Keski-Suomen hyvinvointialue käy keskustelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa palveluverkon muutoksista

Tikkakosken ja Korpilahden sosiaali- ja terveysasemien toiminta päättyy osana palveluverkon muutoksia 31.5. Hyvinvointialue järjestää korpilahtelaisille asukastilaisuuden maanantaina 27.4. ja tikkakoskelaisille tiistaina 28.4. Sosiaali- ja terveysasema Pihtiputaalla muuttaa toimintamalliaan sosiaali- ja terveyspalvelupisteeksi 20.4. Pihtiputaalaisille pidetään asukastilaisuus tiistaina 19.5.



Tilaisuuksissa kerrotaan tulevista muutoksesta, muun muassa siitä, miten palvelut järjestetään jatkossa ja mistä palveluja saa. Tilaisuuksissa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat asukkaiden kysymyksiin. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia.

Asukastilaisuudet



– Yhteinen keskustelu ja asukkaiden kuunteleminen on meille todella tärkeää. Ymmärrämme hyvin, että muutokset, erityisesti palvelun sijainnin muuttuessa, voivat herättää huolta ja epävarmuutta. Haluamme kuitenkin korostaa, että apua ja palvelua on aina saatavilla silloin, kun sitä tarvitsee, lupaa palvelujohtaja Anne Pihl.

Muutokset korpilahtelaisille ja tikkakoskelaisille

Muutoksien jälkeen korpilahtelaiset asiakkaat asioivat Muuramessa sosiaali- ja terveysasemalla ja Jämsässä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tikkakoskelaiset tulevat asioimaan Palokassa sosiaali- ja terveysasemalla. Suunterveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut palvelevat jatkossakin Tikkakoskella ja Korpilahdella.

Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspalvelupisteen palvelut

Pihtiputaalla tarjotaan ajanvarauksella jatkossakin hoitajan- ja lääkärinvastaanottoja kiireettömien ja puolikiireellisten vaivojen hoitoon. Pihtiputaan sosiaali- ja terveyspisteellä säilyvät myös mielenterveys- ja päihdepalvelut, kuntoutuspalvelut, neuvola- ja seksuaalipalvelut sekä laboratoriopalvelut. Suurin muutos koskee suunterveydenhuoltoa, joka siirtyy Viitasaarelle kesäkuun alussa (1.6.2026). Lasten ja nuorten määräaikaiset suun terveystarkastukset ja tarvittavat hoidot toteutetaan Pihtiputaalla liikkuvissa hammashoitokonteissa.

Osastotoiminta suljetaan Pihtiputaalla 17.4. Osastohoitoa tarjotaan pihtiputaalaisille jatkossa pääosin Viitasaarella tai avohoidon tai kotona tapahtuvan hoidon kautta.

-Jatkossa tulemme panostamaan kotisairaalahoidon ja muun liikkuvan hoidon kehittämiseen. Myös omahoitaja ja omalääkäri tullaan nimeämään kaikille keskisuomalaisille pääasiassa tämän vuoden aikana, toteaa Pihl.

Huhtasuon alueen asukkaille info lähempänä muutosta

Sosiaali- ja terveysaseman toiminta Huhtasuolla päättyy syksyn aikana. Myös Huhtasuolla tullaan järjestämään asukastilaisuus. Huhtasuolaiset asioivat muutoksen jälkeen Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemilla.

Asiakkaat voivat myös valita itselleen sopivimman sosiaali- ja terveysaseman muista hyvinvointialueen toimipisteistä.

Palveluverkon uudistamisella turvataan palvelujen saatavuus koko hyvinvointialueella myös tulevaisuudessa. Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää palveluja ja suuntaa henkilöstö- ja tilaresursseja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti alueen väestökehitys ja taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Kumppaneille työpajoja

Sosiaali- ja terveysasemien muuttumista palvelupisteiksi käsitellään kumppanuustyöpajoissa, joissa mukana ovat hyvinvointialueen lisäksi kuntien edustajat, paikallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat sekä keskeiset paikalliset järjestötoimijat. Kumppanuustyöpajoja järjestetään kutsutilaisuuksina keskiviikkona 22.4. Konnevedellä, tiistaina 12.5. Karstulassa, jossa tarkastellaan Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi -aluetta kokonaisuutena, ja keskiviikkona 20.5. Jämsän Hallissa. Tarkoituksena on järjestää tilaisuus myös Pihtiputaalla, ajankohta on vielä avoinna.

Lisätietoja:

Anne Pihl, palvelujohtaja, anne.pihl(at)hyvaks.fi, p. 050 591 9008





Lisätietoja asukastilaisuuksista:

Nina Peränen, palvelujohtaja, nina.peranen(at)hyvaks.fi tai

050 594 6783



Viestinnän yhteyshenkilö:

Sanna-Riikka Koponen, viestintäpäällikkö, sanna-riikka.koponen(at)hyvaks.fi ,050 598 8481