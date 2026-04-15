Keliber Technology Oy:n Rapasaaren kaivoksen toimintojen laajentamisen sekä vesienjohtamisen YVA-menettely käynnistyy

Keliber Technology Oy suunnittelee Rapasaaren kaivosalueen läheisyyteen uusien kaivannaisjätealueiden avaamista. Uudet sivukiven ja rikastushiekan läjitysalueet sijoittuvat arvioitavien vaihtoehtojen mukaan joko länteen, pohjoiseen tai molempiin em. ilmansuuntiin nykyisestä Rapasaaren kaivosalueesta. Sivukiven osalta vaihtoehdoissa tarkastellaan läjittämistä uusille alueille ja rikastushiekan osalta vaihtoehdoissa tarkastellaan joko nykyisen läjitysalueen laajentamista ja/tai korottamista, läjitystä Syväjärven kaivokseen tai uusille alueille sijoittuville läjitysalueille.

Rapasaaren kaivostoimintojen laajennus on pinta-alaltaan enintään 570 hehtaarin laajuinen. Kaivostoimintojen laajennuksen lisäksi YVA-menettelyssä arvioidaan raakaveden oton ja kaivosvesien purun muutosta Köyhäjoesta Perhonjokeen. Putkiyhteyden pituus on pisimmillään 15,8 km.

Keliber Technology Oy:n nykyiset toiminnot sijaitsevat Kaustisen, Kokkolan ja Kruunupyyn kuntien alueella, noin 10 km Kaustisen taajamasta koilliseen. Kaivoksen nykyiset vuosilouhintamäärät pysyvät nykyisten lainvoimaisten ympäristölupien mukaisena ja uusia kaivosalueita ei avata.

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot (VE0–VE4) esitellään tarkemmin hankkeen verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/keliber-rapasaari-kaivannaisjate-YVA.

YVA-ohjelma on nähtävillä 16.4.–15.5.2026

YVA-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa www.ymparisto.fi/keliber-rapasaari-kaivannaisjate-YVA

YVA-ohjelmaan voi tutustua myös Kaustisen kunnanviraston teknisellä osastolla, Kruunupyyn kunnanvirastossa sekä Kokkolan kaupungin asiakaspalvelupisteessä niiden aukioloaikojen puitteissa.

Kuulutus YVA-menettelyn käynnistymisestä on nähtävillä 16.4.–15.5.2026 Lupa- ja valvontaviraston verkkosivulla www.lvv.fi/kuulutukset-ja-yleistiedoksiannot.

Osallistu hankkeen yleisötilaisuuteen 23.4.2026 klo 17–19

Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 23.4.2026 kello 17.00–19.00 Kaustisen kunnantalon valtuustosalissa, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä.

Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta hankkeen verkkosivulla.

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa 15.5.2026 mennessä

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 15.5.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/41724/2026.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/keliber-rapasaari-kaivannaisjate-YVA.

Yhteyshenkilöt

Yhteysviranomainen

Tia Lummi-Lehtinen, Lupa- ja valvontavirasto, p. 029 525 4597, etunimi.sukunimi@lvv.fi



Hankkeesta vastaava

Jaakko Saukkoriipi, Keliber Technology Oy, p. 050 439 0122, etunimi.sukunimi@sibanyestillwater.com



YVA-konsultti

Henna Ruuth, Envineer Oy, p. 040 721 9675, etunumi.sukunimi@envineer.fi