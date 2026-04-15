Kokoomuksen Partanen: Vain vahva yhteiskunta voi pitää huolta heikoimmista myös tulevaisuudessa

Partanen tyrmää opposition maalaaman kuvan heikkenevästä kansalaisten ostovoimasta.

Partanen hämmästelee myös opposition täysin virheellistä tilannekuvaa talouden suhdanteesta.

Vaikeasta julkisen talouden tilanteesta huolimatta hallitus on tehnyt lukuisia panostuksia erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin.

Opposition vaihtoehto olisi Partasen mukaan turmiollinen niin kansalaisille kuin myös julkiselle taloudelle.

Välikysymyskeskustelussa 15.4. pidetty ryhmäpuhe on kokonaisuudessaan alla. (Muutokset puhuttaessa mahdollisia.)

Arvoisa puhemies,

Vähävaraisuus Suomessa on vakava asia. Liian moni suomalainen joutuu tänään laskemaan, riittävätkö rahat päivittäisiin arjen menoihin kuten ruokaan ja lääkkeisiin. Tunnistamme ongelman, mutta ratkaisumme on erilainen kuin vasemmisto-oppositiolla. Siksi me luomme Suomeen kestävää kasvua ja työpaikkoja. Se on parasta sosiaaliturvaa.

Ilman hallituksen toimia velkaantuisimme joka vuosi lähes 4 miljardia euroa lisää. Se veisi tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnalta pohjan ja kasvattaisi jo paisuneita korkomenoja entisestään. Heikoimpia suojataan päätöksillä nyt, ja samalla rakennamme Suomea, jossa yhä harvempi elää köyhyydessä tulevaisuudessa. Vahva ja vakaa julkinen talous turvaa heikoimmassa asemassa olevien avun ja tuen tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies,

Kun hallitusohjelmaa laadittiin, kukaan meistä ei pystynyt arvioimaan maailman konfliktien ja kriisien pitkäkestoisuutta ja vaikutusta Suomeen. Pitkittynyt talouden taantuma Venäjän laittoman hyökkäyssodan, Lähi-Idän konfliktin ja viimeisimpänä Iranin kriisin takia on vaikeuttanut hallituksen kasvua ja työpaikkoja luovien päätösten vaikutusten voimaantuloa. Kun talous ei kasva, työpaikkoja ei synny. Maailmanpoliittinen turbulenssi on Orpon hallituksen oma korona, jopa sitä vakavampi haaste. Toivoisinkin tässä salissa asiassa laajempaa yhteistä ymmärrystä ja tosiasioiden tunnustamista.

Maailman kriiseistä huolimatta ostovoima on viimein kääntynyt Suomessa kasvuun. Palkankorotukset yhdessä hallituksen tekemien veronkevennysten kanssa vahvistavat ihmisten ostovoimaa kolmatta vuotta putkeen

Arvoisa puhemies,

Me tunnistamme, että sosiaaliturvamuutoksilla on vaikutuksia ihmisten arkeen. Siksi olemme suojanneet erityisesti heikoimmassa asemassa olevia, kuten lapsia ja lapsiperheitä. Olemme korottaneet lapsilisiä, nostaneet opintotuen huoltajakorostusta ja ottaneet käyttöön lapsikohtaisen työtulovähennyksen.

Indeksijäädytysten ulkopuolelle on rajattu muun muassa toimeentulotuki, vammaisetuudet, eläkkeet ja elatustuki. Toimeentulotuen uudistuksessa toimeentulotukea saavien perheiden lasten perusosia korotetaan, ei leikata. Elatustuen uudistuksella parannetaan erityisesti yksinhuoltajavanhempien asemaa. Päätökset eivät poista kaikkea ahdinkoa, mutta osoittavat, että hallitus ei ole sulkenut silmiään siltä, keihin päätökset osuvat.

Olemme panostaneet lapsiin myös lisäämällä peruskoulutuksen rahoitusta 200 miljoonaa euroa. Jatkamme myös Suomen harrastusmallin kehittämistä. Kännykkäkielto ja oppimistakuu parantavat lasten oppimisen mahdollisuuksia ja luovat parempia edellytyksiä tulevaisuuteen.

Arvoisa puhemies,

Kokoomuksen tavoitteena on, että jokaisella olisi oma asunto. Jokainen asunnoton on yksinkertaisesti liikaa. Olemme panostaneet pitkäaikaisasunnottomuuden poistoon 10 miljoonaa euroa. Kokoomuksessa ajattelemme, että on oikein kohdentaa yhteiskunnan tukemat asunnot ensisijaisesti niille, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat, ei esimerkiksi vasemmistopoliitikkojen sijoitusasunnoiksi.

Arvoisa puhemies,

Oppositio haukkuu hallituksen työllisyyspolitiikka jatkuvasti. Oppositio osoittaisi hieman realismia puheissaan, jos he vihdoin ja viimein voisivat myöntää, että työttömyysluvut johtuvat ennen kaikkea kasvaneesta työvoiman määrästä, jota selittävät niin hallituksen sosiaaliturvamuutokset, kuin myös voimistunut maahanmuutto.

Realismia olisi myös myöntää, että maailmanpolitiikka iskee talouteemme ja työllisyyteemme tsunamin lailla. Kun suhdanne piristyy, luo nyt kasvanut työvoima potentiaalia talouden vahvemmalle kasvulle.

Vai onko vääristely paras keinoa peittää oma tuhoisa vaihtoehto? Vasemmisto haukkuu, vaikka sen oman vaihtoehdon mukaan Suomeen tulisi 65.000 työtöntä lisää. Vihreiden vaihtoehto toisi 15.000 työtöntä lisää.

Kun me haluamme päätösperusteisesti lisätä työtä ja hyvinvointia, vasemmisto-oppositio haluaa vähentää työtä ja hyvinvointia aktiivisesti omilla veropäätöksillään ja laittaa entistä pienemmän joukon maksamaan ”rahaa on” -politiikkansa.

Jo nyt yli 50 000 euroa vuodessa tienaavat maksavat lähes kaksikolmasosaa kaikista tuloveroista. Himoverottamisen lisääminen ei tuo työpaikkoja kuin verotoimistoon.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus ei kiistä ihmisten ahdinkoa. Köyhyyttä ei kuitenkaan poisteta sillä, että yhä useampi jää pysyvästi etuuden varaan. Köyhyyttä estetään vain kasvua, työpaikkoja ja vaurautta lisäämällä.