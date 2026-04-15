SDP:n Kim Berg: Hallituksen alkoholipolitiikka on kuolonkorinaa kansanterveydelle

15.4.2026 15:15:48 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) syytti tänään Alkon eksyvän perimmäisestä tarkoituksestaan eli kansanterveyden suojelemisesta, kun yhtiö suunnittelee laajentavansa valikoimaansa suolaisiin naposteltaviin.

– Hallituspuolueen edustajalta on tekopyhää puhua kansanterveyden suojelemisesta, kun hallitus itse toimii alkoholilain vastaisesti lisätessään alkoholin saatavuutta. Tutkimusten mukaan saatavuuden lisääntyminen johtaa kulutuksen lisääntymiseen, vaikka alkoholilain tarkoitus on nimenomaan vähentää alkoholin kulutusta haittojen ehkäisemiseksi, muistuttaa Alkon hallintoneuvoston ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Kim Berg (sd.).

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
– Hallitus tuo Alkon vähittäismyynnin yksinoikeutta pala palalta murentavia esityksiä eduskuntaan, vaikka hallitusohjelman mukaan kansanterveydellistä tehtävää ei olla muuttamassa.

Edustaja Wallinheimo tulkitsee Alkon pilottikokeilun monopolin ”kuolonkorinaksi” ja muistelee samassa yhteydessä Veikkauksen yrittäneen lisätä houkuttelevuuttaan samansuuntaisin toimin.

– Alkon myynti on laskenut hallituksen toimien seurauksena. Hallitus murtaa Veikkauksen monopolin eduskuntavaalien jälkeen voimaan astuvan lisenssijärjestelmän avulla. Näistä lähteistä on saatu merkittävä määrä tuloja yhteisen hyvän pottiin, jolla on rahoitettu muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia. Alkon ja Veikkauksen aseman horjuttamisella ei saavuteta mitään yhteistä hyvää.

– Hallitus haluaa ohjata alkoholista saadut myyntivoitot yksityiselle sektorille sen sijaan, että Alkon osinkotuloilla helpotettaisiin julkisen talouden heikkoa tilaa. Haitat jäävät kuitenkin yhteiskunnan kannettaviksi. Hallituksen alkoholipolitiikka on täysin vastuutonta sekä kansanterveyden että julkisen talouden kannalta.

Yhteyshenkilöt

Kim BergEduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja - riksdagsledamot

Puh:050 514 3196

SDP:n Pia Viitaselta kirjallinen kysymys ikääntyneiden ja digituen varassa olevien yhdenvertaisuudesta digimaailmassa15.4.2026 11:33:34 EEST | Tiedote

Digitalisaatio ei saa muodostua esteeksi kansalaisten täysipainoiselle osallistumiselle yhteiskuntaan. Yhteiskunnan on turvattava tosiasialliset toimintamahdollisuudet myös niille kansalaisille, jotka eivät käytä tai eivät kykene käyttämään digitaalisia palveluja asioidessaan esimerkiksi pankkien, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa, sanoo kansanedustaja Pia Viitanen (sd.).

SDP:n Niina Malm: Hallitus ohittaa tehokkaimmat keinot puuttua hyväksikäyttöön15.4.2026 08:56:18 EEST | Tiedote

Kansanedustaja Niina Malm (sd.) kritisoi hallitusta siitä, että työperäiseen hyväksikäyttöön ei puututa tarpeeksi järeillä keinoilla. Rikoslainsäädäntö on tärkeä, mutta samalla hallitus on jättänyt vaikuttavimmat ratkaisut käyttämättä. Ammattiliittojen kanneoikeus ja alipalkkauksen kriminalisointi ovat ne keskeiset keinot, joilla hyväksikäyttö on mahdollista saada loppumaan. Tuleva kehysriihi tarjoaa mahdollisuuden lisätä nämä keinot työkalupakkiin, mutta tarttuuko hallitus tähän mahdollisuuteen?

SDP:n Eveliina Heinäluoma: Onko hallitus viimein heräämässä Ruususen unestaan?14.4.2026 15:44:32 EEST | Tiedote

– On viitteitä siitä, että hallitus saattaa vihdoin sopia kehysriihessään korjausrakentamisen tukivälineestä. Tulostaululla on sellaiset massatyöttömyyden ja olemattoman talouskasvun lukemat, että hallituksen olisi korkea aika herätä Ruususen unestaan ja ryhtyä toimiin rakennusalan elvyttämiseksi, sanoo ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye