäaloituspaikoista Jyväskylän yliopistoon kohdistuu yhteensä 40 paikkaa. Paikat kohdistuvat Jyväskylän yliopistossa matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, informaatioteknologian tiedekuntaan ja kauppakorkeakouluun. Aloituspaikkalisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin, joihin on haettu juuri päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.

Aloituspaikkoja lisätään kauppatieteiden, taloustieteen, fysiikan, nanotieteen, teknologiajohtamisen ja tietojärjestelmätieteen tutkinto-ohjelmiin.

Päätös on osa hallituksen toimia, joilla on tarkoitus nostaa Suomen osaamis- ja koulutustasoa. 

Aloituspaikat on opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan kohdennettu erityisesti ohjelmiin, jotka vahvistavat talouskasvun edellytyksiä ja tukevat Suomen kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta.

Aloituspaikkojen lisäykset tutkinto-ohjelmittain Jyväskylän yliopistossa

Tutkinto-ohjelma Lisäpaikkojen määrä
Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri 10 paikkaa
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri 5 paikkaa
Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 5 paikkaa
Nanotieteen monialainen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri 5 paikkaa
Teknologiajohtaminen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri 10 paikkaa
Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma 5 paikkaa

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

