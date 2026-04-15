SDP:n Kim Berg: Hallituksen alkoholipolitiikka on kuolonkorinaa kansanterveydelle
15.4.2026 15:15:48 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) syytti tänään Alkon eksyvän perimmäisestä tarkoituksestaan eli kansanterveyden suojelemisesta, kun yhtiö suunnittelee laajentavansa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin.
– Hallituspuolueen edustajalta on tekopyhää puhua kansanterveyden suojelemisesta, kun hallitus itse toimii alkoholilain vastaisesti lisätessään alkoholin saatavuutta. Tutkimusten mukaan saatavuuden lisääntyminen johtaa kulutuksen lisääntymiseen, vaikka alkoholilain tarkoitus on nimenomaan vähentää alkoholin kulutusta haittojen ehkäisemiseksi, muistuttaa Alkon hallintoneuvoston ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kim Berg (sd.).
– Hallitus tuo Alkon vähittäismyynnin yksinoikeutta pala palalta murentavia esityksiä eduskuntaan, vaikka hallitusohjelman mukaan kansanterveydellistä tehtävää ei olla muuttamassa.
Edustaja Wallinheimo tulkitsee Alkon pilottikokeilun monopolin ”kuolonkorinaksi” ja muistelee samassa yhteydessä Veikkauksen yrittäneen lisätä houkuttelevuuttaan samansuuntaisin toimin.
– Alkon myynti on laskenut hallituksen toimien seurauksena. Hallitus murtaa Veikkauksen monopolin eduskuntavaalien jälkeen voimaan astuvan lisenssijärjestelmän avulla. Näistä lähteistä on saatu merkittävä määrä tuloja yhteisen hyvän pottiin, jolla on rahoitettu muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Alkon ja Veikkauksen aseman horjuttamisella ei saavuteta mitään yhteistä hyvää.
– Hallitus haluaa ohjata alkoholista saadut myyntivoitot yksityiselle sektorille sen sijaan, että Alkon osinkotuloilla helpotettaisiin julkisen talouden heikkoa tilaa. Haitat jäävät kuitenkin yhteiskunnan kannettaviksi. Hallituksen alkoholipolitiikka on täysin vastuutonta sekä kansanterveyden että julkisen talouden kannalta.
Yhteyshenkilöt
Kim Berg
Eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamot
