Gramexin vuosi- ja vastuullisuuskatsaus 2025: Kampanjointia musiikin arvon puolesta ja kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Vuonna 2025 Gramex keräsi musiikin käytöstä korvauksia yhteensä 27,5 miljoonaa euroa. Suurimmat korvaustulot tulivat taustamusiikista (11,8 milj. €), radio- ja televisiokäytöstä (7,8 milj. €) sekä internet- ja tietoverkkokäytöstä (4,7 milj. €). Korvauksia maksettiin esittäjille ja tuottajille vuoden aikana neljässä tilityksessä yhteensä 19,9 miljoonan euron edestä.

Gramexin toiminnan tehokkuutta kuvaava kokonaiskuluprosentti oli 14,2 prosenttia, mikä kertoo toiminnan vakaudesta ja kustannustehokkuudesta. Kansainvälinen toiminta jatkui aktiivisena: Gramexilla oli sopimukset yli 60 sisarjärjestön kanssa, ja ulkomailta saatiin korvauksia 1,34 miljoonaa euroa.

Vastuullisuutta arjen teoissa

Helmikuussa 2025 julkaistiin Gramexin ensimmäinen vastuullisuusohjelma vuosille 2025–2030, jonka tarkoitus on ohjata vastuullisuustyötä pitkällä aikavälillä. Raportoinnissa on sovellettu EU:n pk-yrityksille suunnattua vapaaehtoista VSME-kestävyysstandardia ja sen perusmoduulin määrittelemiä datapisteitä.

Vuoden 2025 aikana vastuullisuutta kehitettiin ennen kaikkea arkisten, konkreettisten valintojen kautta.

Gramex muun muassa laati henkilöstölleen uuden matkustusohjeistuksen, jätti sidosryhmätapahtumien tarjoiluista kokonaan pois punaisen lihan sekä lisäsi standardien mukaisia, kestävän rahoituksen mukaisia sijoituskohteita sijoitussalkussaan. Dataturvan ja -suojan kehittämisessä hyödynnettiin Kybermittaria, ja henkilöstölle järjestettiin tietoturva- ja tietosuojakoulutuksia.

Gramex toteutti myös hiilijalanjälkilaskennan ja tarkensi sen yhteydessä päästökertoimia. Vastuullisuustyö jatkuu muun muassa ilmastotavoitteiden asettamisella, ja erityistä huomiota kiinnitetään hankintojen kestävyyteen sekä vastuullisten toimittajien valintaan.

Kehittyvää teknologiaa ja datakyvykkyyttä

Teknologinen kehitys jatkui vuonna 2025 määrätietoisesti. Gramexin yhdessä BIConceptsin kanssa kehittämän Apollo-tilitysjärjestelmän käyttö laajeni edelleen kansainvälisesti, ja VRDB- ja RDx-datahubien hyödyntäminen ulkomaan tilityksissä vakiintui. ISNI-tunnisteen käyttöönotto saatiin vuoden aikana valmiiksi, ja korvauserittelyjä kehitettiin uuden DDEX-standardin avulla.

Vuoden aikana tehtiin myös esiselvitykset MyGramex-portaalin tulevaa uudistusta varten. Tavoitteena on kehittää palvelua entistä käyttäjäystävällisemmäksi ja tarjota esittäjille ja tuottajille aiempaa selkeämpi näkymä omiin tietoihin, tilityksiin ja musiikin käyttöön liittyvään dataan.

Keskustelua musiikin arvosta

Vuoden merkittävin viestinnällinen kokonaisuus oli Gramexin ja JVG:n yhdessä toteuttama Musiikin arvo -kampanja, jonka tavoitteena oli vahvistaa musiikin arvostusta tekoälyn aikakaudella.

Kampanjan keskiössä oli tempaus, jossa myytiin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa artistin uusi biisi vain yhtenä vinyylisinglenä halukkaalle ostajalle, joka osaisi myös perustella musiikin arvon.

Uniikki tempaus herätti valtakunnallista kiinnostusta niin median kuin suuren yleisön keskuudessa. Kampanja tavoitti erinomaisesti kohderyhmänsä: 16–24-vuotiaista jopa 78 % muistaa nähneensä jotain kampanjan viestintää. Pelkästään sosiaalisessa mediassa kampanja tavoitti yhteensä 2,37 miljoonaa ihmistä.

Kampanjan tuotto lahjoitettiin lyhentämättömänä RockCamp ry:lle, joka tarjoaa nuorille turvallisen, kiusaamisvapaan ympäristön bänditoiminnalle ja musiikin harrastamiselle ympäri Suomen.

Musiikin puolesta

Vuonna 2025 Gramex jatkoi aktiivista edunvalvontaa musiikkialan hyväksi. Vaikuttamistyön painopisteitä olivat muun muassa yksityisen kopioinnin hyvitykseen liittyvät kysymykset, kulttuurirahoituksen turvaaminen sekä tekijä- ja lähioikeuksien asianmukainen huomioiminen tekoälyn kehittämisessä ja käytössä.