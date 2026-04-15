Jyväskylän yliopistoon 40 uutta aloituspaikkaa kauppakorkeakouluun ja luonnontieteellis-teknillisille aloille
15.4.2026 14:30:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Tiede- ja kulttuuriministeri osoitti yliopistoihin lisäaloituspaikkoja yhteensä 595 paikan verran. Lisäaloituspaikoista Jyväskylän yliopistoon kohdistuu yhteensä 40 paikkaa. Paikat kohdistuvat matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, informaatioteknologian tiedekuntaan ja kauppakorkeakouluun. Lisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin.
Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie on päättänyt kertaluonteisesti lisätä aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa yhteensä 500 paikalla ja yliopistoissa yhteensä 595 paikan verran.
Lisäaloituspaikoista Jyväskylän yliopistoon kohdistuu yhteensä 40 paikkaa. Paikat kohdistuvat Jyväskylän yliopistossa matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan, informaatioteknologian tiedekuntaan ja kauppakorkeakouluun. Aloituspaikkalisäykset toteutetaan syksyllä 2026 alkaviin koulutuksiin, joihin on haettu juuri päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa.
Aloituspaikkoja lisätään kauppatieteiden, taloustieteen, fysiikan, nanotieteen, teknologiajohtamisen ja tietojärjestelmätieteen tutkinto-ohjelmiin.
Päätös on osa hallituksen toimia, joilla on tarkoitus nostaa Suomen osaamis- ja koulutustasoa.
Aloituspaikat on opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteen mukaan kohdennettu erityisesti ohjelmiin, jotka vahvistavat talouskasvun edellytyksiä ja tukevat Suomen kestävää kasvua, uudistumista ja kokonaisturvallisuutta.
Aloituspaikkojen lisäykset tutkinto-ohjelmittain Jyväskylän yliopistossa
|Tutkinto-ohjelma
|Lisäpaikkojen määrä
|Kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
|10 paikkaa
|Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
|5 paikkaa
|Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
|5 paikkaa
|Nanotieteen monialainen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri
|5 paikkaa
|Teknologiajohtaminen, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri
|10 paikkaa
|Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
|5 paikkaa
Yhteyshenkilöt
Mari IkonenKoulutuspalvelujohtajaPuh:0408054678mari.a.ikonen@jyu.fiwww.jyu.fi/fi/henkilot/mari-ikonen
Teemu RahikkaViestinnän asiantuntijaInformaatioteknologian tiedekuntaPuh:+358 50 469 9377teemu.m.rahikka@jyu.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme