Gramexin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2025: Kampanjointia musiikin arvon puolesta ja kohti vastuullisempaa tulevaisuutta
16.4.2026 09:00:00 EEST | Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry | Tiedote
Vuosi 2025 oli Gramexille merkittävä vastuullisuuden vuosi, kun vastuullisuusohjelmaa toteutettiin ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti. Samalla Gramexin ydintoiminta musiikin käytöstä kerättävien korvausten hallinnoinnin ja tilitysten osalta jatkui vakaana ja tehokkaana muuttuvassa toimintaympäristössä.
Vuonna 2025 Gramex keräsi musiikin käytöstä korvauksia yhteensä 27,5 miljoonaa euroa. Suurimmat korvaustulot tulivat taustamusiikista (11,8 milj. €), radio- ja televisiokäytöstä (7,8 milj. €) sekä internet- ja tietoverkkokäytöstä (4,7 milj. €). Korvauksia maksettiin esittäjille ja tuottajille vuoden aikana neljässä tilityksessä yhteensä 19,9 miljoonan euron edestä.
Gramexin toiminnan tehokkuutta kuvaava kokonaiskuluprosentti oli 14,2 prosenttia, mikä kertoo toiminnan vakaudesta ja kustannustehokkuudesta. Kansainvälinen toiminta jatkui aktiivisena: Gramexilla oli sopimukset yli 60 sisarjärjestön kanssa, ja ulkomailta saatiin korvauksia 1,34 miljoonaa euroa.
Vastuullisuutta arjen teoissa
Helmikuussa 2025 julkaistiin Gramexin ensimmäinen vastuullisuusohjelma vuosille 2025–2030, jonka tarkoitus on ohjata vastuullisuustyötä pitkällä aikavälillä. Raportoinnissa on sovellettu EU:n pk-yrityksille suunnattua vapaaehtoista VSME-kestävyysstandardia ja sen perusmoduulin määrittelemiä datapisteitä.
Vuoden 2025 aikana vastuullisuutta kehitettiin ennen kaikkea arkisten, konkreettisten valintojen kautta.
Gramex muun muassa laati henkilöstölleen uuden matkustusohjeistuksen, jätti sidosryhmätapahtumien tarjoiluista kokonaan pois punaisen lihan sekä lisäsi standardien mukaisia, kestävän rahoituksen mukaisia sijoituskohteita sijoitussalkussaan. Dataturvan ja -suojan kehittämisessä hyödynnettiin Kybermittaria, ja henkilöstölle järjestettiin tietoturva- ja tietosuojakoulutuksia.
Gramex toteutti myös hiilijalanjälkilaskennan ja tarkensi sen yhteydessä päästökertoimia. Vastuullisuustyö jatkuu muun muassa ilmastotavoitteiden asettamisella, ja erityistä huomiota kiinnitetään hankintojen kestävyyteen sekä vastuullisten toimittajien valintaan.
Kehittyvää teknologiaa ja datakyvykkyyttä
Teknologinen kehitys jatkui vuonna 2025 määrätietoisesti. Gramexin yhdessä BIConceptsin kanssa kehittämän Apollo-tilitysjärjestelmän käyttö laajeni edelleen kansainvälisesti, ja VRDB- ja RDx-datahubien hyödyntäminen ulkomaan tilityksissä vakiintui. ISNI-tunnisteen käyttöönotto saatiin vuoden aikana valmiiksi, ja korvauserittelyjä kehitettiin uuden DDEX-standardin avulla.
Vuoden aikana tehtiin myös esiselvitykset MyGramex-portaalin tulevaa uudistusta varten. Tavoitteena on kehittää palvelua entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja tarjota esittäjille ja tuottajille aiempaa selkeämpi näkymä omiin tietoihin, tilityksiin ja musiikin käyttöön liittyvään dataan.
Keskustelua musiikin arvosta
Vuoden merkittävin viestinnällinen kokonaisuus oli Gramexin ja JVG:n yhdessä toteuttama Musiikin arvo -kampanja, jonka tavoitteena oli vahvistaa musiikin arvostusta tekoälyn aikakaudella.
Kampanjan keskiössä oli tempaus, jossa myytiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa artistin uusi biisi vain yhtenä vinyylisinglenä halukkaalle ostajalle, joka osaisi myös perustella musiikin arvon.
Uniikki tempaus herätti valtakunnallista kiinnostusta niin median kuin suuren yleisön keskuudessa. Kampanja tavoitti erinomaisesti kohderyhmänsä: 16–24-vuotiaista jopa 78 % muistaa nähneensä jotain kampanjan viestintää. Pelkästään sosiaalisessa mediassa kampanja tavoitti yhteensä 2,37 miljoonaa ihmistä.
Kampanjan tuotto lahjoitettiin lyhentämättömänä RockCamp ry:lle, joka tarjoaa nuorille turvallisen, kiusaamisvapaan ympäristön bänditoiminnalle ja musiikin harrastamiselle ympäri Suomen.
Musiikin puolesta
Vuonna 2025 Gramex jatkoi aktiivista edunvalvontaa musiikkialan hyväksi. Vaikuttamistyön painopisteitä olivat muun muassa yksityisen kopioinnin hyvitykseen liittyvät kysymykset, kulttuurirahoituksen turvaaminen sekä tekijä- ja lähioikeuksien asianmukainen huomioiminen tekoälyn kehittämisessä ja käytössä.
Christina BomanViestintäkoordinaattoriGramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ryPuh:+358 40 579 0390christina.boman@gramex.fi
Gramex - For The Music
Gramex on äänitemusiikin esittäjien ja tuottajien tekijänoikeusjärjestö. Teemme töitä, jotta äänitteillä esiintyvät muusikot ja tuottajat saisivat työstään korvauksen ja jotta yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää musiikkia helposti, arvoa tuottavasti ja vastuullisesti. Meillä on yli 60 000 asiakassopimusta musiikin esittäjien ja tuottajien kanssa sekä noin 32 000 korvauksia maksavaa asiakasta.
Tärkeintä meille on musiikki. Olemme kiitollisia, että saamme osaltamme auttaa musiikkia menestymään ja siten tuoda maailmaan lisää iloa, hyvinvointia ja elämyksiä.
Lue lisää julkaisijalta Gramex äänitemusiikin tekijänoikeusjärjestö ry
Naisten asema musiikkialalla kehittyy hitaasti – osuudet korvauksista kasvussa6.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Suomalaisen musiikkialan sukupuolijakauma muuttuu edelleen hyvin hitaasti. Naisten osuus tekijöistä, esittäjistä ja tuottajista kasvaa vain pieniä askelia vuodesta toiseen. Naisille maksetut tilitykset kasvavat kuitenkin suhteellisesti enemmän. Vaikka erot ovat yhä suuria, sekä Gramexin että Teoston tilastot osoittavat naisten näkyvyyden ja ansainnan suomalaisella musiikkialalla vahvistuvan.
Wham kipusi jälleen joululaulujen ykköseksi15.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Wham-yhtyeen Last Christmas kiilasi jälleen viime joulun soitetuimmaksi kappaleeksi kotimaisilla radiokanavilla. Viime vuonna listan kärjessä ollut Leevi and The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu putosi listasijalle neljä. Gramexin joulutilasto listaa loka-joulukuun ajalta radioiden kaksikymmentä soitetuinta joululaulua. Viime vuoden tilastoinnissa mukana oli myös Yle.
Jokereiden tarjous päihitti muut – JVG:n kappaleen ensiesitys Veikkaus Arenalla 20.12. yhdistää urheilun ja musiikin ikimuistoisella tavalla3.12.2025 08:15:00 EET | Tiedote
Jokerit teki voittavan tarjouksen Gramexin ja JVG:n Musiikin arvo -kampanjan tarjouskaupassa, jossa myytiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa artistin uusi biisi vain yhtenä vinyylisinglenä halukkaalle ostajalle. Tiukassa kilpailussa tehtiin yhteensä 35 tarjousta 46 245,11 euron edestä. Jokerien tarjous kapusi 15 500 euroon.
JVG:n biisistä käytiin kova tarjouskilpailu – perusteluista välittyi musiikin arvo26.11.2025 09:09:55 EET | Tiedote
Gramexin ja JVG:n Musiikin arvo -kampanjan tarjouskilpailu on päättynyt tiistaina 25.11.2025. Kampanja haastoi yksityishenkilöt ja yritykset osoittamaan, että musiikilla on arvoa ja samalla tukemaan nuorten kiusaamisvapaata bänditoimintaa RockCamp ry:n kautta.
Liikku kärjessä Musiikin arvo -tarjouskisassa – Fazerin Sininen kiinnostunut13.11.2025 13:08:36 EET | Tiedote
Musiikin arvo -kampanjan tarjouskisan kärjessä on Suomen suurin kuntokeskus Liikku. Kampanja haastaa yritykset ja yksityishenkilöt osoittamaan, että musiikilla on arvo – ja samalla tukemaan nuorten kiusaamisvapaata bänditoimintaa RockCamp ry:n kautta.
