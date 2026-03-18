Kauppakorkeakoulu Hankenin uudet vararehtorit nimetty

Gyöngyi Kovácsin ja Kim Ittosen toimikausi on kolmevuotinen ja alkaa 1.8.2026. Kovács vastaa tutkimuksesta, ja Ittonen vastaa koulutuksesta sekä edustaa korkeakoulun Vaasan kampusta.

Näiden kahden vararehtorin lisäksi nimitettiin neljä apulaisvararehtoria. Christina Dahlblom jatkaa apulaisvararehtorina vastuualueenaan täydennyskoulutus ja elinkeinoelämäyhteistyö, ja Nikodemus Solitander jatkaa apulaisvararehtorina vastuualueenaan kestävyys. Sören Kock nimitettiin uudeksi apulaisvararehtoriksi vastuualueenaan ENGAGE.EU-yhteistyö, ja Sofia Stolt nimitettiin uudeksi apulaisvararehtoriksi vastuualueenaan pedagoginen kehittäminen ja kielipolitiikka.

Apulaisvararehtorit nimitetään niin ikään kolmen vuoden toimikaudelle 1.8.2026–31.7.2029. Christina Dahlblomin ja Sören Kockin toimikausi päättyy kuitenkin jo 31.7.2028.

– Yliopistosektorin nykyinen tilanne asettaa korkeat vaatimukset uudistumiselle ja yhteistyölle sekä korkeakoulun sisällä että suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tämän vastikään valitun rehtoraatin ja sen laaja-alaisen osaamisen ansiosta Hankenilla on hyvät edellytykset jatkaa kehittymistään kansainvälisesti kilpailukykyisenä kauppakorkeakouluna, jolla on vahvat yhteydet elinkeinoelämään, sanoo Hankenin rehtori Ingmar Björkman.





Lisätietoja:

Ingmar Björkman, rehtori

Kauppakorkeakoulu Hanken

+358 40 7040 291

ingmar.bjorkman@hanken.fi

