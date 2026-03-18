Kauppakorkeakoulu Hankenin uudet vararehtorit nimetty
15.4.2026 16:25:30 EEST | Svenska handelshögskolan | Tiedote
Kauppakorkeakoulu Hankenin hallitus on kokouksessaan 15.4.2026 valinnut Gyöngyi Kovácsin ja Kim Ittosen vararehtoreiksi. Lisäksi nimitettiin neljä apulaisvararehtoria: Christina Dahlblom, Sören Kock, Nikodemus Solitander ja Sofia Stolt.
Gyöngyi Kovácsin ja Kim Ittosen toimikausi on kolmevuotinen ja alkaa 1.8.2026. Kovács vastaa tutkimuksesta, ja Ittonen vastaa koulutuksesta sekä edustaa korkeakoulun Vaasan kampusta.
Näiden kahden vararehtorin lisäksi nimitettiin neljä apulaisvararehtoria. Christina Dahlblom jatkaa apulaisvararehtorina vastuualueenaan täydennyskoulutus ja elinkeinoelämäyhteistyö, ja Nikodemus Solitander jatkaa apulaisvararehtorina vastuualueenaan kestävyys. Sören Kock nimitettiin uudeksi apulaisvararehtoriksi vastuualueenaan ENGAGE.EU-yhteistyö, ja Sofia Stolt nimitettiin uudeksi apulaisvararehtoriksi vastuualueenaan pedagoginen kehittäminen ja kielipolitiikka.
Apulaisvararehtorit nimitetään niin ikään kolmen vuoden toimikaudelle 1.8.2026–31.7.2029. Christina Dahlblomin ja Sören Kockin toimikausi päättyy kuitenkin jo 31.7.2028.
– Yliopistosektorin nykyinen tilanne asettaa korkeat vaatimukset uudistumiselle ja yhteistyölle sekä korkeakoulun sisällä että suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän vastikään valitun rehtoraatin ja sen laaja-alaisen osaamisen ansiosta Hankenilla on hyvät edellytykset jatkaa kehittymistään kansainvälisesti kilpailukykyisenä kauppakorkeakouluna, jolla on vahvat yhteydet elinkeinoelämään, sanoo Hankenin rehtori Ingmar Björkman.
Lisätietoja:
Ingmar Björkman, rehtori
Kauppakorkeakoulu Hanken
+358 40 7040 291
ingmar.bjorkman@hanken.fi
Yhteyshenkilöt
Marlene GünsbergViestinnän erityisasiantuntijaPuh:040 3521212marlene.gunsberg@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset
suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Ny studie: Influerare kan återfå förtroende genom att berätta för följare vad de inte ska köpa18.3.2026 08:47:03 EET | Pressmeddelande
I takt med att sponsrade inlägg tar över allt större del av influerarnas flöden har många följare blivit mer skeptiska. Ny forskning visar att så kallad deinfluencing — där influerare berättar vad man ska låta bli att köpa — kan hjälpa till att återuppbygga det förlorade förtroendet.
Tutkimus: Vaikuttajat voivat vahvistaa luottamusta kertomalla seuraajilleen, mitä heidän ei kannata ostaa18.3.2026 08:47:03 EET | Tiedote
Kun sponsoroidut julkaisut täyttävät yhä suuremman osan vaikuttajien sosiaalisen median sisällöstä, monet seuraajat ovat alkaneet suhtautua heihin entistä kriittisemmin. Uusi tutkimus osoittaa, että deinfluencing – eli sisällöt, joissa vaikuttajat kertovat, mitä ei kannata ostaa – voi auttaa palauttamaan menetettyä luottamusta.
New study: Influencers can gain trust by telling followers what not to buy18.3.2026 08:47:03 EET | Press release
As sponsored posts increasingly dominate influencers’ feeds, many followers have grown sceptical. New research shows that deinfluencing — where influencers tell their followers what not to buy — can help rebuild that lost trust.
Organisk tillväxt i toppklass på sociala medier gav Maxine Buchert årets Anders Walls stipendium11.3.2026 09:15:29 EET | Pressmeddelande
I år tillföll Anders Wall-stipendiet Maxine Buchert, grundare och vd för Meridian, en marknadsföringsbyrå med inriktning på organisk tillväxt i sociala medier. Stipendiet på drygt 18 000 euro (200 000 SEK) delades ut av ordförande Charlotte Wall vid Anders Walls stiftelses stipendieceremoni i Stockholm den 10 mars 2026.
Outstanding organic growth on social media earned Maxine Buchert this year’s Anders Wall Scholarship11.3.2026 09:15:29 EET | Press release
This year’s Anders Wall Scholarship has been awarded to Maxine Buchert, founder and CEO of Meridian, a marketing agency specialising in organic growth on social media. The scholarship, worth over 18,000 euros (200,000 SEK), is given to a student at Hanken School of Economics who has distinguished themselves in entrepreneurship and business development.
