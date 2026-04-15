Nuorisoala ja Kemianteollisuus: Nuorten hyvinvointi on ratkaisevaa myös yrityksille
15.4.2026 15:00:00 EEST | Kemianteollisuus ry | Tiedote
Nuorten hyvinvointi ja työllistyminen ovat ratkaisevia tekijöitä sekä yhteiskunnan kestävyyden että talouskasvun näkökulmasta. Kemianteollisuus ry:n ja Nuorisoala ry:n yhteisessä hankkeessa pureuduttiin yritysten nuorivastuullisuuteen: miksi nuorten hyvinvointi kuuluu myös yrityksille ja miten sitä voidaan vahvistaa. Nuorten jaksaminen, osallisuus ja työkyky eivät ole vain yksilön haasteita, vaan ratkaisevia tekijöitä yrityksille, osaavan työvoiman saatavuudelle ja koko Suomen kilpailukyvylle.
Järjestöjen yhteisessä hankkeessa haastateltiin kemianteollisuuden alan yrityksiä ja nuorisoalan asiantuntijoita. Tavoitteena oli selvittää, millaista vastuuta yritykset kantavat nuorista jo nyt ja mitä voitaisiin tehdä entistä paremmin.
Lisäksi Kemianteollisuus ja Nuorisoala esittävät joukon konkreettisia toimia, joilla voidaan vauhdittaa nuorten siirtymää koulutuksesta työelämään, ehkäistä osaajapulaa ja vähentää nuorten eriarvoistumista. Olennaista on varmistaa, ettei yksikään nuori jää ilman mahdollisuutta kerryttää osaamista tai ensimmäisiä työelämäkokemuksia.
Varmistetaan jokaiselle harjoittelupaikka ja mahdollisuus kesätyöhön
Järjestöt vaativat, että jokaiselle korkeakouluopiskelijalle taataan mahdollisuus suorittaa tutkintoon kuuluva harjoittelu ajallaan. Opintojen eteneminen ei saa kaatua harjoittelupaikan puutteeseen.
Tämä edellyttää tiiviimpää yhteistyötä oppilaitosten, korkeakoulujen, kuntien ja yritysten välillä, jotta harjoittelupaikkojen tarjonta voi kasvaa. Samalla korkeakouluja tulee kannustaa ottamaan vastuuta siitä, että kaikille pakollista harjoittelua tarvitseville opiskelijoille löytyy harjoittelupaikka. Harjoittelutuki on ulotettava kaikille opiskelijoille, ja valtion on varmistettava lisärahoitus erityisesti heikkoina suhdanneaikoina.
Nuorten ensimmäiset työkokemukset ovat ratkaisevia heidän kiinnittymiselleen työelämään, ja siksi kesätyömahdollisuuksia on tärkeää lisätä merkittävästi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää niihin nuoriin, joilla ei ole vielä lainkaan työkokemusta, ja joiden asema työmarkkinoilla on heikompi.
– Ensimmäinen työpaikka ei saa jäädä kiinni siitä, ettei nuorella ole vielä verkostoja ja valmiita kontakteja. Tarvitsemme lisää kesätyöpaikkoja, jotta jokaisella nuorella on aito mahdollisuus näyttää osaamisensa ja kerryttää työkokemusta, sanoo Nuorisoalan vaikuttamisen asiantuntija Annika Nevanpää.
Järjestöt esittävät, että valtio lisäresursoi kuntien kesätyöseteleitä erityisesti heikossa suhdannetilanteessa ja että yrityksiä kannustetaan tarjoamaan kesätyöpaikkoja mahdollisimman monelle nuorelle edes lyhyiksi jaksoiksi.
Koulutuksen perusrahoitus turvattava
Nuorten osaamisen ja työelämävalmiuksien vahvistaminen edellyttää koulutusjärjestelmältä vakautta ja riittäviä resursseja. Kemianteollisuus ry ja Nuorisoala ry vaativat pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa suunnittelua koulutuksen rahoitukseen ja osaamistason nostoon.
Keskeistä on turvata koulutuksen laatu, riittävä lähiopetus sekä opiskelijoiden osaamisen vastaavuus työelämän vaatimuksiin. Nämä teemat korostuvat erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.
– Ilman riittävää perusrahoitusta emme pysty varmistamaan, että koulutus takaa nuorille työelämän edellyttämän osaamistason. Kyse on sekä yritysten kilpailukyvystä että nuorten mahdollisuudesta rakentaa omaa tulevaisuuttaan, painottaa Kemianteollisuus ry:n osaaminen- ja vetovoima-asioista vastaava asiantuntija Hanna Hyyryläinen.
Tavoitteena tulee olla, että jokainen nuori suorittaa ammatillista osaamista tuottavan tutkinnon ja löytää paikkansa työelämässä.
Hanna HyyryläinenAsiantuntija, Osaaminen ja vetovoima Kemianteollisuus ryPuh:044 296 3394hanna.hyyrylainen@kemianteollisuus.fi
Juuso KurttilaViestintä- ja markkinointipäällikköNuorisoalaPuh:0400 340286juuso.kurttila@nuorisoala.fi
Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa.
