Varautumisasiantuntijan rooli vahvistaa huoltovarmuutta Pirkanmaalla – tehtävä ensimmäinen koko Suomessa
15.4.2026 15:20:07 EEST | Lempäälän kunta | Tiedote
Alkutuotannon varautuminen on huoltovarmuuden perusta. Pirkanmaalla siihen vastataan Suomen ensimmäisellä maaseutuhallinnon asiantuntijaroolilla. Varautumisasiantuntijan tehtävässä korostuu verkostomainen yhteistyö, joka hyödyttää niin alkutuotannon toimijoita, kyliä kuin kuntiakin.
Lempäälän kunnalla on aloittanut uudessa tehtävässä varautumisasiantuntijana Salla Säteri. Varautumisasiantuntijan tehtäviin kuuluvat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan alkutuotannon ja huoltovarmuuden laajemman kokonaisuuden varautumis- ja valmiustehtävät. Näiden lisäksi tehtävään kuuluu toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä.
Varautumistyössä painottuvat ennakointi, yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta, jotta alueen alkutuotantoympäristön osalliset voivat toimia mahdollisimman häiriöttömästi myös poikkeavissa tilanteissa. Yhteistyö synnyttää synergiaetuja, kun eri toimijoiden tieto, osaaminen ja resurssit kytkeytyvät yhteen yhteisen huoltovarmuuden vahvistamiseksi.
Verkostotyöstä hyötyvät maatilojen lisäksi muun muassa muut alkutuotannon toimijat, kylät, yhteistoiminta-alueen kunnat sekä sidosryhmät ja kumppanit.
Yhteistoiminta-alueella 17 kuntaa
Tahtotilana on vahvistaa Pirkanmaan maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueen kykyä vastata muuttuviin tilanteisiin ja vahvistaa alkutuotannon sekä huoltovarmuuden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi se tuo selkeämmän tilannekuvan maatilojen tarpeista ja niiden vaikutuksesta huoltovarmuuteen.
Maaseutuelinkeinojen varautumisen ja huoltovarmuuden erityisosaaminen on hyödynnettävissä kaikkien 17 kunnan alueella.
”On hienoa päästä rakentamaan jotain aivan uutta – tehtävä kertoo siitä, kuinka tärkeäksi alkutuotannon varautuminen on noussut. Varautuminen syntyy ennen kaikkea yhteistyöstä – kukaan ei pärjää yksin. Yhdessä tekemällä huoltovarmuudesta saadaan koko aluetta vahvistava asia, kun eri toimijoiden osaaminen ja resurssit tukevat toisiaan. Kun alkutuotannon toimijoilla on valmiuksia, koko yhteiskunta voi olla levollisempi”, varautumisasiantuntija Salla Säteri sanoo.
Yhteinen osaaminen tukee kuntien päätöksentekoa
Alkutuotannon varautuminen ei ole vain operatiivista tekemistä, vaan myös kunnan johtamista ja päätöksentekoa tukevaa ennakointia. Yhteistoiminta-alueella saavutettavat synergiaedut tukevat strategista päätöksentekoa ja vahvistavat kuntien yhteistä tilanneymmärrystä huoltovarmuudesta.
Yhteistoiminta-alueen varautumisasiantuntija tuottaa koulutuksia, tietoa, näkymiä sekä kehittämisehdotuksia, joita voidaan hyödyntää niin alkutuotannon varautumistyössä kuin kuntien omissa valmius- ja strategiatyössä, riskienhallinnassa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.
Lempäälän kuntavetoinen Pirkanmaan maaseutupalvelut hoitaa maakunnassa 17 kunnan kokoista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta, johon kuuluvat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Yhteistoiminta-alueella hoidetaan lakisääteisiä maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä, kuten maataloustukihallinnon toimeenpanon ja alkutuotannon varautumisen tehtäviä.
Salla Säteri
- Toiminut 30 vuotta maatalousalalla
- Laaja kokemus monipuolisesti maatalousalan tehtävistä
- Koulutukseltaan agrologi (YAMK), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto
- Lisäksi muun muassa ammatillinen opettaja, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, työturvallisuuskorttikurssinjohtaja
Lisätietoa:
varautumisasiantuntija
Salla Säteri
puh. 040 758 8770
salla.sateri@lempaala.fi
maaseutupäällikkö
Timo Perälampi
puh. 050 383 9624
timo.peralampi@lempaala.fi
Sini KantolaViestintäpäällikkö / Lempäälän kuntaPuh:050 383 0560sini.kantola@lempaala.fi
Lempäälän kunta
Lempäälä on 25 000 asukkaan vetovoimainen ja kasvava kunta Tampereen kaupunkiseudulla. Sijaintimme Suomen kasvukäytävällä luo hyvän perustan kuntamme tulevaisuudelle.
Lempäälässä on tutkitusti hyvä asua, tehdä työtä ja yrittää. Tärkein tehtävämme on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
