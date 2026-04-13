Varautumisasiantuntijan rooli vahvistaa huoltovarmuutta Pirkanmaalla – tehtävä ensimmäinen koko Suomessa

Lempäälän kunnalla on aloittanut uudessa tehtävässä varautumisasiantuntijana Salla Säteri. Varautumisasiantuntijan tehtäviin kuuluvat maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutuelinkeinoviranomaistoiminnan alkutuotannon ja huoltovarmuuden laajemman kokonaisuuden varautumis- ja valmiustehtävät. Näiden lisäksi tehtävään kuuluu toiminnan ylläpitämistä ja kehittämistä.

Varautumistyössä painottuvat ennakointi, yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta, jotta alueen alkutuotantoympäristön osalliset voivat toimia mahdollisimman häiriöttömästi myös poikkeavissa tilanteissa. Yhteistyö synnyttää synergiaetuja, kun eri toimijoiden tieto, osaaminen ja resurssit kytkeytyvät yhteen yhteisen huoltovarmuuden vahvistamiseksi.



Verkostotyöstä hyötyvät maatilojen lisäksi muun muassa muut alkutuotannon toimijat, kylät, yhteistoiminta-alueen kunnat sekä sidosryhmät ja kumppanit.

Yhteistoiminta-alueella 17 kuntaa

Tahtotilana on vahvistaa Pirkanmaan maaseutupalveluiden yhteistoiminta-alueen kykyä vastata muuttuviin tilanteisiin ja vahvistaa alkutuotannon sekä huoltovarmuuden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Lisäksi se tuo selkeämmän tilannekuvan maatilojen tarpeista ja niiden vaikutuksesta huoltovarmuuteen.

Maaseutuelinkeinojen varautumisen ja huoltovarmuuden erityisosaaminen on hyödynnettävissä kaikkien 17 kunnan alueella.

”On hienoa päästä rakentamaan jotain aivan uutta – tehtävä kertoo siitä, kuinka tärkeäksi alkutuotannon varautuminen on noussut. Varautuminen syntyy ennen kaikkea yhteistyöstä – kukaan ei pärjää yksin. Yhdessä tekemällä huoltovarmuudesta saadaan koko aluetta vahvistava asia, kun eri toimijoiden osaaminen ja resurssit tukevat toisiaan. Kun alkutuotannon toimijoilla on valmiuksia, koko yhteiskunta voi olla levollisempi”, varautumisasiantuntija Salla Säteri sanoo.

Yhteinen osaaminen tukee kuntien päätöksentekoa

Alkutuotannon varautuminen ei ole vain operatiivista tekemistä, vaan myös kunnan johtamista ja päätöksentekoa tukevaa ennakointia. Yhteistoiminta-alueella saavutettavat synergiaedut tukevat strategista päätöksentekoa ja vahvistavat kuntien yhteistä tilanneymmärrystä huoltovarmuudesta.

Yhteistoiminta-alueen varautumisasiantuntija tuottaa koulutuksia, tietoa, näkymiä sekä kehittämisehdotuksia, joita voidaan hyödyntää niin alkutuotannon varautumistyössä kuin kuntien omissa valmius- ja strategiatyössä, riskienhallinnassa ja yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Lempäälän kuntavetoinen Pirkanmaan maaseutupalvelut hoitaa maakunnassa 17 kunnan kokoista maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta, johon kuuluvat Akaa, Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. Yhteistoiminta-alueella hoidetaan lakisääteisiä maaseutuelinkeinoviranomaistehtäviä, kuten maataloustukihallinnon toimeenpanon ja alkutuotannon varautumisen tehtäviä.

Salla Säteri

Toiminut 30 vuotta maatalousalalla

Laaja kokemus monipuolisesti maatalousalan tehtävistä

Koulutukseltaan agrologi (YAMK), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Lisäksi muun muassa ammatillinen opettaja, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja, työturvallisuuskorttikurssinjohtaja

Lisätietoa:

varautumisasiantuntija

Salla Säteri

puh. 040 758 8770

salla.sateri@lempaala.fi

maaseutupäällikkö

Timo Perälampi

puh. 050 383 9624

timo.peralampi@lempaala.fi