Suosikit Suomen mestariksi kohtaavat jo välieräparissa: "Tasokkain Liigan pudotuspelien ottelusarja vuosikausiin"

- Tapparan ja Ilveksen välieräsarja on oletuksena paitsi tunteikas ja kiinnostava, mutta myös tasokkain ottelusarja Liigassa vuosikausiin. Veikkauksen datan perusteella 2020-luvulla ei ole yhdessäkään pudotuspelisarjassa ollut vastakkain kahta yhtä hyvää joukkuetta, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara nostaa.



- Syksystä asti Liigaa hallinneen Tapparan (mestaruustodennäköisyys 50 %) asema suosikkina on tietysti selvä, mutta myös Ilves (mestaruustodennäköisyys 28 %) on noussut voimaluvuissa todella korkealle. Joukkue oli pelillisesti erittäin hyvä KalPa-puolivälieräsarjassa.





Joukkue Mestaruustodennäköisyys Pitkäveto-kerroin Tappara 50 % 1,87 Ilves 28 % 3,35 KooKoo 13 % 7,20 SaiPa 9 % 10,50

- Ennakkosuosikit kohtaavat toisensa jo välierävaiheessa. llveksen erikoistilannepelaaminen vaatii petraamista, mutta viidellä viittä vastaan Ilves on todella vahva. Veikkauksen arvio ottelupariin on Tapparalle 61 % ja Ilvekselle 39 %, eli kiinnostava sarja on luvassa eikä Ilveksen jatkoon meno olisi kummoinenkaan yllätys. Peräti 29 prosentin todennäköisyydellä sarja ratkeaa vasta seiskapelissä, Eirtovaara näkee.



Kovan välieräotteluparin Tappara-Ilves voittaja on todennäköisyyksien mukaan vahvoilla etenemään päätyyn asti.

- Välieräparien välillä on tosiaan tietynlainen epäsuhta. Tapparan ja Ilveksen sarjasta jatkaa lopulta kauden päätteeksi mestaruutta juhliva joukkue peräti 78 % todennäköisyydellä, Eirtovaara sanoo.

Veikkauksen Pitkäveto-kohde ottelusarjan voittajasta tarjotaan 98 % palautuksella ennen sarjan alkamista torstaina.



Toinen välierä on Kouvolan KooKoo (mestaruustodennäköisyys 13 %) vastaan Lappeenrannan SaiPa (mestaruustodennäköisyys 9 %).



- KooKoon kevätpuolisko on datan valossa ollut niin vahva, että KooKoo on SaiPaa vastaan ottelusarjan suosikki prosentein 56-44. KooKoon maalivahti Eetu Randelin on datan perusteella vahva veskari.

SaiPa taisteli lopulta tiensä välierävaiheeseen pitkän Ässät-ottelusarjan päätteeksi.

-Siinä sarjassa suosikin paineet saattoivat painaa ja välierissä voi esiintyä taas totutun vahva SaiPa, Eirtovaara huomioi.

- Joukkueiden pelityylit huomioiden Kaakonkulman derby saattaa olla, kuumasta Randelinista huolimatta, poikkeuksellisen runsasmaalinen siihen nähden, että Liigassa pelataan yleensä vähämaalisia välieräotteluita.



Liigan tämän kevään pudotuspelieissä Veikkauksen asiakkaita eniten kiinnostaneet pelaajat eivät edenneet välierävaiheeseen.



- Sakari Kostilainen ja myös Roope Talaja Ässistä kiinnostivat puolivälierissä jopa poikkeuksellisen paljon. Välierien kuumat pelaajat selvinnevät sarjojen edetessä eikä selvää tarjokasta Kostilaisen manttelin perijäksi ei ole vielä nähtävillä.

- Kenties puolivälierien seiskapelissä hattutempun iskenyt SaiPan Henri Nikkanen herättää kiinnostusta tulevissa otteluissa. Vähän vastakkaiselta kantilta kiinnostavaa on, että palaavatko puolivälierissä kahteen tehopisteeseen jääneiden Tapparan tähtien Benjamin Rautiaisen ja Joachim Blichfeldin tehot totutulle tasolle.

- Tapparan puolivälieräsarja HPK:ta vastaan oli tuloksellisesti hieman nihkeä. Datamme tykkäsi kuitenkin joukkueen esityksistä ja joukkue jatkaa edelleen selvänä ykkössuosikkina, Veikkauksen Eirtovaara päättää.